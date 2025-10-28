宛名などを書くだけで送れる「お手軽年賀はがき」10月30日（木）より全国の郵便局（一部の郵便局および簡易郵便局を除く）および郵便局のネットショップで販売開始

マイプリント株式会社

年賀はがきの通信面に、郵便局オリジナルの絵柄、あいさつ文を印刷した「お手軽年賀はがき」を全国の郵便局（一部の郵便局および簡易郵便局を除く）および郵便局のネットショップにて販売いたします。

【販売期間】

郵便局店頭：2025年10月30日(木)～2026年1月9日(金)

郵便局のネットショップ：2025年10月30日(木)午前9時00分～2025年12月24日(水)

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

また、商品価格のほか送料がかかります。

送る相手に合わせて選べる「年賀はがき」商品ラインアップをご紹介！

1.どなたにも送りやすい定番「お手軽年賀はがき」

力強く駆け抜ける馬の躍動感や新年への希望を表現したデザインをご用意。

枚数バリエーションも豊富に取り揃え、必要な枚数をお求めやすい人気のシリーズです。

【郵便局店頭（全国の郵便局（一部の郵便局および簡易郵便局を除く))でのお取り扱い】

・お手軽年賀はがき ≪全4柄≫ 同絵柄3枚入り 540円(税込)

・お手軽年賀はがき ≪全16柄≫ 同絵柄5枚入り 840円(税込)

【郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・お手軽年賀はがき ≪全20柄≫ 同絵柄 4枚入り 700円(税込)

・お手軽年賀はがき ≪全20柄≫ 同絵柄 8枚入り 1,300円(税込)

・お手軽年賀はがき ≪全20柄≫ 同絵柄12枚入り 1,830円(税込)

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-11/

2.高級感のある「箔押しお手軽年賀はがき」

2026年の干支「午」をモチーフにしたデザインと、人気のディズニーキャラクターデザインに

高級感のある箔加工を施した年賀状で、大切な方への新年のご挨拶におすすめです。

【郵便局店頭（全国の郵便局（一部の郵便局および簡易郵便局を除く))でのお取り扱い】

・箔押し年賀お手軽年賀はがき ≪全2柄≫ 同絵柄5枚入り 870円（税込）

・ディズニー箔押しお手軽年賀はがき ≪全2柄≫ 同絵柄3枚入り 690円（税込）

※本商品は郵便局のネットショップでの取り扱いはございません。

3.幅広い世代に親しまれる「『となりのトトロ』お手軽年賀はがき」

『となりのトトロ』の世界観をそのままに、自然のぬくもりを感じられる年賀状です。

【郵便局店頭（全国の郵便局（一部の郵便局および簡易郵便局を除く))・郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・『となりのトトロ』お手軽年賀はがき ≪全4柄≫ 同絵柄3枚入り 730円（税込）

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-13/

4.ふるさとの魅力を贈ろう「ふるさと年賀はがき」

各都道府県で限定販売。

日本各地の美しさを特色豊かなイラストで表現した、特別な一枚をお届けします。

また、地域の魅力が詰まった地域限定の年賀状も取り揃えております。

【各都道府県 郵便局店頭（全国の郵便局（一部の郵便局および簡易郵便局を除く))でのお取り扱い】

・ふるさと年賀はがき ≪全47柄≫ 同絵柄3枚入り 620円（税込）

【郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・ふるさと年賀はがき ≪ 47都道府県セット≫ アソート47枚入り 7,800円（税込）

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-12/

5.ビジネスシーンにも活用「富士山年賀はがき」

新年の縁起物として親しまれる初日の出や、雪化粧をまとった富士山の写真を使用。

自然の美しさをそのままに、幅広い世代に親しまれる新年のご挨拶にふさわしい一枚です。

【郵便局店頭（全国120の郵便局）・郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・富士山年賀はがき ≪全2柄≫ 同絵柄2枚入り 530円（税込）

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-15/販売郵便局一覧 :https://mall.myprint.co.jp/pr/Fujisannenga2025.pdf

6.『ウマ娘』の年賀関連商品が登場！

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』より、お正月にぴったりなイラストをデザインした

4種類の年賀はがきが登場します！

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-18/

さらに、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』より「オグリキャップ」の新規描き下ろしイラストを使用した年賀はがき、アクリルスタンド、アクリルフレーム、オリジナルフレーム切手セットもご用意。

ウマ娘たちとともに、一足はやいお正月気分をお楽しみください！

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-19/

【郵便局店頭（全国150の郵便局）・郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・ウマ娘 プリティーダービー 年賀はがき ≪全4柄≫ 同絵柄3枚入り 880円（税込）

・アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 年賀はがき ≪全1柄≫ 同絵柄3枚入り 880円（税込）

・アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 アクリルスタンド ≪全1柄≫ 2,400円（税込）

・アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 アクリルフレーム ≪全1柄≫ 3,980円（税込）

・アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』 フレーム切手セット ≪全1柄≫ 4,180円（税込）

※フレーム切手セットのみ、郵便局のネットショップ限定のお取り扱いとなります。

販売郵便局一覧 :https://mall.myprint.co.jp/pr/umamusumenengagoods2025.pdf

7.競馬ファンにも愛される「夢みる名馬コレクション年賀はがき」

デザイナー・イラストレーターのフタバコ氏が手がける「夢みる名馬コレクション」が、

年賀状になって登場。名馬たちの可愛らしい姿が、競馬ファンの間でも人気を集めています。

【郵便局店頭（全国125の郵便局）・郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・夢みる名馬コレクション年賀はがき ≪全4柄≫ 同絵柄2枚入り 860円（税込）

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-16/販売郵便局一覧 :https://mall.myprint.co.jp/pr/yumemirumeibanenga2025.pdf

8.世代をつなぐ「ウルトラマン年賀はがき」

2026年に放送開始60周年を迎えるウルトラマンシリーズ。

長年愛され続けているウルトラマンの世界を、新年のご挨拶とともにお届けします。

【郵便局のネットショップでのお取り扱い】

・ウルトラマン年賀はがき ≪全2柄≫ 同絵柄2枚入り 890円（税込）

※本商品は郵便局店頭での取り扱いはございません。

郵便局のネットショップでご購入はこちら :https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress20251030-14/

新しい一年のはじまりに、年賀状を通じて笑顔と希望をお届けし、

人と人とのつながりを未来へつないでいきます。

『年賀状つなぎ』

【販売者】

年賀はがき・フレーム切手セット：マイプリント株式会社

アクリルスタンド・アクリルフレーム：株式会社郵便局物販サービス

【お客さまのお問い合わせ先】

マイプリント株式会社「お手軽年賀はがき」インフォメーションセンター

電話：0120-132-471(#)

時間：10:00-18:00（土日祝を除く）