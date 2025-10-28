博展【GOOD DESIGN AWARD】2025年度グッドデザイン賞を4プロジェクト受賞





＜実績概要＞展示会出展において、以下3点を目的とし運用するため、人間工学や心理学の知見を取り入れ、科学的根拠に基づいて設計された「プレイブック」を策定。①：イベントとしての効果を最大化②：人的・金銭的リソースの最適配分を実現③：コーポレートブランドの統一と強化を図る＜審査コメント＞属人化や非効率が常態化していた展示会出展に対し、人間工学や心理学をも含む知見で整理し、「プレイブック」として体系化した点に強い説得力がある。従来の経験則から抜け出し、科学的にブランド体験を統一しつつ効率化を実現する仕組みは、他の企業や産業にも波及しうる普遍性を持つ。さらに什器やノウハウの再利用によってサステナビリティを高める点も評価に値する。展示会という一過性の活動を持続可能で戦略的なブランド形成へのエンジンへ転換している。引用元：https://www.g-mark.org/gallery/winners/30172?companies=e8f7d6b0-28c6-417e-8ae6-510d710c8752&years=2025＜各種関連情報＞▶︎本プロジェクトの詳細は以下https://www.hakuten.co.jp/works/asahikasei_exhibitionplaybookインフォメーション施設PLAT UMEKITA新しい時代の価値観を体験型のイベントを通して楽しく伝える、うめきた公園のインフォメーション施設。暮らしを取り巻く様々なマテリアルを積極的に採用し、来訪者に都市や自然の素材への気付きを与える空間を目指した。パークサイドの開放的な心地よい空間で、これからの時代に必要なエシカルな感覚を養う体験の場を提供している。＜審査コメント＞巨大な映像モニターと様々な可動家具からなる開放的でフレキシブルな空間が、大らかな屋根下で公園と繋がり拡がる様は、単に情報提供だけを行うインフォメーション施設のイメージを一新しており、特に用がなくても公園と同様に長居してしまいそうである。また家具の素材や形態は、公園の土を利用したり石ころをモチーフにつくられており、公園との連続性が助長されている。体験型のイベント等も行う公園のようなインフォメーション施設が、公共空間での新たな振る舞いを創出していくことに期待が持てる。引用元：https://www.g-mark.org/gallery/winners/33413?companies=29fba548-4de3-4471-9743-f9f8a7bd85c0&years=2025