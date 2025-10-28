11月11日は“チーズの日”「甘い、余白。」をテーマにキャンペーンを開催！4ブランドとコラボレーションし、「甘い余白」をテーマにした商品が集合

ベル ジャポン株式会社

ベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）、以下ベル ジャポン）は、同社のクリームチーズ No.1※1ブランド「キリ」が、11月11日の“チーズの日”にあわせて、「甘い、余白。」をテーマに4ブランドとコラボレーションを実施し、計6種類の商品を紹介いたします。

また、2025年11月8日（土）～11月9日（日）に下北沢空き地キッチン、11月11日（火）に代官山T-SITE メインストリートにて、上記コラボレーション商品の一部を無料配布するサンプリングイベント、「ピクニックキャラバン」を開催いたします。

加えて、コラボレーション商品の写真を撮って投稿すると抽選で100名様に素敵な賞品が当たるキャンペーンを、2025年11月1日（土）～11月30日（日）にて実施いたします。

※1 インテージ SRI クリームチーズ市場 2024年10月～2025年9月 累計販売額

11月11日”チーズの日”にあわせてコラボレーション商品のサンプリングイベントを実施！

『食べる人を笑顔にしたい』という名前に込められた想いのもと、「キリ」はクリームチーズ No.1ブランドとして、代表的な「キリ クリーミーポーション」をはじめ、おやつにぴったりの「キリ&スティック」など、様々な商品展開を行い、人々に笑顔を届けてきました。

この秋、11月11日の“チーズの日”にあわせ、「甘い、余白。」をテーマに計4ブランドとコラボレーションした特別企画を実施いたします。

現代社会では、毎日の仕事や子育てを頑張ることが日常になり、つい自分を後回しにしてしまう人が増えていると言われています。そんな、日々頑張る自分をいたわる小さなスペースに、やさしい「キリ」を。「甘い、余白。」というメッセージをテーマに、日常にちょっぴり贅沢な体験をお届けいたします。「キリ」の特徴である、素材本来のクリーミーさとコクのある味わいを最大限に引き出した、これからの季節に美味しく召し上がれる商品を多数ご用意しました。ぜひ手に取ってお楽しみください。

さらに、本キャンペーン商品を無料配布するサンプリングイベント「ピクニックキャラバン」を、2025年11月8日（土）～11月9日（日）に下北沢空き地キッチン、11月11日（火）に代官山T-SITE メインストリートにて開催いたします。

特設サイトよりリンクした本イベント予約ページより参加ご予約の上、キリ公式Instagramアカウント（@kiri_jp）をフォローし会場にてフォロー画面をご提示いただくと、コラボレーション商品をプレゼントいたします。秋のゆるやかな時間を楽しみながら、「キリ」が提供する「甘い、余白。」の世界と限定商品をお楽しみください。

特設ウェブサイト：https://www.bel-japon.com/kiri/amaiyohaku （10月31日（金）11:00公開予定）

◆商品一覧

＜GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE＞

おいもチーズケーキアップルパイ

※サンプリング対象商品

「キリ クリームチーズ」を使用した自家製さつまいもチーズ生地に、たっぷりのりんごを合わせて焼き上げた、秋の贅沢アップルパイです。

販売価格：4カット入り 3,000円（税込）～

販売期間：～12月2日（火）

販売店舗：公式オンラインショップ

※再開リニューアル準備中のため、再開次第販売いたします。

＜BAGEL & BAGEL × Kiri Cafe＞

ブルーベリーベーグル&ブルーベリーのクリームチーズ

※サンプリング対象商品

ジューシーなブルーベリーをたっぷり練り込んだ果実感あふれるベーグルに、甘酸っぱいブルーベリーのクリームチーズが相性抜群！

販売価格：616円（税込）

販売期間：発売中

販売店舗：BAGEL & BAGEL × Kiri Cafe

＜株式会社プレシア＞

贅沢レアチーズタルト

※サンプリング対象商品

「キリ クリームチーズ」を従来品より5%増量！

クリーミーな味わいが強化されたレアチーズムースの美味しさを心ゆくまで楽しめる人気のタルトです。

希望小売価格：198円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～

発売地区：東北・関東甲信越・東海・北陸・近畿・中国・四国・九州（※一部除外あり）

＜株式会社プレシア＞

クッキー&クリームチーズケーキ

キリ コラボスイーツにクッキー&クリーム味が冬季限定で新登場！コク深くクリーミーなレアチーズムースにチョコクランチの食感が良いアクセントのチーズケーキです。

希望小売価格：198円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

発売地区：東北・関東甲信越・東海・北陸・近畿・中国・四国（※一部除外あり）

※全国のスーパー、ドラッグストア等でお買い求めいただけます。

※エリア、店舗毎に取り扱いが異なりますので、販売店に関するお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

