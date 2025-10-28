メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS「神戸vs西宮」でコロナ禍以降最多入場者数1,628名を更新！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

10月26日（日）に神戸市立中央体育館で開催された、メットライフ生命女子Ｆリーグ 2025-26第13節 「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS」の2日目第2試合、「アルコ神戸vs SWHレディース西宮」の試合で、1628名のお客様にご来場いただき、23-24シーズンに記録した女子Fリーグのコロナ禍以降最多入場者数を更新しました。

当日はメットライフ生命女子Ｆリーグ 2025-26ファイナルシーズンの上位リーグの好カード計2試合が行われました。記録達成した第2試合は、ホームアルコ神戸が、SWH レディース西宮を迎え撃つ白熱の兵庫ダービーとなり、両チームのファン・サポーターが集まりました。会場は、両サポーターの熱気と選手の熱きプレーにあふれる素晴らしい雰囲気の一戦となりました。

試合はアルコ神戸 が SWHレディース西宮を3対2で下し、史上初開催となるFIFAフットサル女子ワールドカップ（フィリピン・11/21～）のため一時中断期間に入る、メットライフ生命女子Ｆリーグ 2025-26の年内最後の試合を締めくくりました。

◼︎「アルコ神戸 vs SWHレディース西宮」選手コメント

【アルコ神戸：伊藤沙世】

ホームゲーム開催にあたり、関わってくださった、運営してくださった、たくさんの方々に本当に感謝しています。その感謝の気持ちをピッチで表現すること、最後まで諦めないこと、体を張ることが、今回の勝利につながったと思っています。

ここで終わりではないので、1月末の次の試合に向けて、2～3ヶ月間、みんなでトレーニングしてもっとレベルアップしていきたいと思います。

【SWHレディース西宮：高尾茜利】

神戸で兵庫ダービーということで、すごくたくさんのお客さんが集まってくれて、良い空気、良いピッチでプレーできてすごく幸せでした。勝ちきれなかったのは、今の自分たちの実力だと思うので、この負けをしっかり受け止めます。

この悔しさを全員でぶつけたいと思います。まだ全勝すれば優勝の可能性があるので、下を向かずに、残り3戦すべてにこの悔しさをぶつけて、優勝に向かって一つひとつ頑張っていきたいと思います。

■男女Ｆリーグを全試合配信！

公式動画配信サービス「ＦリーグＴＶ」

──全試合ライブ配信＆ストリーミング配信──

価格：月額2,200円（税込）

登録はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/news/?p=63052