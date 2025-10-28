MODHAUS オーディション開催
滋慶学園COMグループの総合専門学校「学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）」と全国の姉妹校で、韓国の芸能事務所「MODHAUS(https://www.mod-haus.com/)」のオーディションを開催いたします。
2021年、音楽プロデューサーであるチョン・ビョンギ氏によって設立されたMODHAUS。24人組ガールズグループ・tripleSや5人組ガールズグループ・ARTMSなどのアーティストが所属しています。
tripleS
日本人メンバーも所属する多国籍ガールズグループ・tripleS。『ニコ☆プチ』専属モデルとして活動していたカエデ、「Girls Planet999」出身のコトネのほか、マユ、リンの4人が在籍しています。K-POPガールズグループとしては最高人数を誇り、2025年にはセカンドアルバム「ASSEMBLE25」を発表しました。
ARTMS
ARTMSは「今月の少女」出身のメンバーによって構成されている5人組ガールズグループ。2024年にはグループ初となるワールドツアーを敢行し、韓国、日本のほか、アメリカや南米、ヨーロッパをはじめ、13か国25都市でファンを熱狂させました。
idntt
MODHAUS初のボーイズグループとなるidnttは2025年にデビューしたばかり。現在は8人のメンバーで構成されていますが、ゆくゆくは24人組グループとなる予定です。今後の展開が注目されています。
MODHAUSがグローバルに活躍できるアーティストを発掘すべく開催されるオーディションを、JIKEI COMグループが運営サポートいたします。
応募分野はボーカル、ダンス、ラップです。2003年から2013年生まれであれば男女問わずに参加できます。未来のアーティストをめざすたくさんの方のご応募をお待ちしています。
- MODHAUS オーディション 概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/172_1_a11ead13689def45570b9555f1093716.jpg?v=202510280127 ]
韓国芸能事務所のオーディションが
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）や姉妹校で行われる理由
高等課程だけでなく専門課程でもK-POPコースのあるTSM。韓国の芸能事務所との関係性は日本の専門学校でもトップクラスです。その縁もあって今回のオーディションを開催することになりました。
＞＞本格的にK-POPが学べるK-POPコースの詳細はこちらから＜＜
▼高等課程
https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/kpop/
▼専門課程
https://www.tsm.ac.jp/course/k-pop/
- 滋慶学園COMグループ 学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 概要
1987年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。
〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8
0120-532-314
koutoukatei@tsm.ac.jp
高等課程：https://www.tsm-koutoukatei.jp/
専門課程：https://www.tsm.ac.jp/
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-21
0120-532-308
info@shibuya.ac.jp
https://www.shibuya-koutoukatei.jp/
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-18-11
0120-121-906
osminfo@osm.ac.jp
https://www.osm.ed.jp/
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西8-2-75
0120-27-6200
info@ssm.ac.jp
https://www.ssm.ac.jp/usc/
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1
0120-117-540
info@music.ac.jp
https://www.music.ac.jp/highschool/
〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町21-2
0120-717-263
fsminfo@fsm.ac.jp
https://www.fsmk.ed.jp/
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-19-15
0120-329-758
koutoukatei@nsm.ac.jp
https://www.nsm.ac.jp/usc/
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺2-1-11
0120-482-132
info@sendai-com.ac.jp
https://www.sendai-com.ac.jp/