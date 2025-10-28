【DEAN & DELUCA】指折り待つ聖夜を、もっとたのしく。アドベントカレンダーやオーナメントを、飾る・贈る・味わう

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正紀）は、2025年11月1日（土）より、ホリデーを待ち侘びながら準備をたのしむアイテムがマーケット店舗、カフェ店舗、オンラインストアにて販売開始いたします。

冬の足音が聞こえ始め、街中が一気にホリデームードに。

ツリーにお気に入りを飾り、アドベントカレンダーの小窓を毎朝開けながら、指折り聖夜を待ちわびる時間。それは、当日よりも心が弾むかもしれない、ホリデーならではの特別な日々です。

“準備のひととき”をたのしむホリデーシーズン到来

今年のホリデーシーズンは、 作家・つくり手と共に手がけた“ホリデーの準備のひととき”を豊かにする限定アイテムをご用意しました。

新作のアドベントカレンダーは、毎日ひとつずつ窓を開けながら、聖夜を指折り待つ喜びを形にしています。サンタクロースやコイン型のホイルチョコレートなど、小さなお菓子が詰まったこのカレンダーは、ただホリデーを待つ時間を過ごすのではなく、ひとつひとつを手にとってたのしむ“準備の時間”そのものを祝福するものです。

さらに、自然素材をいかしたドライフラワーリースやドライフラワーアレンジメント、自宅での夜時間を特別にする紅茶もラインナップ。散りばめられたモノそれぞれが、日常をホリデーに変える仕掛けになっていきます。

つくり手の想いを届け、食と文化をつなぐDEAN & DELUCAだからこそ、待つ時間もしあわせなホリデーへ。ツリーの前で、アドベントカレンダーの窓をひとつ開けた瞬間から、聖夜までのカウントダウンが、心を弾ませる時間に変わります。

飾って、おいしい、アドベントカレンダーとオーナメント缶

鹿児島の知的障がい者支援施設『しょうぶ学園』の利用者が描き下ろしたアートをモチーフに、ホリデー限定のアドベントカレンダーとオーナメント缶をつくりました。中にはそれぞれ、サンタクロースやコイン型のホイルチョコレートなど、かわいらしいお菓子が入っています。

アドベントカレンダー 24Days

ARTWORK BY SHOBU GAKUEN

\3,600（税込 \3,888）/画像左

アドベントカレンダー 7Days

ARTWORK BY SHOBU GAKUEN

\1,800（税込 \1,944）/画像右

知的障がい者支援施設『しょうぶ学園』の利用者によるアートをアドベントカレンダーに。中にはクリスマスモチーフのチョコレートやキャンディが入っており、クリスマスまでのカウントダウンをお菓子と一緒におたのしみいただけます。24Daysと7Daysの２種類をご用意。クリスマス当日を待ち侘びながら一日ひとつずつ開けるたのしみを。

ホリデーオーナメント缶 2025 ARTWORK BY SHOBU GAKUEN チョコレート4粒入り

（画像左から）ウノキフミコ / シマキナオヤ / ハチヤユミカ

\950（税込 \1,026）

『しょうぶ学園』の利用者による描き下ろしモチーフを元にしたホリデー限定のオーナメント缶。

サンタクロースやコイン型のホイルチョコレート入り。クリスマスツリーに飾ってお楽しみいただ

けます。

ARTWORK BY しょうぶ学園

鹿児島県鹿児島市にある知的障がい者支援施設。木工・陶芸・和紙・絵画・織り・刺繍などの工芸・芸術活動や、音楽パフォーマンス等の創作・表現活動を通して「その人がその人らしく」いられる場所を提案。利用者の個性や適性に応じた支援を大切にしています。

食べて、遊んで、親子でたのしめるパズルチョコレートボックス

アートユニット『tupera tupera（ツペラツペラ）』が描く特別な原画をモチーフにしたチョコレートボックス｡ 4つのボックスをパズルのように組み合わせると､ホリデーに欠かせない5つの絵柄と物語が生まれます｡舞台をイメージした外箱で、親子で人形劇をたのしんで。

