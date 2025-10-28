『サンリオキャラクターズ』の‟ぷにゅ”っとした表情がかわいい新作雑貨がサンキューマートより11月中旬に新発売！「ハローキティ」たちがカラフルポップなアイテムに変身【全品390円（税込429円）】
「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、株式会社サンリオの「ハローキティ」や「シナモロール」といった大人気7キャラクターが登場する限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で11月中旬より入荷次第販売開始いたします。
また公式オンラインショップでは、10月29日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。
特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-punikyukyu(https://thankyoumart.jp/blogs/news/sanrio-punikyukyu)
サンキューマートは、‟日常をもっと楽しく”をテーマに、『サンリオキャラクターズ』デザインの限定アイテムを発売いたします。
今回のシリーズは、キャラクターたちの‟ぷにゅ”っとした顔のデザインがポイントです。
見ているだけで笑顔になれるようなアイテムを展開します。
学生からも支持を集める「ハローキティ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」「ハンギョドン」「ポチャッコ」といった人気キャラクターが大集合し、カラフルでポップな世界観が日常を明るく彩ります。
【WEB先行予約受付】
■予約受付期間 ：2025年10月29日（水）12:00～
■販売場所 ：公式オンラインショップ
■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/punikyukyu
※商品ページは、予約開始時に公開となります
※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください
※各商品上限数に達し次第受付終了となります
【店頭販売】
■販売開始日：2025年11月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始
■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）
※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください
※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます
・カラフルでポップなデザインにキュン 全16アイテムのラインナップ
今回登場するアイテムは、キャラクターたちをイメージしたカラーに、ポップでカラフルなデザインを取り入れました。デイリーに使いやすいステーショナリーグッズをはじめ、「学生証ケース」や「うちわグリップ」など、SNSで話題になったアイテムも展開します。
■商品ラインナップ
全商品390円（税込429円）
■ピックアップ商品
◆うちわグリップ／各390円（税込429円）
うちわに装着するだけで、簡単にかわいくデコレーションできるアイテムです。
単体で使っても、揃えても楽しめるデザインで、お友達とおそろいにしてもかわいく使えます。
◆学生証ケース／各390円（税込429円）
学生証ケースは2枚セットで、カードの保護だけでなくプライバシー保護にも最適です。
・「サンキューマート」とは
「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。
Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。
ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。
■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/
■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/
■X：https://x.com/thankyoumart
■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart
■LINE：https://page.line.me/366isabj
エルソニック株式会社
所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号
代表者：小山 毅志
設立： 1995年7月7日
URL： http://www.elsonic.co.jp/