コスパ・スぺパを叶えるビジネスウエア、1アイテムで多様な着こなしを実現トレンチコート・ジャケット・ジレに変身する「マルチウェイコート」を発売

今回の企画は、営業店スタッフの声から生まれたコートです。相宗さんとともに普段、接客をする中でお客様からいただくリアルな声を参考にしながら、着丈の長さやボタンなど細部にまで拘って作成しました。市場にあるアウターとしてのジレは、極端に薄手なものか、厚手でカジュアル見えするものが多くビジネス使いが難しいです。今回は程よい肉感とハリのある素材を採用することで、きちんと感を演出するためオンオフで安心して着用できます。気温や気分に合わせて、さまざまな着こなしを楽しんでいただきたいです。