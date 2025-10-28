TVアニメ「ゲーセン少女と異文化交流」より、リリー・ベイカーの新規描き下ろしイラストを使用したオンラインくじが登場！豪華賞品が盛りだくさん！！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、TVアニメ『ゲーセン少女と異文化交流』の豪華賞品が手に入る＜TVアニメ ゲーセン少女と異文化交流 オンラインくじ＞を、2025年11月4日(火)12時より販売します。



賞品は、リリー・ベイカーの新規描き下ろしイラストをはじめとした、本くじ限定のオリジナルグッズです。


選べる！ビッグタペストリーやクリアポスターなど、ファン必携のアイテムを多数展開しております。


また期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント。


この機会をお見逃しなく!!





＜TVアニメ ゲーセン少女と異文化交流 オンラインくじ 概要＞


販売期間：2025年11月4日(火)12:00～2025年12月2日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/gacen-girl/





■賞品ラインナップ


S賞：選べる！ビッグタペストリー（全2種）





A賞：クリアポスター（全2種）





B賞：アクリルスタンドフィギュア（全4種）








C賞：アクリルキーホルダー（全10種）






D賞：缶バッジ（全12種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。




■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全12種セット」をプレゼント！






■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※全4種。ランダムでの配布となります。







■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




