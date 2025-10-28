“吸湿発熱素材”で着た瞬間からじんわりあたたかい。「BAMBI WATER ブライン ヒートインナー」にさらにあたたかい「スーパー ヒート」タイプが新登場！

株式会社ラングレー

“Quality Wear”ブランド「BAMBI WATER（バンビウォーター）」を展開する株式会社ラングレー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：栗原 淳徳）は、「バンビウォーター ブライン ヒートインナー」より、さらにあたたかさを追求した『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』を2025年10月28日（火）より各ECモールにて発売いたします。

従来モデルで好評の高いホールド力と快適な着心地はそのままに、吸湿発熱素材を採用。

身体から発生する汗や湿気を吸収し、＋3.4℃(*2) の吸湿発熱効果で熱に変換。

着た瞬間からじんわりとあたたかく包み込みます。薄く軽い生地ながらもしっかり暖かく、寒い季節も快適に過ごせる1枚です。

「BAMBI WATER」は“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトに、外出時もおうちでも1日中使えるナイトブラをはじめ、特許取得(*1) の新技術により1枚で360°きれい見えするカップ付きトップスなど機能性とおしゃれを兼ね備えたQuality Wearブランドです。

シリーズ累計販売数は400万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続受賞。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位を獲得するなど、多くのお客様に支持されています。

今回発売する『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』は、ブラトップとして1枚で着られる快適さだけでなく、ナイトブラのような高いホールド力を実現しました。

内蔵のカップは特許取得(*1) の特殊製法で横流れを防ぎつつ、特殊加工の厚みのあるパッドがバストを下からしっかり支えることで、理想のシルエットをキープします。

さらに吸湿発熱素材を採用し、身体の汗や湿気を吸収して＋3.4℃(*2)の発熱効果を発揮。自然なぬくもりをキープし、寒暖差のある季節でも快適に過ごせます。

◆ 商品特徴- ブラとヒートインナーが融合した次世代ブラトップ特許取得(*1) の特殊製法「COMBINE製法」により、ノンワイヤーにも関わらず、ホールド力と着け心地の良さの両立を実現。バストの横流れを防ぎつつ、下からしっかり支えることで理想のシルエットをキープ。ブラトップ特有のカパカパ感も解消しました。- “吸湿発熱素材”で、薄くてもあたたかい身体から発生する汗や湿気を吸収し、+3.4℃(*2) の吸湿発熱効果を発揮。吸収した水分を熱エネルギーに変えて、自然なぬくもりをキープします。また、吸湿性・速乾性にも優れており、汗をかいてもムレにくく、寒暖差のある屋内外でも快適な着心地が続きます。- ストレスフリーな着心地伸縮性抜群で柔らかな肌触り。軽いのにしっかり暖かく、重ね着してももたつかない。ルームウェアとしても、外出時のインナーとしてもオールシーズン活躍します。- 詰まりすぎないクルーネックで首元まであたたかいどんなシーンでも使いやすいクルーネックで首元まであたたかい。デザインも8分袖でトップスから見えづらく、窮屈すぎないややタイトめのすっきりシルエットで重ね着しても着膨れしないようにこだわりました。

*1. 特許第7671531号

*2.United Testing Service Co.,Ltdの試験結果による

◆商品開発の背景

「ブラトップは1枚で楽だから着たいけど、ホールド力がなく胸が垂れて綺麗に見えないから敬遠してしまう」という多くのお客様の声をもとに、ホールド力のブラトップの開発に至りました。

今回開発した特許取得(*1) の最新技術によって『バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック』を1枚着用するだけでバストを高い位置にキープするため、快適さだけでなく理想のシルエットも実現しました。さらに従来のヒートインナーの弱点だった“厚み”と“ムレ”を解消。

新たに吸湿発熱素材を採用することで、薄くて軽いのにしっかり暖かい、理想のあたたかインナーを実現しました。

◆商品概要- 商品名：バンビウォーター ブライン スーパーヒート インナー クルーネック- 価格：4,290円（税込）- カラー：全1色（ブラック）- サイズ：4サイズS：トップ 76~83cm、アンダー 60~65cmM：トップ 79~87cm、アンダー 65~75cmL：トップ 83~90cm、アンダー 65~75cmLL：トップ 86~95cm、アンダー 70~80cm- 【表地】レーヨン93%、ポリウレタン7%【裏地】ナイロン86％、ポリウレタン14％

BAMBI WATERについて

“Quality Wear, Update Wear”をコンセプトとするQuality Wearブランドです。

シリーズ累計販売数は400万個を超えており、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーを2年連続(*1)受賞。

『スタイルナイトブラ』はインナー・下着・ナイトウェア部門において3年連続で楽天年間ランキング第1位を受賞(*2)、さらにアパレル商品全体でも2年連続年間1位(*3)となりました。

私たちのこだわり。それは、心を込めたQuality（技術力と商品力）を提供し、お客様の暮らしをUpdateしていくこと。優しさに包まれるような着心地、着るだけでボディラインを美しく進化させる機能性、そして毎日をセンスアップしてくれる洗練されたデザイン性。そのすべてを叶えるために、スタッフ一人一人がこだわり抜いて作り上げたブランド、それが「BAMBI WATER」です。あなたがずっと素顔のままで、もっと素敵に輝くために、私たちはあなたの一番近くで、いつも寄り添っていければと思っています。

*1. 2022年～2023年

*2. 2022年～2024年

*3. 2023年～2024年

