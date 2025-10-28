日本のメーカーで初めて(※1)Qi2 25W認証を取得した(※2)25Wワイヤレス充電器　2モデルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、スマートフォンをマグネットで固定でき、高速充電が可能なQi2 25W規格の卓上ワイヤレス充電器を11月上旬より順次発売いたします。ワイヤレス充電器のマグネットがスマートフォンの背面にぴったりくっつき、スマートフォンを操作しながらの充電が快適になります。また、スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がずれたり外れたりせず、安定して充電することが可能です。

※1：WPCサイト内 Qi認証データベース参照（自社調べ、2025年8月18日時点）

※2：W-MA12シリーズ製品

業界最新規格を搭載し、高速充電が可能に

当製品は、WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム ※3)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi2 25W」の正規認証品です。最大出力25Wで充電でき、従来のQi規格（5W）と比べて5倍ほどの高出力を実現しています。

※3：ワイヤレス（非接触）で電力を供給し、2次電池などに充電する「ワイヤレス充電」技術の国際標準規格を策定する業界団体で、エレコムは会員企業です。

新規格「Qi2」とは

「Qi2（チー・ツー）」とは、Apple社のMagSafeをベースに構築されたワイヤレス充電の規格を指します。Qi2 25W規格の充電器は、理論上の最大出力が25Wとされているため、短時間での急速充電が可能です。充電中の発熱などが抑制され、iPhone本体やバッテリーへの負荷を軽減し、バッテリー寿命の維持に貢献できるとされています。さらに、磁気吸着の精度の向上により、確実かつ最適な位置に固定し、安定した状態でワイヤレス充電をすることが可能になります。

異物検知機能とThermal Protection搭載により、安心して使用が可能

スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は、充電を停止する異物検知機能を搭載しているため、異常発熱のリスクを軽減します。また、通電時には温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。

製品仕様

本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属していません。25Wのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。

環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

■Qi2 25W卓上ワイヤレス充電器 ラウンドデザイン

＜ブラック＞

型番：W-MA11BK

価格：\6,280（店頭実勢価格）\5,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/W-MA11BK.html

＜シルバー＞

型番：W-MA11SV

価格：\6,280（店頭実勢価格）\5,709（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/W-MA11SV.html

■Qi2 25W卓上ワイヤレス充電器

＜ブラック＞

型番：W-MA12BK

価格：\5,779（店頭実勢価格）\5,254(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/W-MA12BK.html

＜シルバー＞

型番：W-MA12SV

価格：\5,779（店頭実勢価格）\5,254(税抜)

URL：https://www.elecom.co.jp/products/W-MA12SV.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一