『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』LINEスタンプ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』（(C)紺吉／新潮社）の配信を開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ　『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』（40点 100 コイン／250 円）


LINE STORE　　https://line.me/S/sticker/31760964




■『絶対BLになる世界VS絶対BLになりたくない男』とは


あるとき、ここはマンガの世界であることに気づいてしまった主人公。


しかもボーイズラブの世界だ。モブという立場を守るべく主人公は、BLマンガをたくさん読み込み、恋愛に進展しそうな場面（フラグ）を学び、回避することを決意した。


だが、そんな主人公をよそに次々と乱立しまくるLOVEフラグ…。


果たして最後まで「モブ」＝「貞操」を守ることができるのか――？



【作品情報】


作品HP(第1話)　 https://kuragebunch.com/episode/316112896830237590


公式X　 https://x.com/zettaiBL_noBL





株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　　 https://m-upholdings.co.jp/




株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　https://creativeplus.co.jp/




■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp





以上