ホビージャパン初のマーダーミステリーが登場！『６輌の密室～夢の国行きクルーズトレイン～』10月下旬発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、マーダーミステリー『６輌の密室～夢の国行きクルーズトレイン～』を2025年10月下旬に発売いたします。
陸を走る豪華客船、クルーズトレイン【真秀らば】で起きた殺人事件！
君たちが選ぶ行き先は……？
「旅は贅沢であるべきだ――」
紅葉の日本海を周遊し、一路北海道を目指す豪華クルーズトレイン〈真（ま）秀（ほ）らば〉。
その旅路は、青函トンネルの暗闇で途切れた。
止まらない列車、閉ざされた扉。
列車に取り残されたあなたたちは、やがて運転士の死を告げられる。
限られた証拠、交差する証言、深まっていく謎。
６輌の密室の中、あなたは隠された真実にたどり着けるだろうか――。
旅客列車マーダーミステリー開幕！
陸を走る豪華客船とでもいうべきクルーズトレインで起きた殺人事件。電波も通じないトンネルの中で待ち受けるものは……
ホビージャパン初のマーダーミステリー作品『６輌の密室～夢の国行きクルーズトレイン～』が登場。
プレイヤーは個性豊かな登場人物の一人となり、外界から隔絶された“密室の豪華寝台列車”で起きた不可解な事件を「協力」して解決へと導きます。
ただし、この列車には犯人が紛れ込んでいます。犯人となったプレイヤーは、仲間の捜査をかいくぐり、真相から逃れようとするでしょう……
【あらすじ】
Ｘ月ＸＸ日、晴れ。
陸を走る豪華客船とでもいうべき、全１２両編成のクルーズトレイン「真まほ秀
らば」は、北海道へ向け鉄路をひた走っていた。
上野を発ち日本海側を巡り……全四日のうち半分の行程を終えた列車は、
この後、北海道へと向かうトンネルをくぐり、明日は北海道を巡る旅路をた
どる予定となっていた。
しかし。
１７：１０分、列車がトンネルへと入った直後、車内に異変が起きる。
６号車の後部……７号車へと通じる連絡通路が理由もわからないままに閉
ざされてしまい、他の乗客や乗務員と隔離されたあなたたちは、たった８人
で前方６輌へと取り残されてしまった。
凄惨な事件が明るみに出たのは、それから５時間後の２２：２０分のこと
だった。
電波も通じないトンネルの中で、状況の改善を待ち時間を過ごすあなたた
ちは……突然の車内放送で１号車の展望ラウンジへと集められたのだ。
そこでは、運転士が何者かによって命を奪われていた。
運転士の腹部には、鋭いもので割かれたように大量の出血をともなう大き
な傷がある。彼が何者かに殺害されたのは確実だった。
沈黙の中で、車掌はあなたたちに更なる追い打ちをかける。
この列車は今、ブレーキが効かず、司令所との通話もできない状態にあり
ながら、なお走り続けているというのだ。
……この列車でなにが起きているのか、運転士を殺したのはいったい誰な
のか。
ただ一つ言えるのは、「犯人は、間違いなくこの中にいる」ということだけ。
こうしてあなたたちは、自分や大切な人の命を守るため、閉鎖された列車
の中で、運転士を殺した犯人を捜すべく調査を開始したのだった。
【商品情報】
●商品名：『６輌の密室～夢の国行きクルーズトレイン～』
●価格：6,160円（税込）
●プレイ人数：6～7人（推奨7人）、GM不要
●プレイ時間：4時間～
●対象年齢：15歳以上
●著作：寺田とものり／株式会社ＴＥＡＳ事務所
●製作：ホビージャパン
●内容物： 注意書き×1枚、ルールブック ×1冊、キャラクターブックレット ×７冊、エンディングブック ×１冊、プレイシート ×１枚、ゲームカード ×73 枚
（C）HOBBY JAPAN
【関連リンク】
●商品ページ https://hj-trpg.com/news/detail.html?id=2328
●HJ-TRPG X https://x.com/hj_gamemedia
●ポストホビーWEBSHOP｜アナログゲーム https://www.posthobby.com/hpgen/HPB/entries/3.html
