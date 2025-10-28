VITAS アンバサダーの井澤勇貴さん、松原凛さんにＷインタビュー！
VITAS アンバサダーとしておなじみの井澤勇貴さん、そして今年の９月、新たにアンバサダーに就任した松原凛さん。
舞台を中心に活躍する二人は、それぞれの作品に向けて日々の体づくりやコンディション管理にも真摯に向き合っています。
今回は、そんな二人に VITAS 社員がインタビューを実施！
舞台という同じフィールドで切磋琢磨する二人の、俳優としての身体へのこだわり、そして VITAS 製品への愛について、ざっくばらんに語っていただきました！
普段はなかなか聞けない、お互いへの思いなども答えてくださったので、ぜひお楽しみください。
忙しい中でも体調やコンディションを保つため、意識していることはありますか？
井澤さん
（自分は）今年 33 歳になるけど、20 代前半のときに比べると体力の衰えや疲労回復のスピードが変わってきたので、日頃から必ずストレッチすることと、サプリを飲むようにしています。
あと、うちは猫が２匹いるので、猫たちと一緒にいることでヒーリング効果がありますね。
松原さん
僕はいっぱいご飯を食べてます！普段から舞台でも日常でも体を使うことが多く、EAA やプロテイン、サプリを飲むことで食事で足りない部分を補っています。プラス、寝られる時はギリギリまで寝ます！
公演期間中や撮影前後などのルーティンはありますか？
井澤さん
いつも良いからな、コンディション……。うーん、舞台のときは必ず、入り時間の２、３時間前には起きて、湯船に浸かりながら発声練習をしてます。劇場に入ってからも発声、ストレッチをします。
松原さん
もりもり食べて英気を養う、ですかね。
それと、期間中は特に肌とか荒れやすいのでパックをしたり……。寝起きは VITAS の EAA（マンゴー）を飲んでます！
家でもできる筋トレやストレッチなど、おすすめのメニューがあれば教えてください。
井澤さん
手前に腕を伸ばして脇腹を伸ばすとか。広背筋に効きます。
あと、僕は太ももの裏が硬いので、そこを中心に。腸腰筋をほぐす感じですね。
松原さん
床押し……。あ、腕立てですね。
ぶら下がれる場所を見つけたら懸垂するようにもしています。背中のストレッチにもなるので。
食事で意識していること、気をつけていることはありますか？
井澤さん
血糖値の急上昇を防ぐために、スープとかから口に入れるようにしています。
ほかには、野菜が一番好きなので、どんな食事をしようが野菜は絶対に摂りますね。産地もちゃんと見ます。
松原さん
タンパク質が不足しがちだと感じるので、卵４個使って卵かけご飯を食べたりしますね（笑）
TKSG（卵かけすぎご飯）。
サプリやプロテインを摂るようになったきっかけは？
井澤さん
プロテインは VITAS をジムに行った時に飲んでましたね。「美味しいな！」と飲み続けていたのですが、アンバサダーになって日常的に飲むようになりました。フレーバーは、チョコと福岡あまおうが好きで飲んでました。
松原さん
もともと朝起きるのがしんどくて、肌も荒れやすいので亜鉛とビタミンを摂ってました。
今回 VITAS アンバサダーになり「VITA POWER」を毎日飲んでいるので、今まで摂れてなかった栄養素も摂取できている感じがします。特に公演前には、活力を入れるために飲んでます！
VITAS の製品を飲んで（使って）みて、印象はいかがでしたか？
井澤さん
プロテインって、体鍛えてる人は日常的に飲むものじゃないですか。VITAS は「飲まないといけない」という意識じゃなくて「飲みたい」ってなるんです。喉越しが良くダマにもならないし、ジュースを飲んでる感覚。これは他のプロテインにはないですね。
あとシェイカーもいい！底が丸くて液とか溜まらないのが気に入ってます。
松原さん
シンプルに味が美味しい！フルーツの甘さは好きだけどチョコの甘さは苦手、という人もいるけど、種類がめちゃめちゃあるので絶対に自分に合う味があると思います。粉っぽくないのもうれしいです。共演者に配っても好評なんですよ。
普段、VITAS 製品はどんなタイミングで飲んでいますか？
井澤さん
ジムの運動中に EAA、運動後にプロテインを飲んでいます。
あと本番中にも EAA を飲むんですけど、本番前にはアミノ４を飲みます！あれやばい。みんな飲んでます。
松原さん
朝一は EAA、動いたあと 20 分くらい経ってからプロテイン飲んでます！
プロテインのおすすめフレーバーは？それぞれのおすすめポイントを教えてください。
井澤さん
今はピーチがおすすめ！あとはブルーベリーヨーグルトとマンゴーも好きです。
松原さん
キウイとブルーベリーヨーグルト！気分転換に牛乳で作ったりすると、さらにおいしいです！EAA と混ぜたりして、オリジナルフレーバーを作ったりもしています。
お互いの「ここがすごい」と思うところは？
井澤さん
アクロバットがとにかくすごいですよね。跳ねたり飛んだりするのは、やっぱりお客さんからすると盛り上がる。お客さんを興奮させていて、年下だけど「すごいなあ」と思います。
松原さん
お芝居はもちろん、ダンスを見た時に「すご！」と思いました。僕はダンスが得意ではなくて、まだ目もあまり肥えてないと思うんですけど、群を抜いてすごかったです。オールマイティーでかっこいい。
今後、体づくりや健康面で挑戦したいことはありますか？
井澤さん
本当にキックボクシングが好きなので、引き続き頑張ります。試合に出るとかは難しいかもしれないけど、体づくりという点である程度続けていきたいと思ってます。
