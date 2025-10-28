¡ÚÅìµþ¤ÇÊ¡°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¡Û¶äºÂ¡¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢291¡×¤Ë¤Æ¡ÈÊ¡°æ»Ô¥Õ¥§¥¢¡É³«ºÅÃæ¡£Ê¡°æ»ÔÄ¹ À¾¹ÔÌÐ»á¤âË¬Ìä¤·¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤òÄ¾ÀÜPR¡ªº£¸å¤Î³Æ»ÔÄ®¥Õ¥§¥¢¤ÎÍ½Äê¤â¸ø³«¡£
¥ª¥¦¥Ç¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»Ô¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´¡¹ÌÚÍ´µ®¡Ë¤ÏÊ¡°æ¸©Æâ¤Î´ë¶È£´¼Ò¤È¶¦¤Ë 2022 Ç¯£´·î¤«¤é¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡ÖALL FUKUI¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ALL FUKUI ¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¿©¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸òÎ®µòÅÀ¡¢Ê¡°æ¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢ 291¡×¡Ê¶äºÂ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025 Ç¯ 10 ·î 22 Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é 10 ·î 31 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Î 10 Æü´Ö¡¢Ê¡°æ»Ô¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÆÃ»ºÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÊ¡°æ»Ô¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡°æ»Ô¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¡°æ»Ô¤Ç¤Ï¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¤â¤ÄÏ·ÊÞ¤Î²Û»ÒÅ¹¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¡°æ¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ½Â¤¤·¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÇÀÎÓ¿å»º²Ã¹©¿©ÉÊ¤ò¡Ö¤Õ¤¯¤¤¤Î·Ã¤ß¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ー¤ËÉÙ¤ó¤À¾¦ÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ Ê¡°æ»Ô¥Õ¥§¥¢ in ¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢ 291
´ü´Ö¡§ 2025 Ç¯ 10 ·î 22 Æü¡Ê¿å¡Ë～ 10 ·î 31 Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ Ê¡°æ¸©¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢ 291¡×
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ 1-5-8 Ginza Willow Avenue BLDG 1F
¼çºÅ¡§ Ê¡°æ»ÔÅìµþ»öÌ³½ê
Ê¡°æ»ÔÄ¹¡¡À¾¹ÔÌÐ»áÍèÅ¹¡¡～Ê¡°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜPR～
½éÆü¤È¤Ê¤ë22Æü¤ÏÊ¡°æ»ÔÄ¹ À¾¹ÔÌÐ»á¤¬ÍèÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´ÍèÅ¹¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¿å¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
»ÔÄ¹¼«¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢Ê¡°æ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Æâ¤ÎÊ¡°æ¸©Æâ»ÔÄ®¥Õ¥§¥¢Í½Äê
º£¸å¤âÊ¡°æ¸©Æâ¤Î³Æ»ÔÄ®¥Õ¥§¥¢¤ò¡¢¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢291¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢Ê¡°æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼ÂºÝ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´ÍèÅ¹¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú11·î¡Û
11·î8～11Æü¡§¼ã¶¹¤ª¤Ð¤Þ¥Õ¥§¥¢¡Ê¾®ÉÍ»Ô¡Ë
11·î13～19Æü¡§ÂçÌî»Ô¥Õ¥§¥¢
11·î21～28Æü¡§¤ï¤«¤µÈþ¿©¥Õ¥§¥¢¡ÊÈþÉÍÄ®¡¦¤ª¤ª¤¤Ä®¡¦¹âÉÍÄ®¡Ë
¡Ú12·î¡Û
12·î6～£·Æü¡§±ÛÁ°Ä®¥Õ¥§¥¢
12·î19Æü～25Æü¡§±ÛÁ°»Ô¥Õ¥§¥¢
¢¨ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢291
¤Õ¤¯¤¤¿©¤ÎÔ¢291¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¿©ÉÊ¤È¹©·ÝÉÊ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡¢Ê¡°æ¤Î¿©¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¥¤ー¥È¥¤¥ó¥¹¥Úー¥¹¡Ö±ÛÁ°¼ã¶¹ ¿©¤È¼ò Ê¡¤È¤Û¤Þ¤ì¡×¡¢Ê¡°æ¤ÎÎ¹¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë´Ñ¸÷°Ü½»¾ðÊó¥³ー¥Êー¤òÍ¤¹¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¡£Ê¡°æ¤ÎÎò»Ë¤äÉ÷ÅÚ¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¡¢ÅÔ¿´¤«¤é¡ÈMADE IN FUKUI¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ³µÍ×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
