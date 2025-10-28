【岡山市出会いのひろば】参加者募集中！“クリスマスクッキング教室～一緒に作って食べて、素敵な出会いを(ハート)～” １２月７日（日）開催
岡山市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/79_1_ea5c648f7994acee15ee71b889d3e963.jpg?v=202510280128 ]
- 申込方法：住所、氏名などを下記HPから申し込み
https://www.city.okayama.jp/kankou/0000069674.html
- 締切日：令和７年11月19日（水）
イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/79_1_ea5c648f7994acee15ee71b889d3e963.jpg?v=202510280128 ]
当日のスケジュール（予定）
当日は、講師の指導のもと、グループに分かれてクリスマスにちなんだ料理を一緒に作ったり、交流会を楽しんでもらうことで、参加者同士の親睦を深めていただきます。
10:00- 受付開始
10:20- 開会、グループに分かれて料理開始
12:00- 昼食
12:40- 片付け
13:20- 交流会（1対1トーク、フリータイム）
15:00 閉会
参加方法
- 申込方法：住所、氏名などを下記HPから申し込み
https://www.city.okayama.jp/kankou/0000069674.html
- 締切日：令和７年11月19日（水）