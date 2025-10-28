京進の日本語学校KLA主催　全国合同スピーチ大会9月22日に開催3,500人から選ばれた15人の留学生たちが日本語で披露



本大会はスピーチ発表者の成功体験の場であると同時に、司会進行や会場運営を担当することで、参加者が人間的な成長を実感できる機会ともなっています。告知ポスターなどのデザインも学生たちが担っています。参加した学生からは「日本語をもっと向上させたいと思った」「会場運営で敬語の使い方を学べた」「新しい友だちができた」「色々な国から来た留学生と日本語でたくさん話せた」など、多くのポジティブな声が寄せられています。