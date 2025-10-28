親子で楽しむ実験教室 「未来の高峰譲吉博士は君だ！！」を開催

金沢工業大学の学生による課外活動プロジェクト「未来の高峰譲吉博士は君だ！ 発酵産業活性化プロジェクト」では、郷土の偉人・高峰譲吉博士にちなんだ親子向けの実験教室「未来の高峰譲吉博士は君だ！！」を、2025年11月3日（月・祝）、ITビジネスプラザ武蔵（石川県金沢市）にて開催します。

本イベントは、小学生とその保護者を対象に、科学の楽しさを体験できるプログラムを提供するもので、金沢工業大学 バイオ・化学部の学生が企画・運営を行います。高峰博士の功績を学びながら、発酵や化学の基礎を楽しく学べる内容となっています。

実験プログラム

●「スライムを作ってみよう！」（全員参加） ホウ砂とポリビニルアルコールからスライムをつくります。

[以下はどれかひとつに参加]

●「スライムの弱点を探せ！」 作成したスライムといろいろな物質を混ぜて、スライムがどのように変化するのかを観察します。

●「カラフル・ミッション：水にかくれた色をみつけよう！」 水性サインペンと濾紙を使ったペーパークロマトグラフィー濾紙をつくって、きれいなオリジナルの柄をつくります。

●「やわらかい？かたい？ふしぎ風船チャレンジ！」（新作プログラム） ダイラタンシー現象を体験します※片栗粉と水を混ぜると、衝撃の強さにより液体にも個体にも変化します。この現象を風船にいれて観察します。

●「ピンク？グリーン？金時草の大変身！」 金時草に含まれているアントシアニン（指示薬として利用）を抽出し、ほかの物質と混ぜることにより酸性度（pH）を確認します。

※ダイラタンシー:ゆっくり力を加えると液体のように振る舞うが、強い力を加えると固体のように硬くなる現象

【親子で実験教室】未来の高峰譲吉博士は君だ！！





日時： 2025年11月3日（月・祝）

午前の部：10:40～12:00

午後の部：13:40～15:00

会場： ITビジネスプラザ武蔵 6F 交流室1・2（石川県金沢市武蔵町14-31）

対象：小学生と保護者（1組）

参加人数：午前・午後あわせて42組94名が参加 ＊参加申し込みは10月20日で受付終了

主催：高峰譲吉博士ゆかりの会

共催：金沢市教育委員会

金沢工業大学「未来の高峰譲吉博士は君だ！ 発酵産業活性化プロジェクト」

後援：北國新聞社

協賛：スタジオ通り界隈まちづくり協議会

協力：特定非営利活動法人 高峰譲吉博士研究会