マウザー、Texas Instruments 高集積型電源管理IC「TPS650352-Q1」の取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、Texas Instruments(https://www.mouser.jp/manufacturer/texas-instruments/)（本社：米国テキサス州ダラス）の車載用電源管理IC「TPS650352-Q1」(https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-tps650352-q1-automotive-pmic/)の取り扱いを開始いたしました。本製品は、車載用(https://resources.mouser.com/automotive)カメラモジュール向けに設計された高集積型の電源管理ICで、1つの低ドロップアウト（LDO）レギュレータと3つの降圧型（ステップダウン）コンバータを統合しています。また、AEC-Q100グレード1に準拠しており、サラウンドビューカメラ、リアビューカメラ、ドライバーモニタリングカメラ、同軸給電（PoC）、電子ミラー、フロントビューカメラモジュール向けに設計されています。

マウザーで取り扱うTexas Instruments車載用電源管理IC「TPS650352-Q1」(https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-tps650352-q1-automotive-pmic/)は、固定周波数PWMモードで動作する3つの降圧型コンバータを備えています。BUCK1コンバータは最大18.3Vまでの入力電圧に対応しており、パワー・オーバー・同軸(PoC)接続に最適です。

さらに、入力電圧範囲2.5V～5.5V、出力電圧範囲1.8V～3.3Vの低ドロップアウト(LDO)レギュレータを搭載しています。このLDOは最大300mAを供給でき、低ノイズかつ高い電源電圧変動除去比(https://resources.mouser.com/power-supply)（PSRR）を実現するほか、LDOと各降圧コンバータには独立した電圧入力が用意されており、設計や電源シーケンスの柔軟性を高めています。また、高度な診断機能と保護機能を備え、動作温度範囲は-40°Cから＋125°Cまで対応しています。

TPS65035x-Q1車載用電源管理ICは、Texas Instrumentsの評価モジュール「TPS650350Q1EVM(https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-tps650350q1evm-eval-module/)」でサポートされています。本評価モジュールには、USB-I²Cアダプタ、各レギュレータの入力および出力用の電源端子とジャンパ、さらに一般的な測定を行うためのテストポイントが搭載されています。



Texas Instruments 高集積型電源管理IC「TPS650352-Q1」の詳細は以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/texas-instruments/ti-tps650352-q1-automotive-pmic/

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.com/technical-resources/)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

Texas Instrumentsについて

テキサス・インスツルメンツは、産業、オートモーティブ、パーソナル・エレクトロニクス、通信機器、エンタープライズ・システムなどの市場向けにアナログICおよび組込みプロセッサの製造を行う半導体企業です。各世代がイノベーションを通じて小型化、高効率、高信頼性を可能にするテクノロジーを構築してきました。半導体を通じて、エレクトロニクスをより手頃な価格で提供することでより良い世界を創造するという当社の物づくりへの思いは今日まで受け継がれています。テキサス・インスツルメンツの情報はホームページ（https://www.ti.com/）をご参照ください）。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-196-bd766bb22946cbdc940169f5031b1db7.pdf