ホリデープロモーション「キレイをつなぐ、ヤーマンのギフト」
人気製品に限定カラー「ホワイト」が登場。プレゼントにも最適な、目もと美顔器も新発売。各地の百貨店ではPOP UPショップを展開。
「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、技術の力でグローバルに美の進化に挑み続ける5年連続美顔器シェアNO.1*¹のヤーマン株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役社長：山粼貴三代）は、「キレイをつなぐ、ヤーマンのギフト」をテーマに、ホリデープロモーションを10月31日(金)より実施いたします。
2025年は「つなぐ」をテーマに、ギフト選びをサポートする各種イベントや限定特典をご用意しております。大切な方に自信を持って贈ることができるギフトを多彩なラインアップからお選びいただけます。
ヤーマンの人気製品に限定カラー「ホワイト」が登場するほか、家電量販店やヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンライン」ではギフトにも最適な目もと用美顔器『アイデザイナー』を発売。百貨店では期間限定のPOP UPショップを展開いたします。
加えて、SNSではギフト選びを後押しする「キレイをつなぐ ヤーマンギフトキャンペーン」を実施し、ギフトにおすすめの製品をご紹介しております。
■人気製品から限定カラー「ホワイト」が登場
確かな品質で人気の美顔器やヘアケアアイテムに、ホリデーシーズンを上質に彩る限定カラー「ホワイト」や、人気の美顔器『リフトロジー SP』シェルピンクが登場。また、ギフトを華やかに引き立てる限定ショッパーもご用意しております。
発売日：10月31日(金)～ ※「阪急うめだ本店」では10月29日(水)より先行発売
取扱店舗：ヤーマン直営店（YA-MAN the store GINZA、なんばスカイオ店）、百貨店、家電量販店、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマン公式ストア 楽天市場店、ヤーマン公式ストア Yahoo!ショッピング店
製品画像：（画像左から順に）
●スムースアイロンフォトイオン カール 32mm / YA-MAN TOKYO JAPAN 22,000円（税込）
●スムースアイロンフォトイオン プラス / YA-MAN TOKYO JAPAN 24,200円（税込）
●フォトプラス ディープリフト / YA-MAN TOKYO JAPAN 79,200円（税込）
●リフトロジー SP（シェルピンク） / YA-MAN TOKYO JAPAN 58,300円（税込）
■ギフトにもぴったりな mysé（ミーゼ）『アイデザイナー』 発売
ホリデーシーズンに合わせ、目もとのデリケートな表情筋を細かくケアする、目もと用美顔器mysé（ミーゼ）『アイデザイナー』を家電量販店、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマンオフィシャルTikTok Shopで発売いたします。「手軽に目もとのケアを行いたい」というお客さまの声にお応えした、コンパクトかつ簡単にご使用いただける設計です。ギフトにも最適な本製品は、ホリデーシーズンを上質に彩る「ホワイト」でご用意しております。
※直営店・百貨店でのお取り扱いはありません。
製品概要
ブランド名：mysé（ミーゼ）
製品名：アイデザイナー
販売価格：税込19,800円
発売日：11月中旬より順次発売
取扱店舗：家電量販店、公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」、ヤーマンオフィシャルTikTok Shop
ヤーマンオフィシャルTikTok Shop：https://www.tiktok.com/@yaman_tsp
製品サイト：https://www.myse.jp/products/eye-designer.html
■販路別のホリデープロモーション
直営店百貨店ではギフトラッピングサービスを実施するほか、販路別にプロモーションを用意しております。
①百貨店
本格的なギフトシーズンを迎えるこの時期に、多彩な製品からギフトをお選びいただけるPOP UPショップを開催いたします。「ヤーマン 阪急うめだ本店」では10月29日(水)より、限定カラー製品を含めたホリデープロモーションを展開いたします。
POP UP ショップ 出展概要
●ヤーマン 阪急うめだ本店 ※POP UP ショップ
期間：10月29日(水)～11月4日(火)
住所：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 2F きれいきれいスタジオ
電話番号：06-6313-8498 [直通]
施設サイト：https://www.hankyu-dept.co.jp/index.html
