自動車用アクティブステアリング装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（アクティブフロントアクスルステアリング、アクティブリアアクスルステアリング）・分析レポートを発表
2025年10月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用アクティブステアリング装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用アクティブステアリング装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
本調査によると、世界の自動車用アクティブステアリング装置市場は2023年にXXX百万米ドルと評価され、2030年までにXXX百万米ドルへ成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。本市場は、自動車産業の発展と密接に関連しており、特に安全性と操縦性の向上、そして自動運転や電動化の潮流が成長を後押ししています。
世界自動車工業機構（OICA）のデータによれば、2017年における自動車の生産台数は9,730万台、販売台数は9,589万台と過去10年間で最高を記録しました。しかし2018年には世界経済の減速により市場が縮小し、2022年の生産台数は8,160万台となりました。現在、世界の自動車生産の約9割がアジア・欧州・北米の3大陸に集中しており、アジアが全体の56％、欧州が20％、北米が16％を占めています。主要生産国には中国、米国、日本、韓国、ドイツ、インド、メキシコなどが含まれ、中国が約32％で最大の生産国です。日本は輸出国として世界最大であり、2022年には350万台以上を海外へ輸出しました。
________________________________________
■ 市場構造と産業動向
本レポートは、自動車用アクティブステアリング装置産業のサプライチェーン全体の発展動向を体系的に分析しています。乗用車分野では、アクティブフロントアクスルステアリングおよびアクティブリアアクスルステアリングが主流であり、商用車分野でも同様の技術が採用されています。これらの技術は、車両の旋回性能や安定性を向上させるもので、自動運転システムや電動パワーステアリングとの統合が進んでいます。
さらに、先進国と新興国における主要企業の戦略、特許動向、最新技術の導入状況、応用分野の拡大が分析されています。特に、安全性向上と運転支援技術の高度化が市場の主要な成長要因として挙げられています。
________________________________________
■ 地域別分析
地域別の分析では、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では政府による安全規制や技術開発支援が進んでおり、消費者の安全志向も高まっています。
一方、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場を牽引しています。中国では政府の政策支援と強力な製造基盤を背景に、自動車用アクティブステアリング装置の普及が加速しています。日本や韓国でも、高精度制御技術や自動運転対応型ステアリングの開発が進展しています。
南米や中東・アフリカ地域では市場成長の初期段階にあり、商用車需要やインフラ整備が中長期的な拡大要因となる見込みです。
________________________________________
■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、市場をマクロ・ミクロの両面から分析しています。
まず、市場規模とセグメント分析において、販売数量、売上高、タイプ別・用途別の市場シェアを明確に算出しています。タイプは「アクティブフロントアクスルステアリング」と「アクティブリアアクスルステアリング」に分かれ、用途は「乗用車」と「商用車」に分類されています。
また、産業分析では、政府政策、技術革新、消費者動向、競争環境を総合的に検討し、市場の成長要因および制約要因を明らかにしています。地域ごとの分析では、経済状況やインフラ、政府の支援策、消費行動の違いを考慮し、各地域の成長機会を特定しています。
