こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
マックフライポテトファン喜びの瞬間！年間8億食を誇るマクドナルドの人気メニュー「マックフライポテト(R)」M・Lサイズ 最大130円おトクな期間限定特別価格250円！
11月4日（火）から13日間限定キャンペーン！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンを展開しており、大変ご好評をいただいております。今回は、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ330円～・Lサイズ380円～）で販売するキャンペーンを11月4日（火）から11月16日（日）までの13日間限定で全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。
「マックフライポテト」は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長のマクドナルドを代表する人気サイドメニューです。昨年は日本国内で合計約8億食（全サイズ合計）が販売され、これまでに販売したマックフライポテトを1本ずつつなぎ合わせると、その長さは6,300万キロメートル以上、地球1,500周以上に相当し、マクドナルド全商品の中でも、販売数No.1※2を誇る商品です。
ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲット(R)のソース（単品購入40円～）にディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせて“甘じょっぱい”味わいを楽しんでいただくのもおすすめです。
そんな大人気のマックフライポテトM・Lサイズを、思う存分楽しんでいただきたいとの想いから11月4日（火）から11月16日（日）までの13日間限定で最大130円おトクな250円※1でお楽しみいただける、「トクニナルド」キャンペーンを実施します。
ぜひ、お友達やご家族と一緒に“食欲の秋”をおトクに満喫いただければと存じます。
※1：一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地等の店舗）およびデリバリーサービスはキャンペーン
対象外のため、通常価格での販売となります。
※2：2024年1月～12月の全商品の販売数実績ベース
なお、本キャンペーンに合わせ、バーチャルYouTuberとコラボした施策を展開するほか、Xキャンペーンなど各種施策もご用意してトクニナルドキャンペーンを盛り上げてまいりますので、お楽しみください。
これからもマクドナルドは、気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、2025年、年間を通して、人気の商品を次々おトクにする『トクニナルド』キャンペーンを展開しており、大変ご好評をいただいております。今回は、人気のサイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズをおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ330円～・Lサイズ380円～）で販売するキャンペーンを11月4日（火）から11月16日（日）までの13日間限定で全国のマクドナルド店舗※1にて実施いたします。
「マックフライポテト」は、選ばれた品種のみのじゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとしたベイクドポテトのような食感が特長のマクドナルドを代表する人気サイドメニューです。昨年は日本国内で合計約8億食（全サイズ合計）が販売され、これまでに販売したマックフライポテトを1本ずつつなぎ合わせると、その長さは6,300万キロメートル以上、地球1,500周以上に相当し、マクドナルド全商品の中でも、販売数No.1※2を誇る商品です。
ハンバーガーやドリンクとの相性はもちろん、チキンマックナゲット(R)のソース（単品購入40円～）にディップしたり、定番スイーツ「ソフトツイスト」と組み合わせて“甘じょっぱい”味わいを楽しんでいただくのもおすすめです。
そんな大人気のマックフライポテトM・Lサイズを、思う存分楽しんでいただきたいとの想いから11月4日（火）から11月16日（日）までの13日間限定で最大130円おトクな250円※1でお楽しみいただける、「トクニナルド」キャンペーンを実施します。
ぜひ、お友達やご家族と一緒に“食欲の秋”をおトクに満喫いただければと存じます。
※1：一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地等の店舗）およびデリバリーサービスはキャンペーン
対象外のため、通常価格での販売となります。
※2：2024年1月～12月の全商品の販売数実績ベース
なお、本キャンペーンに合わせ、バーチャルYouTuberとコラボした施策を展開するほか、Xキャンペーンなど各種施策もご用意してトクニナルドキャンペーンを盛り上げてまいりますので、お楽しみください。
これからもマクドナルドは、気軽にご利用いただける身近なブランドとして、お客様一人ひとりに寄り添った、マクドナルドらしいおもてなしとワクワク感、そして利便性の高いサービスを、年間を通してお得感とともにお届けしてまいります。
Xキャンペーン