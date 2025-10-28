ドライアイ用ゴーグル業界の市場動向：2031年には638百万米ドル規模に成長
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「ドライアイ用ゴーグル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月28日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1562363/dry-eye-goggles
【レポート概要】
ドライアイ用ゴーグルの世界市場規模は、2024年に406百万米ドルと推定され、2031年までに638百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は7.8%％と見込まれています。
ドライアイ用ゴーグルは、涙液の蒸発を防ぎ、眼表面の保湿環境を整える医療・ウェルネスデバイスである。密閉構造または温熱・加湿機能を備え、長時間のパソコン作業やコンタクトレンズ装着による乾燥を軽減する。医療用タイプでは、40℃前後の温熱を持続的に与えることでマイボーム腺の油分分泌を促し、涙液の質を改善する仕組みを採用する。USB充電式、蒸気パッド内蔵型、赤外線ヒーター内蔵型など、多様な仕様が存在する。眼科領域では慢性ドライアイ患者の自宅治療支援機器としての需要が高まっており、加えて美容業界でも“目元ケア”機器として市場拡大が進む。安全性と温度均一性を両立した設計が求められる。
1. 製品タイプ別市場分析：Fully Enclosed、 Semi-Enclosed
ドライアイ用ゴーグル市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Medical Industry、 Daily Life、 Outdoor Sector、 Others
各用途分野におけるドライアイ用ゴーグルの需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：7eye by Panoptx、 Ziena Eyewear、 Wiley、 Guard-Dogs、 RSVP、 Eye Eco、 UK Eyewear、 Good-Lite、 Hilco Vision、 Liberty Sport、 THEA Pharmaceuticals
ドライアイ用ゴーグル市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：ドライアイ用ゴーグル市場の概要と成長見通し
ドライアイ用ゴーグルの基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業のドライアイ用ゴーグル市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
ドライアイ用ゴーグルを製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途におけるドライアイ用ゴーグルの市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