パズルチョコレートギフトボックス

ARTWORK BY tupera tupera

\3,280（税込 \3,542）

組み合わせて遊べるパズルボックス。お子さまや、お子さまのいるご家庭への贈りものにもぴったりです。

ギフトボックスは「舞台」にもなり、付属の紙人形を使って紙芝居をたのしめます。さらに、紙人形は自分で好きな顔を描いてオリジナルの物語がつくれるように。ギフトボックスが「ただの容れもの」で終わらないのが、tupera tuperaの遊び心。工夫次第で、たのしみが広がるホリデー限定のお菓子です。

サンタツリースノーマンナッツクラッカー

パズルチョコレートボックス \820（税込 \886）

ARTWORK BY tupera tupera

亀山 達矢氏と中川 敦子氏によるアートユニット『ツペラツペラ』。絵本やイラストレーションを中心に、 TVや舞台、空間のアートディレクション、ワークショップなど、活動は多岐にわたる。 絵本は国内外で数多く出版されています。

フランスから届いた、祝祭の季節を彩るホリデーティー

アフターディナーに花が咲く、気鋭のメゾンの上質で香り高い紅茶。パリで多くのお茶愛好家を魅

了しているティーメゾン『Conservatoire des Hemispheres（コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフ

ェール）』から、この季節にしか出会えない、美しく特別なホリデーティーが届きました。

コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール シエナアース \7.300（税込 \7,884）

＊発売日：11月下旬予定

Conservatoire des Hemispheres

フランス・パリで、2021年にオープンしたティーブランド『コンセルヴァトワール・デ・ゼミスフェール』。 創業者アリス・ブロー氏の審美眼によるクラシカルで美しい店内には、高品質な茶葉と共に世界中から集められた茶器などが並べられています。

ホリデーカラーのドライフラワーアレンジメント

冬が旬の果物や野菜、スパイスをドライフラワーと一緒にミニボトルにアレンジしました。ボトルにはそれぞれ花言葉が添えられ、レッド（ペッパーベリー）は「輝く心」、ホワイト（レモン）は「誠実な愛」、グリーン（ブロッコリー）は「小さな幸せ」という想いが込められています。

レッドホワイトグリーン

（画像左から）EW.Pharmacy フラワーボトルアレンジメント \3,500（税込 \3.850）

EW.Pharmacy

調剤薬局をコンセプトにしたドライフラワー専門店『イーダブリュー.ファーマシー』。独自の製法で色が綺麗に残るように急速に乾燥させ、染色やペイントなどその花に合った加工をして、花を長く楽しむ方法を伝えています。

フルーツやスパイスをあしらった香り豊かなリース

ドライリース ホリデー2025 FROM les mille feuilles

\5,400（税込 \5,940）

りんごやオレンジ、シナモンや月桂樹などをあしらった、香りもたのしめる、DEAN & DELUCA 特別仕様のドライリース。壁に掛けるのはもちろん、卓上でキャンドルを添えてティーライトリースとしてもお使いいただけます。

les mille feuilles

パリのマレ地区の街並みに雰囲気が似ている千駄ヶ谷の地に、日本の第一号店を出店したフラワーショップ『レ ミルフォイユ』。「ナチュラル・色」にこだわり、花や葉のもつ「気」を最大限に活かしてお客様の想いが伝わるように、花と向き合っています。

指折り待つ聖夜を、もっとたのしく。

アドベントカレンダーやオーナメントを、飾る・贈る・味わう

□発売日

2025年11月1日（土）

□取扱店舗

マーケット店舗／カフェ店舗／オンラインストア

※取り扱い商品は店舗により異なります。詳細は店舗にお問い合わせください。

□特集ページ

https://x.gd/HYNzf

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

世界のおいしいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン（Joel Dean）とジョルジオ・デルーカ（Giorgio DeLuca）により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ27店舗、スペシャルティストア（ワインストア）1店舗に自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。