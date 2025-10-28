P&E社Cyclone／MultilinkがNXP MCX Cシリーズ正式対応｜MCUXpresso連携で開発効率化、スタンドアロン量産書込みとSDK自動化で一気通貫支援-日本国内提供開始
2025年10月28日、ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区：アメリカ本社P&E Microcomputer Systems社・日本総代理店）は、開発・生産向けツール「Cycloneプログラマ」「Multilinkデバッグプローブ」が、NXP製Arm Cortex-M0+搭載マイコン「MCX Cシリーズ」に正式対応したことを発表します。
概要
・ 対応対象：NXP MCX Cシリーズ（Arm Cortex-M0+／汎用・低コスト志向）
・ 開発～量産まで：「Multilink」＋「PROGACMP」＋「GDB Server（Eclipseプラグイン）」で開発工程を、「Cyclone」でセキュアな量産書き込みを一気通貫でサポート。
・ MCUXpresso連携：NXPのMCUXpresso IDEとシームレス連携し、リアルタイム式の式評価・変数トラッキング等の高度機能に対応。
「採用が拡大するMCXファミリに、P&E Microcomputer Systems社のCyclone／Multilinkがタイムリーに対応した意義は大きいと考えています。開発と量産の“橋渡し”を安全・高速に行える体制を、しっかり支援してまいります。」
導入メリット
・ 量産の確実性：Cycloneによるスタンドアロン書き込みと自動化コントロール（SDK）で、現場の作業品質とスループットを両立。
・ 開発の生産性：Multilink＋MCUXpressoの連携により、実機デバッグの可視性・操作性が向上。
・ スケール対応：汎用・低消費電力のMCX Cシリーズを、USB／セグメントLCD等のオプションや柔軟なメモリ／パッケージで幅広い用途へ展開可能。
対応製品とソフトウェア
・ Cyclone Programmers（量産プログラマ／制御・自動化対応）
・ Multilink Debug Probes（開発・デバッグ）＋PROGACMP（フラッシュプログラマ）＋GDB Server（Eclipseプラグイン）
・ IDE連携：NXP MCUXpresso IDE（Developer Experience 機能に対応）
■提供開始時期・入手方法
日本国内での販売・技術サポートを提供いたします。評価・量産立ち上げ、アルゴリズム選定、治具設計や自動化連携までご相談ください。
【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティ・ウエスト22F
ＵＲＬ http://www.positive-one.com
SoM製品関係：https://www.chinchillasmart.com
ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥＭハードウエアや世界標準ＩＳＯなどに準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハードウエアからソフトウエアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支援をいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：poc_sales@positive-one.com
ＴＥＬ：03-3256-3933 ＦＡＸ：03-4360-5301
配信元企業：ポジティブワン株式会社
