特殊医療用粉ミルク業界の将来展望：2031年までに18270百万米ドルに達すると見込まれる
2025年10月28日に、QYResearch株式会社は「特殊医療用粉ミルク―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、特殊医療用粉ミルクの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、特殊医療用粉ミルクの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．特殊医療用粉ミルク市場概況
2024年における特殊医療用粉ミルクの世界市場規模は、8100百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）12.5%で成長し、2031年までに18270百万米ドルに達すると予測されている。
特殊医療用粉ミルクは、乳幼児や消化吸収障害・代謝異常・アレルギーなどを有する患者向けに設計された医療管理専用栄養食品である。牛乳たんぱくの加水分解処理、乳糖除去、アミノ酸・中鎖脂肪酸・微量元素の最適配合などにより、消化負担を軽減し、特定疾患に対応した栄養供給を行う。代表的な用途には、フェニルケトン尿症、乳糖不耐症、食物アレルギー、早産児栄養補助などがある。病院や調剤薬局を通じた処方が中心であり、一般流通品とは区別される。国際的にはNestlé、Mead Johnson、Morinagaなどが医療用栄養食ラインを展開し、臨床データに基づいた製品改良が進められている。
２．特殊医療用粉ミルクの市場区分
特殊医療用粉ミルクの世界の主要企業：Nestle、 Danone、 Bayer、 MeadJohnson、 Abbott、 Ajinomoto、 Fresenius Kabi、 Cambrooke Therapeutics、 Kate Farms、 Glanbia Nutritionals、 ProNourish、 Real Food Blends
上記の企業情報には、特殊医療用粉ミルクの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
特殊医療用粉ミルク市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Lactose-free or Low-lactose、 Extended Hydrolysis of Milk Protein、 Premature/low Birth Weight Infants、 Amino Acid Metabolism Disorders、 Breast Milk Nutritional Supplements、 Other
用途別：Pediatrics、 Neonatal Intensive Care、 Other
また、地域別に特殊医療用粉ミルク市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1562447/special-medical-purpose-infant-formula
【総目録】
第1章：特殊医療用粉ミルクの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
１．特殊医療用粉ミルク市場概況
2024年における特殊医療用粉ミルクの世界市場規模は、8100百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）12.5%で成長し、2031年までに18270百万米ドルに達すると予測されている。
特殊医療用粉ミルクは、乳幼児や消化吸収障害・代謝異常・アレルギーなどを有する患者向けに設計された医療管理専用栄養食品である。牛乳たんぱくの加水分解処理、乳糖除去、アミノ酸・中鎖脂肪酸・微量元素の最適配合などにより、消化負担を軽減し、特定疾患に対応した栄養供給を行う。代表的な用途には、フェニルケトン尿症、乳糖不耐症、食物アレルギー、早産児栄養補助などがある。病院や調剤薬局を通じた処方が中心であり、一般流通品とは区別される。国際的にはNestlé、Mead Johnson、Morinagaなどが医療用栄養食ラインを展開し、臨床データに基づいた製品改良が進められている。
２．特殊医療用粉ミルクの市場区分
特殊医療用粉ミルクの世界の主要企業：Nestle、 Danone、 Bayer、 MeadJohnson、 Abbott、 Ajinomoto、 Fresenius Kabi、 Cambrooke Therapeutics、 Kate Farms、 Glanbia Nutritionals、 ProNourish、 Real Food Blends
上記の企業情報には、特殊医療用粉ミルクの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
特殊医療用粉ミルク市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Lactose-free or Low-lactose、 Extended Hydrolysis of Milk Protein、 Premature/low Birth Weight Infants、 Amino Acid Metabolism Disorders、 Breast Milk Nutritional Supplements、 Other
用途別：Pediatrics、 Neonatal Intensive Care、 Other
また、地域別に特殊医療用粉ミルク市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1562447/special-medical-purpose-infant-formula
【総目録】
第1章：特殊医療用粉ミルクの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）