薬用ワクチン冷蔵庫市場、2025年に451百万米ドル、2031年に622百万米ドル到達へ
2025年10月28日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「薬用ワクチン冷蔵庫―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、薬用ワクチン冷蔵庫市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の薬用ワクチン冷蔵庫市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
1.薬用ワクチン冷蔵庫製品紹介
薬用ワクチン冷蔵庫は、医療機関・研究所・保健センターで使用される精密温度制御型冷却装置であり、ワクチンやバイオ医薬品の品質維持を目的とする。内部温度は通常2～8℃に保たれ、扉の開閉や外気温変動に対しても安定した冷却性能を維持できるように設計されている。温度偏差を抑えるため、マイクロプロセッサ制御、循環ファン、デジタル温度モニタリング、警報システムなどが搭載される。WHOのGMP基準および医療用冷蔵設備規格（ISO 13485等）に準拠する製品が主流であり、COVID-19以降のワクチン大量接種体制の整備により、需要が急拡大した。近年はIoT通信機能を備え、遠隔で温度履歴を監視・管理できるスマート冷蔵庫も普及している。
2.薬用ワクチン冷蔵庫市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の薬用ワクチン冷蔵庫市場が約622百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約430百万米ドル、2025年には451百万米ドルに達する見通しです。
3.薬用ワクチン冷蔵庫市場区分
【製品別】Electric Power Refrigerator、 Solar Power Refrigerator、 Other
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Hospitals and Pharmacies、 Pharmaceutical Companies、 Transportation Companies、 Other Medical Systems
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】PHC （formerly Panasonic）、 LabRepCo、 Accucold、 Helmer、 Thermo Fisher Scientific、 Kirsch Medical、 Infitek、 Across International、 B Medical Systems、 So-Low、 Liebherr、 Arctiko、 Follett、 Godrej、 Meling、 Haier Biomedical
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
4.【目次概要】
第1章：薬用ワクチン冷蔵庫の製品特徴や仕様を紹介し、世界市場の規模推移、売上高、販売数量、価格動向を包括的に分析します。さらに、市場成長を促進する要因や機会、業界が直面する課題やリスク、そして市場制約についても検討します。（2020年～2031年）
