長野県第1号店！「ほっともっと」“ニッポンのお弁当を、愉しく。”がテーマの新デザイン店舗！『ほっともっと 小諸東店』

株式会社プレナス

株式会社プレナスは、持ち帰り弁当の「Hotto Motto (ほっともっと)」を、2025年9月末現在、2,426店舗展開しております。「ほっともっと」では公式SNS「X・Instagram」でも新商品情報を配信しております。(＃ほっともっと)

このたび「ほっともっと」の“手づくり”で“あたたかい”という提供価値に加え、“楽しさ”や“ワクワク”を提供する『ニッポンのお弁当を、愉しく。』がテーマの新デザイン店舗、長野県1号店「小諸東店」を10月25日(土)にオープンしました。

■新デザイン店舗のロゴマーク

「ほっともっと」のキーカラーである“赤色”を強調させたデザインで、街中で“赤色”を見かけた際に「ほっともっと」をイメージしていただきたいという想いを込めました。さらに、ツヤツヤと輝くおいしい“お米”をイメージしたマークには、ごはんに対する強いこだわりや、想いを表現しました。

■新デザイン店舗のこだわり

新デザイン店舗は、『ニッポンのお弁当を、愉しく。』をテーマに、明るい外観にワクワクし、お弁当を待っている間も店内空間をお楽しみいただき、そして手作りであたたかいお弁当を食べて、「ほっ」と心まであたたまっていただきたい、という想いを込めました。

外観は街中で“赤色”を見かけた際に「ほっともっと」をイメージしていただきたいという想いから、従来の「ほっともっと」に比べ、キーカラーである“赤色”を強調させた外観となっております。また、看板やガラス面に“お米”のマークを入れることで「ほっともっと」が“お米”にこだわりを持ったブランドであることを力強く表現しました。

■ほっともっと 小諸東店 概要

・住所：長野県小諸市御幸町2-3-7

・営業時間：10:00-22:00

■長野県新デザイン店舗オープン予定

・11月16日(日)オープン：諏訪赤沼店(長野県諏訪市大字四賀赤沼1472-2)

※オープン日は予告なく変更になる場合がございます