＜株式会社モンテール＞

濃厚フロマージュシュークリーム

※サンプリング対象商品

フランス産「キリ クリームチーズ」の味わいを贅沢に楽しめるシュークリームです。「キリ クリームチーズ」で仕立てた、くちどけ濃厚なクリームとなめらかなクリーム、2つの異なるくちどけのクリームを香ばしく焼き上げたシュー生地に詰めました。

※「キリ クリームチーズ」をチーズ中100%使用。

販売価格：181円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

販売店舗：東北・関東・中部・近畿・中四国のスーパーマーケット

※地域事情により販売エリアが異なります。

＜株式会社モンテール＞

ストロベリーフロマージュエクレア

フランス産「キリ クリームチーズ」と甘酸っぱい苺の味わいを贅沢に楽しめるエクレアです。「キリ クリームチーズ」で仕立てたくちどけなめらかなチーズクリームと、甘酸っぱいストロベリーぺーストの2層仕立て。苺風味のチョコをコーティングして仕上げました。

※「キリ クリームチーズ」をチーズ中100%使用。

販売価格：181円（税込）

販売期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

販売店舗：北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国のスーパーマーケット

※地域事情により販売エリアが異なります。

◆イベント概要

・開催日時：１.11月８日（土）～11月9日（日）

２.11月11日（火）

・開催場所：１.『下北沢空き地キッチン』 住所：東京都世田谷区北沢2丁目33-12付近

２. 『代官山T-SITE メインストリート』 住所：東京都渋谷区猿楽町16-15

※イベントご参加には事前のご予約が必要となります。詳細は特設ウェブサイト

https://www.bel-japon.com/kiri/amaiyohaku （10月31日（金）11:00公開予定）をご確認ください。

“チーズの日”企画の開催を記念して、豪華賞品が当たるキャンペーンを実施！

豪華賞品が当たるSNSキャンペーンを、2025年11月1日（土）～11月30日（日）に開催いたします。キリ公式アカウント（@kiri_jp）をフォローの上、コラボレーション商品を購入し、写真を撮ってInstagramよりハッシュタグ「#キリの甘い余白」をつけて投稿すると、抽選で合計100名様に素敵な賞品が当たります。

◆キャンペーン対象商品

・おいもチーズケーキアップルパイ（GRANNY SMITH APPLE PIE & COFFEE）

・ブルーベリーベーグル＆ブルーベリーのクリームチーズ（BAGEL & BAGEL × Kiri Cafe）

・贅沢レアチーズタルト（株式会社プレシア）

・クッキー＆クリームチーズケーキ（会社プレシア）

・濃厚フロマージュシュークリーム（株式会社モンテール）

・ストロベリーフロマージュエクレア（株式会社モンテール）

◆賞品内容

◆キリ(R)クリームチーズについて

「キリ クリームチーズ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた新鮮な生乳と生クリームを原料に作られています。フランスで1966年の発売以来、素材にこだわったクリーミーな美味しさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子供から大人まで世界中の多くの方に親しまれています。また、その美味しさから料理やスイーツの原材料としても高く評価され、シェフやパティシエなど多くの食のプロフェッショナルから支持されています。

Instagram：https://www.instagram.com/kiri_jp

X : https://x.com/kiri_japan

◆会社概要

商号：ベル ジャポン株式会社 代表取締役 Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ）

創立：2005年11月1日 資本金2億7,000万円

事業内容：フランス・ベル社の子会社として、キリ/ベルキューブ/ブルサン各ブランドの輸入販売 （一部製品は国内委託製造）、マーケティング活動、新製品開発、販売会社への営業支援、品質の向上等の業務

事業所：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目13番18号313 南青山ビル5階

URL：https://www.bel-japon.com/ (https://www.bel-japon.com/)