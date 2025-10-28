『BELLATECH 』が提案する1日5秒、未来の美肌習慣「AI肌育」@cosme TOKYO 2階でPOP UPイベント開催！

株式会社BELLATECH

株式会社BELLATECH（本社：東京都港区）が展開する“未来の美肌習慣”を提案するスキンケアブランドである『BELLATECH』は、2025年10月29日(水)～2025年11月4日(火)に@cosme TOKYOの2階POP UPスペースにて、期間限定イベントを開催いたします。

『BELLATECH』は、次世代の美肌習慣として「AI肌育」をテーマに自分で自分の肌を知ることから始まるスキンケアを提案するブランドです。 1日5秒で簡単に肌測定ができる、独自技術の「SKIN SCANNER」をメインプロダクトとし、その肌測定の結果に基づいたスキンケアアイテムを定期便でお届けするサブスクサービスを展開しています。

そして、今回の@cosme TOKYO POP UPイベントの開催に際して、「SKIN SCANNER」を単体で販売する「スキャナープラン」の提供を開始いたします。「SKIN SCANNER」と専用のアプリで、自分の肌の状態を可視化することができ、スキンケアアイテムは、毎月の肌測定データとAIによる分析結果をもとに、お客様一人ひとりに合ったスキンケアをご提案します。まさに「AIで肌を育てる」プランです。通常、9,800円（税込）での展開のところ、@cosme TOKYO POP UP限定で、3,800円（税込）で販売。ご購入の前には、「SKIN SCANNER」による肌測定を体験いただけるブースも用意しており、お得に自分の肌の状態を知ることができます。

また、ブランドオリジナルのスキンケアセラムやポーチなどが当たる限定ガチャコンテンツも展開。『BELLATECH』の世界観に触れていただきながら、「AI肌育」を体感いただけるイベントとなっております。

POP UPイベント概要

・開催時期：2025年10月29日(水)～2025年11月4日(火)

・開催場所：@cosme TOKYO 2階 POP UPスペース

（東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

・営業時間：11:00～21:00

@cosme TOKYO POP UPイベント コンテンツ

◆店頭販売商品

「SKIN SCANNER」3,800円（税込）

※通常価格9,800円（税込）のところ、限定価格にて展開

※数量限定

購入特典：オリジナルセラム4種のサンプルセット（6回分）

・保水セラムB2（サンプル）

・オイルセラムB5（サンプル）

・機能性セラムF5（サンプル）

・機能性セラムF8（サンプル）

◆「SKIN SCANNER」の体験ブース

「SKIN SCANNER」および専用アプリを体験いただけるタッチアップブースをご用意しています。

その場で肌測定を実施。アプリ画面に表示される測定結果をご覧いただけます。

また、「スタンダードプラン」の定期便でお届けするスキンケアプロダクトの一部商品もお試しいただけます。

体験特典：オリジナルセラム4種のサンプルセット（1回分）

・保水セラムB2（サンプル）

・オイルセラムB5（サンプル）

・機能性セラムF5（サンプル）

・機能性セラムF8（サンプル）

※ご提供するものはサンプルです

◆公式SNSをフォローで@cosme TOKYO限定ガチャ

『BELLATECH』の公式Instagramアカウントおよびコミュニティアカウントをフォローして挑戦できるPOP UPイベント限定のガチャをご用意しています。

特典：

・保水セラムB2（サンプル）

・オイルセラムB5（サンプル）

・機能性セラムF5（サンプル）

・機能性セラムF8（サンプル）

・ブランドオリジナルロゴ入りポーチ

・ヘアバンド（白、ベージュ、グレーのうちいずれか1つ）

ブランド概要

※ご提供するものはサンプルです

『BELLATECH』は 「AI肌育」をテーマに自分で自分の肌を知ることから始まるスキンケアを提案するブランドです。 独自技術の「SKIN SCANNER」をメインプロダクトとし、その肌測定の結果を可視化できるアプリを展開しています。毎月の肌測定データとAIによる分析結果をもとに、お客様一人ひとりに合ったスキンケアをご提案します。

1日5秒の、未来の美肌習慣で変わるスキンケアをぜひお試しください。

ブランド公式サイト： https://www.bellatech.jp/(https://www.bellatech.jp/)

◆展開プラン

・スタンダードプラン（定額プラン） 9,900円/月（税込）

※初月のみ8.800円（税込）

※単品で購入すると、総額27,400円相当のものが初月に届きます。

初月提供内容：SKIN SCANNER・CLEANSER・保水セラム×1、オイルセラム×1、機能性セラム×3

2か月目以降：保水セラム×1、オイルセラム×1、機能性セラム×3

・スキャナープラン（単体購入）9,800円（税込）

SKIN SCANNERを購入し、アプリをダウンロード。

肌測定とアプリの利用が可能になります。

※今後販売予定

・ベーシックセラム（保水セラム：B1・B2・B3）：各2,900円（税込）

・ベーシックセラム（オイルセラム：B4・B5）：各2,900円（税込）

・機能性セラム（F1・F2・F3・F4・F5・F6・F7・F8・F9・F10）各2,900円（税込）

・クレンザー（C1・C2）各3,100円（税込）