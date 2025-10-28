【数量限定】毎年人気！ファンも注目する新春BOX｜2026年の干支“午”のデザインで登場！お年賀にもおすすめ　PRESS BUTTER SAND「干支シリーズ」特別パッケージ

株式会社BAKE

株式会社BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田純平、以下「BAKE」）が運営するバターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」は、2026年の干支“午（うま）”をモチーフにした新春限定パッケージの詰合せを、2025年11月20日（木）より販売いたします。

新年を駆け抜けるような開運の象徴「馬」がモチーフに！

贈る相手と新年の晴れやかな気持ちを分け合う、華やかな新春の詰合せ

PRESS BUTTER SANDで毎年ご好評をいただいている新春限定の詰合せ。今年も「干支シリーズ」で、2026年の干支“午”をデザインした限定パッケージのセットをお届けいたします。

前足を上げ今にも走り出しそうな馬の絵柄には、ブランドの象徴であるロゴの幾何学模様を施しており、金色に輝く雄大で力強い姿を表現。新年の幕開けにふさわしい、パワーを感じるデザインです。さらに側面には、新春を彩る椿の絵柄をあしらい、一年の始まりを華やかに祝う想いを込めました。

神様が乗るとされる「神馬」と凛と咲き誇る「椿」に、新春ムードを盛り上げる鮮やかな赤のパッケージでお届けする詰合せ。お年賀にも、ぜひご利用ください。

【商品概要】

●新春・バターサンド4種詰合せ 12個入 2026

2026年の干支“午”にちなんだ、新春の限定パッケージ。新年のお祝いを象徴するような鮮やかな赤に、力強さを感じる金色の馬の絵柄で、晴れやかな1年の始まりを盛り上げます。

定番人気「バターサンド」に加え、〈あまおう苺〉〈栗〉〈宇治抹茶〉の“和”をイメージしたフレーバー詰め合わせです。

価格 ：3,300円（税込）

内容 ：バターサンド×3個、バターサンド〈あまおう苺〉×3個、バターサンド〈宇治抹茶〉×3個、バターサンド〈栗〉×3個

販売場所：「PRESS BUTTER SAND」全国の常設店舗 / 「PRESS BUTTER SAND」全国の催事場

「BAKE the SHOP」全国の店舗 / 公式オンラインショップ「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/products/press-butter-sand-newyear2026)」

楽天市場 / Yahooショッピング / Amazon / auPayマーケット / LINEギフト

販売期間：2025年11月20日 （木）～2026年1月7日 （水） ※なくなり次第終了

【PRESS BUTTER SANDとは】

「まっすぐ作る、まっすぐ伝わる。」を掲げ、より良い材料を使い、しっかり手間をかけて、これからのお菓子を追求し続ける私たちからの美味しさのギフト。それが、バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」です。

2017年に東京駅構内に誕生して以降、国内への出店を広げ、全国に店舗を展開。現在では、海外にも店舗を展開するブランドへと成長を遂げました。

クッキーは和菓子の「はさみ焼き」の技術で焼き上げる事で余分な油分を抜き、食感と風味のベストバランスを実現。材料もシンプルに、バター本来の風味を生かしたバタークリームとバターキャラメルをサクサクのクッキー生地に挟んだ、2層仕立てに仕上げています。

【会社概要】

・名 称：株式会社BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.

・創 業：2013年4月

・代表者：代表取締役社長 CEO 山田純平

・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台3-19-1 興和白金台ビル6F

・企業情報：https://bake-jp.com/

・事業内容：菓子の製造・販売、ECサイト「BAKE the ONLINE(https://bake-the-online.com/?srsltid=AfmBOopwYoXmrUR39BBputn6dLRVxRV0sbbr4eiqeQCidrkfwU7ebDQw)」運営、WEBメディア運営

・展開する8つの菓子ブランド

1）北海道生まれのチーズ菓子専門店「BAKE CHEESE TART」 （https://cheesetart.com）

2）シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」 （http://zakuzaku.co.jp）

3）焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」 （http://ringo-applepie.com）

4）バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」 （https://buttersand.com）

5）バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」 （https://hachi.buttersand.com）

6）架空のパティスリー「しろいし洋菓子店」 （https://shiroishi-yougashiten.com/)

7）ナッツ菓子専門店「caica」 （https://caica-nuts.com/）

8）米菓の新境地「トーキョー煎餅」 （https://senbei.tokyo/）