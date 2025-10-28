パブロス、「発信力×影響力を持ちたい」「強みを見つけたい」という方に応えるイベント【Book & Pen2025】11月15日初開催。参院選当選後初登壇のベストセラー著者　安野貴博氏登壇

パブロス株式会社

パブロス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役 藭田昌典、以降パブロス）は、本を読む人、本を書く人、そしてまだ何者でもない、と感じているすべての人に向け、“自分自身の強みを見つけ、自分らしい言葉で発信し、影響力を持ちたい”という想いに応えるイベントとして、「BOOK & PEN 2025」を、2025年11月15日（土）に藭田明神ホールにて開催します。

「Book & Pen」には、参議院選挙当選後、初めて登壇するベストセラー著者 安野貴博氏や、奥様の黒岩里奈氏、パブロスが選ぶ「読書会大賞-2025秋」で第1位となった『努力革命』著者の伊藤羊一氏などが登場します。

■“何かを変えたい”“何かを発信したい人へ”―「言葉を、行動に変える」最初の小さな一歩

『Book & Pen2025』11月15日開催

出版やSNSなど、社会に「声が届く仕組み」は変わりつつあります。「BOOK & PEN 2025」は、すべての参加者の「このままじゃ終われない」「何かを変えたい」「何かを発信したい」という想いに応えるイベントです。

本イベントは、単に「うまく書く」テクニックや「きれいにまとめる」スキルを教える場ではありません。本気で“伝えたい”と思っていることを社会に発信する勇気と、「言葉を、行動に変える」最初の小さな一歩を踏み出す機会を提供します。

■登壇者とテーマ：言葉を現実化させる

最大の注目は、参議院選挙当選後、初登壇となるベストセラー著者の安野貴博氏の登場です。安野氏は、AI・教育・社会を舞台に、“言葉を現実化させる人”として、政治の最前線に立ち続け、著書『1％の革命』で描かれた未来像を、今、法律と社会というリアルな場で動かしています。さらに、演説、出版、編集のプロフェッショナル、「編集＆演説の名手／空気を変える達人」として、安野氏の奥様である黒岩里奈氏や、ベストセラー『1分で話せ』でも知られる、パブロスが選ぶ「読書会大賞-2025秋」で第1位となった『努力革命』著者の伊藤羊一氏も登壇します。

各講演やパネル討議に加え、「著者表紙ワーク」なども行ない、参加者の“言葉を社会に届ける”行動の背中を押していきます。

■「Book & Pen2025」イベント概要

・日時：2025年11月15日（土）14時～18時30分

・場所：藭田明神ホール ＋ オンライン同時配信

・テーマ：「ことばで、生きる。」

・対象：読む人、書く人、まだ何者でもない、と感じている人──すべての“言葉で生きる人”へ

・参加費：オンライン参加 1,000円、会場席7.000円から

◆「Book & Pen 2025」アジェンダ

＊本アジェンダは予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

■パブロス株式会社 会社概要

パブロス（PABLOS）は、探究で事業を生み出す、教育テクノロジー企業です。

学校や企業で生まれた“探究の成果”をデジタル資産として社会に循環させ、 挑戦が次の挑戦を呼び込む――そんな「学びのエコシステム」を築いています。



AI時代に求められるのは、

AIと共に価値を生み出す“拡張知性（Ai = Augmented Intelligence / Individual）”を育むこと。

AIが過去を整理し、人が未来を構想する。

その共進化の起点となるのが、パブロスの教育モデルです。



独自の「プロジェクト創出エンジン」を備え、

・未来から逆算して創造的に課題を解決する フューチャーマッピング(R)

・行動を前提としたスピード学習 リードフォーアクション(R)

・プロジェクトを社会に広げる マーケティング・コピーライティング

・内発的動機を引き出す学習設計 アクセラメンツ(R)

これら４つの技術を統合し、学びを事業へ、事業を社会変革へとつなげる仕組みを提供しています。



◆社会リーダーのリスキリング事業

社会リーダーのリスキリング事業では、運営するデジタル図書館 「PABLOS」 が中核を担います。

PABLOSとは、 Project and Ability Based Online School and Library の略称。

分野No.1の実践者が集い、知識と経験を共有しながら未来を導く、「生きた図書館」です。

ここで蓄積される“探究の知”は、

次の挑戦者たちの道標となり、

教育・企業・社会をつなぐ知の循環エコシステムを形成しています。



◆代表プロフィール

代表の神田昌典は、国内外２万社を支援してきた経営コンサルタントであり、

100冊を超える著作を持つベストセラー作家。

教育・企業・行政・国際機関を結び、「探究が社会を動かす」時代のリーダー育成を推進しています。



◆補足：ブランド構造の要点

・PABLOS（Project and Ability Based Online School and Library）

「プロジェクトと能力に基づく、オンラインの学校兼図書館」

・Ai（Augmented Intelligence / Individual）

「AIに支配されず、AIと共に拡張する知性・個人」