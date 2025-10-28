こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コスパ・スぺパを叶えるビジネスウエア、1アイテムで多様な着こなしを実現トレンチコート・ジャケット・ジレに変身する「マルチウェイコート」を発売
～お客様の声をヒントに、店舗スタッフが発案した商品～
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、季節の変わり目から本格的な冬まで長期的に活躍する、1着でマルチに着回しができるトレンチコートを10月28日（火）から「洋服の青山」主要100店およびオンラインストアにて発売します。
◎商品ページ： https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2005193039323/
昨今の節約志向や、サステナブルな消費傾向がある中で、ファッションにおいても“無駄なものは買いたくない”といった意識に変化しつつあります。しかしながら、“オシャレはしたい”“少ないアイテムで多くのスタイルを楽しみたい”といった声が多く、着回しアイテムへの需要は高まっています。特に秋冬のアウターはかさばりやすく、収納スペースの限られた都市部での暮らしでは、数を持つことが課題とされるアイテムです。
そこで、1着で多様な着こなしができるコスパ・スぺパ※に優れた「マルチウェイコート」を企画しました。
本企画は、店舗で働くスタッフが日々の営業中に感じることやお客様の声を基に提案した商品です。
※「スペースパフォーマンス」の略。限られた空間をいかに効率的かつ効果的に活用できるかを示す言葉
今回発売するアイテムは、トレンチコートとしてはもちろんのこと、シーンや気温に合わせてショートジャケット・ジレとしても着回しが可能です。ショートジャケットはウエストが見える程度の丈感にしているため、ボトムスとのバランスが取りやすく脚長効果が期待できます。ジレは程よい肉感のある生地に加えて、温かさを感じやすい背中部分に、保温機能のある中綿を使用することで、一枚でも快適に着用できます。それぞれ単品使いもしやすく、外出時やランチの際にも気軽に羽織れるほか、朝晩の寒暖差や気温の変化にも対応するため長期間で活躍するアイテムです。
【商品概要】
商品名：マルチウェイコート（ACT5534-31）
色柄：チャコールグレー
素材：ポリエステル100％
サイズ：S～LL（全4サイズ）
販売価格：税込32,890円
販売店舗：洋服の青山主要100店、公式オンラインストア
※記載の情報はリリース発表時現在のものです。
■コーディネート
＜トレンチコート＞
ショートジャケットとジレを合わせたロング丈のトレンチコート。防寒性とデザイン性を兼ね備え、季節の変わり目にも対応。
＜ショートジャケット＞
トレンド感あるショート丈で、ボトムスとのバランスが取りやすく、軽やかな印象に
なるショートジャケット。
＜ジレ＞
軽羽織やレイヤードスタイルにぴったりのジレ。長めの丈感で縦のラインを強調し、スタイルアップ効果も。
■商品提案者
洋服の青山 京都河原町店
相宗愛レディースマネジャー
今回のコートは、普段接客をしている中で日々自分自身が感じること、他スタッフが感じていることをヒントにアイデアが生まれました。「朝晩の気温差がある季節に羽織れるコート」「キャリアでも使いやすいトレンチコート」といったこれまでの当社にありそうでなかった商品を提案。当社の商品第一部やメーカー様とサイズ感やカラーなど試行錯誤しながら、理想のコートを作ることができたので、自信を持ってお客様にご提案していきたいです。
担当者コメント
商品第一部 高井さや
今回の企画は、営業店スタッフの声から生まれたコートです。相宗さんとともに普段、接客をする中でお客様からいただくリアルな声を参考にしながら、着丈の長さやボタンなど細部にまで拘って作成しました。市場にあるアウターとしてのジレは、極端に薄手なものか、厚手でカジュアル見えするものが多くビジネス使いが難しいです。今回は程よい肉感とハリのある素材を採用することで、きちんと感を演出するためオンオフで安心して着用できます。気温や気分に合わせて、さまざまな着こなしを楽しんでいただきたいです。
本件に関するお問合わせ先
《本件に関するお問い合わせ先》
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
商品ページ
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/g/g2005193039323/
