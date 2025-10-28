『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』（(C)紺吉／新潮社）の配信を開始したことをお知らせいたします。

■配信はこちらにて

LINEスタンプ 『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』（40点 100 コイン／250 円）

LINE STORE https://line.me/S/sticker/31760964

■『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』とは

あるとき、ここはマンガの世界であることに気づいてしまった主人公。

しかもボーイズラブの世界だ。モブという立場を守るべく主人公は、BLマンガをたくさん読み込み、恋愛に進展しそうな場面（フラグ）を学び、回避することを決意した。

だが、そんな主人公をよそに次々と乱立しまくるLOVEフラグ…。

果たして最後まで「モブ」＝「貞操」を守ることができるのか――？

【作品情報】

作品HP(第1話) https://kuragebunch.com/episode/316112896830237590

公式X https://x.com/zettaiBL_noBL

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

以上