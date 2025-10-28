一粒万倍日に運気を上げるチャンス！星ひとみ公式「星ひとみの天星術姓名判断」が5周年記念として、有料級コラムを無料公開

株式会社CAM

株式会社CAM（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：須田瞬海、以下CAM）が運営する人気占い師・星ひとみさんの公式占いサイト「星ひとみの天星術姓名判断（ https://hoshi-hitomi.marouge.jp/ ）」にて、リリース5周年を記念し、“人生のすべて”を読み解く特別鑑定メニューを公開いたしました。また、これまで多くの方にご利用いただいた感謝の気持ちを込め、特別鑑定メニューの一部を無料でお試しできるコラムも同時に公開しております。

「星ひとみの天星術姓名判断」は、星ひとみのオリジナル占術「天星術」と「姓名判断」を融合させた占いサイトとして、2020年10月21日に誕生。以来、多くの方にご愛顧いただいております。今後も、皆さまにより一層楽しんでいただけるサービス運営を目指してまいります。

無料お試しコラムはこちら :https://hoshi-hitomi.marouge.jp/p/article/1028452838268731394/



■5周年特別鑑定「あなたの5大運命スペシャル」の内容とは？

5周年特別鑑定「あなたの5大運命スペシャル」は、天星術によって、「本質」「結婚運」「金運」「健康」「運気の流れ」など、5つの観点から人生を読み解くスペシャル鑑定です。

全25章構成で、これまでの歩みとこれからの可能性を見つめ直す内容となっています。

＜鑑定でわかる！豪華25章の内容例＞

基本性質と才能 ：星に宿る個性と使命

恋愛・結婚 ：ご縁を育む人、注意すべき関係

仕事・金運 ：活躍できる環境、金運の流れ

人間関係・健康 ：人付き合いの傾向、心身のバランス

運気と未来予知 ：転機・成功・注意期のサイクル

星のメッセージ ：人生を導く言葉

特別鑑定ページはこちら :https://hoshi-hitomi.marouge.jp/p/no-member/premium-fortune/1110857974810673153

■5周年の感謝を込めて──今なら無料で体験できる！限定の無料お試しコラムも登場

5周年を記念して、特別鑑定「あなたの5大運命スペシャル」の一部を無料で体験できる無料お試しコラムを公開いたしました。初めての方でも、星ひとみさんの占いを気軽に体感いただけます。

＜無料で占える5つの項目＞

- あなたの基本性質- 才能と苦手分野- 開運スポット- 運気を上げる“口癖”- 願望が叶う“最高の時期”無料お試しコラムはこちらhttps://hoshi-hitomi.marouge.jp/p/article/1028452838268731394/

■鑑定歴20年以上を誇る占い師、星ひとみとは？

天星術占い師。鑑定歴20年以上。中国古来より伝わる東洋占星術をもとに、統計学や人間科学、心理学などさまざまな要素を取り入れ作り上げたオリジナル運勢鑑定法「天星術」の開祖としてこれまで3万人以上を鑑定。芸能界や政財界に多くのファンをもち、数々の有名芸能人の子供の名付けを任される。毎週日曜深夜に放送の「突然ですが占ってもいいですか？（フジテレビ系）」にも出演中。

■サービス概要

テレビ番組やYouTubeコンテンツなど、多くのメディアで活躍する星ひとみさんが監修する「星ひとみの天星術姓名判断」では、星ひとみさんのオリジナル占術「天星術」と「姓名判断」の掛け合わせで基本性格、気になる方との相性、健康運、お悩み別の鑑定などをお楽しみいただけます。

タイトル：星ひとみの天星術姓名判断

サイトURL：https://hoshi-hitomi.marouge.jp/

料金：月額440円（税込み）一部有料コンテンツ有

※「星ひとみの天星術姓名判断」を登録するにはmarougeへの無料登録が必要となります。

■【関連サービスのご案内】星ひとみの世界をより深く体験

【1】星ひとみ占いPREMIUM（2025年10月16日リリース）

新たに誕生した「星ひとみ占いPREMIUM」は、天星術に加え、手相・スターカード・姓名判断など、星ひとみが長年培ってきた知見を組み合わせた公式占いサービスです。

日常の悩みや人生の節目に寄り添いながら、一人ひとりに合ったメッセージを届けます。

タイトル：星ひとみ占いPREMIUM

サイトURL：https://hoshihitomi-uranai.com/

料金：月額550円（税込み）一部有料コンテンツ有

※「星ひとみ占いPREMIUM」を登録するにはmarougeへの無料登録が必要となります。

【2】公式 星ひとみの占いアプリ

テレビ番組「突然ですが占ってもいいですか？」でもおなじみの星ひとみが監修した公式アプリ。

「今日の運勢」「今月の運勢」「日替わり鑑定」を無料で楽しめるほか、

アプリ限定のスペシャルコンテンツも多数搭載。

いつでも、どこでも、星ひとみの占いを手軽に体験できます。

タイトル：公式星ひとみの占い

無料ダウンロードURL：

App Store（iOS版）

https://apps.apple.com/jp/app/id6447930100

GooglePlayStore（Android版）

https://play.google.com/store/apps/details?id=cam.inc.star

■株式会社CAM https://cam-inc.co.jp/

社名 株式会社CAM

所在地 東京都渋谷区宇田川町40-1

設立 2000年5月31日

資本金 1億100万円（2019年3月25日現在）

代表者 代表取締役社長 須田 瞬海

従業員 136名（2025年4月1日現在）

事業内容 エンタテインメント事業、メディア事業

