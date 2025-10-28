2025年、最後のAI投資判断。「イルシル」が実現する「費用対効果の高い」DX

株式会社イルシル

12月、多くの企業が来年度の事業計画や予算を最終決定する時期を迎えています。経営層やDX推進担当者にとって、この時期の投資判断は企業成長を左右する重要な分岐点です。株式会社イルシル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮崎有貴）が提供するAI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」法人プランは、単なる効率化ではなく、ROI（投資利益率）を最大化するDX投資として注目を集めています。

■年末、経営層を悩ませる「最後の投資判断」

多くの企業では12月に来年度のDX予算を最終確定します。

「AIに投資すべきか」「どのツールがROIを最大化できるのか」その答えを出すために必要なのは、便利さの訴求ではなく、費用対効果を数値で示す説得力です。

「イルシル」が解決するのは、現場に残る「資料作成」という非効率な業務。これまで軽視されがちだった領域にメスを入れることで、見えないコストを削減し、ROIを押し上げる投資効果を生み出します。

■ROIで語る「イルシル」導入の成果

「イルシル」の価値は「便利さ」ではなく、投資としてのリターンで語れます。

時間短縮、品質向上、売上拡大、経営判断に必要な数字を伴う具体的な効果が報告されています。

人件費削減効果

従業員100名規模の企業で、「イルシル」導入により1人あたり1日15分の資料作成時間を削減。月20営業日で全社500時間の削減、年間換算で数百万円規模の人件費削減に直結。

品質の標準化によるリスク低減

「チームライブラリ」機能でテンプレートを統一し、資料品質のばらつきを防止。属人化を解消し、全社的なガバナンスと再現性を確保。

商機ロスの回避と売上貢献

急な依頼にも短時間で高品質な資料を提供可能。ある企業では、即日対応で大口案件を獲得し、受注率が15％向上した事例も報告されています。

■導入企業が実感する“費用対効果の高さ”

「イルシル」は導入後の成果を数値で示すことができ、実績に裏打ちされた安心感が、多くの企業に選ばれている理由です。

■「投資に値するAI」である理由

- 資料作成時間を最大3分の1に短縮- 成約率（受注率）が20％向上した事例- 月500時間、年間1,400万円規模の人件費削減試算- 日本語に最適化された操作性とブランドに合わせた柔軟なカスタマイズ- 安心して始められる導入・サポート体制- 延べ1,700社以上が参加した法人説明会実績これらの成果は「イルシルが費用対効果を証明できるAI」であることを裏付けています。

他のAIツールが「便利さ」や「時間短縮」を訴求するのに対し、「イルシル」は投資対効果（ROI）で導入価値を証明します。その理由は、実績に裏付けられた数値と導入企業からの具体的な成果報告があるからです。削減できるコスト、平準化による組織力強化、そして商機を逃さないスピード。これらが一体となることで、単なるツール導入を超え、経営戦略に直結するDX投資となります。

2025年、AI投資は“費用対効果”で選ぶ時代です。「イルシル」は、日々の小さな非効率を改善することで、年間数100時間、数100万円規模のコスト削減と売上拡大を同時に実現します。「来年度のDX予算にどのAIを組み込むべきか」その答えはROIが示しています。「イルシル」とともに、来年の成長戦略をスタートさせてください。

■イルシルについて

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」は、生成AIでスライド資料作成を自動化し、誰でも簡単にスライドやパワポが作れるサービスです。入力したテキストからスライドを自動生成できるだけでなく、3,000種類以上のデザインテンプレートからオリジナルで作成することも可能です。

URL : https://irusiru.jp/

■会社概要

・会社名：株式会社イルシル ・代表取締役社長：宮崎有貴

・所在地（本社）：〒150-0011 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル6F

・事業内容 ： ソフトウェアの開発、運用