健康面は「気を付けたいこと」になるんですけど、カルビとか油っぽいものを食べないようにしようと思いました（笑）ラーメンとか食べると、次の日地獄くらい体が重い。調子に乗らない、ということを気をつけたいです。
松原さん
ジムに通い始めて、最初はベンチプレスが 70kg しか上がらなかったんです。なので、来年中にはベンチプレス 100kg を上げられるように目指して頑張りたいです！
VITAS を使ってみようと検討している方々に、メッセージをお願いします。
井澤さん
よく「騙されたと思って飲んでみて」とかあるじゃないですか、それを一番言いたい商品です。プロテインや EAA って、美味しくないというイメージがあると思う。それが VITAS を飲んでからガラッと変わったんですよね。
あまり人に薦めるとかしないんですけど、これに関してはとにかくシェアしたいくらい美味しい。飲んだ人の顔を見るのも楽しみです。
体づくりは外側だけじゃなく、内側からもだと思ってます。一人ひとり効果が実感できるかはわからないが、僕は飲んでから風邪をひかなくなった。味も美味しいし飲みたくなるようなものなので、内面的に改革していく一歩に VITAS を選んでもらえたら。
松原さん
繰り返しになるけど、味の種類がたくさんあるから自分好みのものが見つかると思います。お試し用サイズの小分けのプロテインや EAA もあるので、迷ってる方がいたら一回飲んでみてください！持ち運びもしやすいです！
【Pick up！製品情報】
DELICIOUS PROTEIN(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=iQeeSDWZ&ai=PRO041)
■商品名：DELICIOUS PROTEIN（プロテイン）
■内容量：１kg
■価格：4,680円（税込）
１食あたり約 22g のタンパク質と、良質なビタミン類を豊富に配合。溶けやすくダマになりにくい、ジュース感覚で飲める「おいしさ」にこだわったプロテインです。英国 LGC 社が運営するアンチ・ドーピング認証プログラムの「インフォームド・チョイス認証」取得済み。
EAA(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=iQeeSDWZ&ai=PRO042)
■商品名：EAA（必須アミノ酸）
■内容量：520g
■価格：4,280円（税込）
フレーバーは「マンゴーフルーツ」「キウイフルーツ」「温州みかん」「ライチフルーツ」の４種類。１食（13g）あたり 8,535mg もの EAA を配合しています。EAA 特有の臭さや苦みがなく、最後までおいしく飲み切ることができる画期的な製品です。「インフォームド・チョイス認証」取得済み。
VITA FIT.(https://ac.ebis.ne.jp/tr_set.php?argument=iQeeSDWZ&ai=PRO043)
■商品名：VITA FIT.fe（マルチビタミンサプリメント）
■内容量：33.9g（282.3mg×120粒）
■価格：2,180円（税込）
13 種類のマルチビタミンと豊富な鉄分をはじめ、30 億個の有胞子乳酸菌、ブドウ種子エキス、燃焼系成分の a-リポ酸とＬ‐カルニチンなど、女性にうれしい成分盛りだくさん！４粒で１日に必要な鉄分 18mg を摂取可能。ミックスベリーの香りで飲みやすさを追求しました。
【 井澤勇貴 】
生年月日：1992 年 11 月 26 日（32歳）
サイズ : 181 cm / 63 kg
特技・趣味：ダンス・歌・ものまね・マジック・カメラ・キックボクシング・ゴルフ
舞台・ミュージカル「憂国のモリアーティ」、「新テニスの王子様」シリーズ、「魔法使いの約束」第３章、「ブルーロック」、「ROCK MUSICAL BLEACH」、「ワールドトリガー」the Stage ガロプラ迎撃編 などに出演。
2024 年３月からニュートリションブランド「VITAS 」のアンバサダーを務める。
【 松原凛 】
生年月日：1998 年２月 17 日（27歳）
サイズ : 169 cm / 59 kg
特技・趣味：剣道・パルクール・アクロバット・スキューバダイビング
舞台・ミュージカル「テニスの王子様」４thシーズン 青学vs聖ルドルフ・山吹、「わたしの幸せな結婚」-帝都陸軍オクツキ奇譚-、「ワールドトリガー」the Stage ガロプラ迎撃編、「忍たま乱太郎」第15弾 走れ四年生！戦え六年生！～閻魔岳を駆け抜けろ～、「スタンドマイヒーローズ」 などに出演。
2025 年９月からニュートリションブランド「VITAS 」のアンバサダーを務める。
【 フィットネスブランド「VITAS」】
VITASは、2021年に誕生した「全ての人に、バイタリティをプラス」をコンセプトとするフィットネスブランドです。
スポーツ・フィットネスを習慣にしている方はもちろん、これから身体を動かしたい、健康を意識したいという方にも取り入れてもらえるよう、「飲みやすさ」「美味しさ」にこだわったプロダクトを展開しています。
VITASは大切なお客様に安全・高品質な商品をお届けするため、すべての商品を国内工場にて生産しています。
【 株式会社スリーピースについて 】
会社名：株式会社スリーピース
代表者：代表取締役 高橋 達也
本社：東京都豊島区南池袋3-13-5 池袋サザンプレイス４・６F
事業内容：健康食品等の企画・開発・販売
設立：2015年(平成27年)8月
資本金：10,000,000円
TEL：03-6812-1093
コーポレートサイト：https://three-peace.tokyo/