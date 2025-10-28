海外ファンとの交流を深める！人気エンタメ系クリエイター・MiraiMiraiP氏とのコラボキャンペーン開催
「笑顔創造」を企業理念とする株式会社東洋（本社：埼玉県北本市／代表取締役 中村秀夫）が運営するクレーンゲーム専門店「エブリデイ」は、海外向けクレーンゲームファンコミュニティの拡大を目的に、人気クリエイターMiraimiraiP氏とのコラボキャンペーンを開始いたします。
本企画では、MiraimiraiP氏の動画を視聴した来店者がスマートフォンで指定画像を提示すると、オリジナルキャリーバッグをプレゼント。海外からのクレーンゲーム愛好者との交流を深める取り組みです。
＜キャンペーン内容＞
期間：2025年10月28日（火）より開始（なくなり次第終了）
対象店舗：エブリデイとってき屋 全4店舗（行田店、東京本店、多摩ノ国、桶川店）
特典：指定画像を提示したお客様にエブリデイのオリジナルキャリーバッグをプレゼント
＜クレーンゲーム文化を世界に発信する人気クリエイター・MiraiMiraiP氏＞
MiraiMiraiP（ミライミライピー）氏は、中国を中心に活動する人気エンタメ系クリエイターで、クレーンゲームや日本のポップカルチャーを題材にした動画を多数制作しています。
フォロワー数は15万人を超え、投稿動画の累計再生数は4,000万回規模に達し、クレーンゲーム愛好者の間では「日本式クレーンゲームの魅力を伝える第一人者」として知られています。
これまでにも、エブリデイ各店舗を舞台にしたプレイ動画をはじめ、日本国内での撮影企画や店舗スタッフとの交流企画なども数多く発信。
その明るく親しみやすいプレイスタイルが支持を集め、海外ファンの間で「日本に行ったら一度は訪れたいクレーンゲームスポット」としてエブリデイの名を広めるきっかけとなりました。
▲ 写真：海外のゲームファンイベントで登壇したMiraiMiraiP氏（クレーンゲーム文化をテーマに講演）
今回のキャンペーンは、MiraiMiraiP氏の最新動画公開にあわせて実施されるもので、視聴者が店舗を訪れてスタッフと交流することで、「日本のクレーンゲーム文化」をよりリアルに体験していただくことを目的としています。
先着でオリジナルキャリーバッグをプレゼントするほか、希望者には記念撮影も予定。
海外ファンと現地店舗をつなぐ新しい取り組みとして注目されています。
【会社概要】
会社名：株式会社東洋
本社住所：桶川市西2丁目9-36 マメトラショッピングパーク2F
電話番号：048-593-2525
コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/
≪クレーンゲーム・カンパニー≫
・エブリデイ 公式サイト
https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)
・『エブリデイ行田店』
公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)
・『エブリデイとってき屋 東京本店』
公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)
・『エブリデイ多摩ノ国店』
公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)
・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』
公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)
【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】
広報担当・責任者 顧（コ）
広報部FAX
050-4560-6166
広報専用メールアドレス
toyo-press@toyo-egroup.jp