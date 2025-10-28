【10月30日(木)開催】地域と未来をさつまいもでつなぐフェス「imo mamo FES 2025」“さつまいも経済圏”の魅力を、特別なスイーツとともに味わう

SAVE THE SWEET POTATO

農園芸のイノベーションカンパニーwelzo（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：金尾佳文）が主導する産学連携コンソーシアム「みんなのサツマイモを守るプロジェクトSave the Sweet Potato（SSP）」は、10月30日(木)に「imo mamo FES 2025 スイーツ編」をVenture Cafe Fukuoka（福岡市）にて開催いたします。





申し込みは、こちらから(https://venturecafefukuoka.org/event/thursday-gathering-44-osaka-innovation-hub-%e5%8d%97%e4%b9%9d%e5%b7%9e-imo-mamo-fes%ef%bc%81%e7%ac%ac%e4%ba%8c%e5%bc%be-%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%84/)

本イベントでは、九州・南九州を中心とした“さつまいも経済圏”の魅力を、焼酎・スイーツ・農業課題など多角的な視点で体験・理解いただけるイベントとなっております。

imo mamo FES 2025は2週連続で実施。10月23日（木）には、「焼酎編」と題して、さつまいもを原料とした芋焼酎の魅力をお届けしました。

第2週は「スイーツ編」を開催。料理家・おいもクリエイターの「えなりん」さんが作る特別なスイーツを、来場いただいた方限定でお配りします。さらに、さつまいも専門商社「くしまアオイファーム」からは、最新のさつまいも品種「栗かぐや」の生の芋を参加者限定でプレゼントいたします。※数に上限はあります。

くしまアオイファームの奈良迫氏は、サツマイモを「農作物」ではなく「地域を動かすコンテンツ」として捉え、国内外で販路拡大を進める若手経営者。産地と都市が連携する“サツマイモ経済圏”の未来を語ります。

鳥越佳那さんimo mamo FES 2025スペシャルアンバサダー・”さつまいもアナウンサー”鳥越佳那さんのコメント

一口のさつまいもスイーツには、お芋が育った土地や人の想いがぎゅっと詰まっています。imo mamo FESで、その想いに触れることで、さつまいもがもっと身近で愛しい存在になるはず。ぜひ一緒にお芋を味わいながら、お芋に想いを馳せましょう！

えなりんさん料理家・インフルエンサー えなりんさんのコメント

今回のイベントのために提供していただいた「栗かぐや」を使って、「栗かぐやのほうじ茶トリュフ」を開発しました。栗かぐやの上品な甘みを引き立てる、やさしいスイーツに仕上がっています。ぜひ会場でお楽しみください！

Venture Cafe Fukuokaにご来場いただき、九州が誇るさつまいもの魅力をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134572/table/3_1_6e17ad50c105b260430a7534ad797a22.jpg?v=202510280158 ]

■ 見どころ

▶ スイーツ編：「五感で味わう、さつまいもの魅力」

“おいもクリエイター”えなりん氏が、サツマイモを使ったオリジナルスイーツを実演・提供。宮崎発のさつまいも専門商社「くしまアオイファーム」の奈良迫社長とともに、産地・流通・商品開発の裏側も深掘りします。

登壇予定者(敬称略)：

えなりん（料理家・インフルエンサー）

奈良迫 洋介（くしまアオイファーム 代表取締役社長）

鳥越 佳那（MC／さつまいもアナウンサー）

後藤 基文（welzo Biz Promotion Division 取締役／SSP Project Leader）

■みんなのサツマイモを守るプロジェクト - Save the Sweet Potato -（SSP）

公式サイト：https://www.savethesweetpotato.com/(https://www.savethesweetpotato.com/)

本プロジェクトは、サツマイモ経済圏を守り育てることを目的とし、農家、焼酎メーカー、大学、企業が連携する産学官コンソーシアムです。以下の活動に取り組んでいます。

- 基腐病の情報共有と研究（九州大学・CULTAなどと連携）- 新品種開発・普及と情報発信- 応援消費・観光連携の促進- 地域の担い手創出と教育連携