●ヤーマン 伊勢丹新宿店 ※プロモーション
期間：11月5日(水)～11月25日(火)
住所：東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館2階 イセタン ビューティー コスメティックス/ヤーマン
電話番号：03-5357-7795 [直通]
施設サイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku.html
●ヤーマン 銀座三越 ※POP UP ショップ
期間：12月10日(水)～12月16日(火)
住所：東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 本館地下1階 GINZAステージ
電話番号：03-6271-0355 [直通]
施設サイト：https://www.mistore.jp/store/ginza.html
●阪急メンズ東京 ※POP UP ショップ
期間：12月17日(水)～12月25日(木)
住所：東京都千代田区有楽町2-5-1 阪急メンズ東京 1F POP UP SPACE B
電話番号：03-6252-5286 [メンズビューティ―直通]
施設サイト：https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/
②家電量販店
全国の家電量販店ではギフト選びをサポートするイベントを開催いたします。イベント会場で対象の美顔器やヘアケア製品をご体験、ご購入いただいたお客さまにはミニサイズのコスメをはじめとするノベルティをプレゼントいたします。
※一部対象外の店舗もございます。詳しくはヤーマン公式Xをご確認ください。
③ヤーマン公式通販サイト「ヤーマンオンラインストア」
ホリデー専用ページからご購入いただいたお客さまへ、ホリデー限定ショッパーが一緒に届くサービスを実施、さらに2万円以上お買い上げいただいたお客さまには『ヘアフィットブラシ』をプレゼントいたします。
対象期間：2025年11月14日(金)～ 2025 Holiday gift専用ページ：https://www.ya-man.com/Page/2025holidaygift_web.aspx
※11月14日(金)よりサイトがオープンしホリデー専用ページに遷移いたします。
■SNSキャンペーン概要
キャンペーン名：「キレイをつなぐ ヤーマンギフトキャンペーン」 投票期間：2025年11月4日(火)12:00～2025年11月17日(月)23:59まで 応募方法：ヤーマン公式SNSをフォローの上、対象の投稿に「いいね」（Xの場合は対象の投稿を引用リポスト）をすると、応募完了。さらに、対象の投稿でご紹介している製品の中から「使ってみたい製品」と「ギフトを渡したいお相手」をコメントしていただくと当選確率が上がります。ご応募いただいた方の中から抽選で人気の美顔器やヘアケアアイテムをプレゼントいたします。（投票は各応募ルート・対象の投稿ごとに、1回有効）
※応募条件や応募に関する注意事項等は、対象の公式SNS投稿をご確認ください。
ヤーマン公式SNS
ヤーマン公式X：https://x.com/yaman_tw ヤーマン公式Instagram：https://www.instagram.com/yaman.official/ 「YA-MAN the store GINZA」 Instagram：https://www.instagram.com/yamanthestore.ginza/
※賞品は予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※当選者の方には、各種SNSのダイレクトメッセージにて公式アカウントよりご連絡させていただきます。
※なりすましアカウントにご注意ください。
■ホリデーコンセプト 「キレイをつなぐ、ヤーマンのギフト」
ギフトは、モノはもちろん、モノにこもった贈り手の想いが嬉しいもの。ヤーマンでは、美容機器専門メーカーとして、美顔器からヘアケア・ホディケアまで幅広い製品をラインナップし、お相手のライフスタイルやお悩みに合わせてぴったりな一品をお選びいただくことができます。
ギフト選びの特設サイト『ギフト特集』
ギフトにぴったりな美容機器を探せる特設サイトはこちら。
特設サイト：https://www.ya-man-tokyo-japan.com/beautyjournal/gift/
■ヤーマン株式会社について
1978年の設立以来、精密電子機器メーカーとしての技術開発基盤を背景に、日本初の体脂肪計*の開発など、アルゴリズム設計に強みを生かしながら、革新的な製品を作ることに全力を注いできました。業務用美容機器からはじまり家庭用美容機器へ歩みを進め、美容機器専門メーカーとして「美しくを、変えていく。」をスローガンに掲げ、これからも先端テクノロジーと常識を変えるアイデアで、美しくなる夢や驚きをお届けしていきます。
*手足4点で計測するインピーダンス方式において
*¹ (株)富士経済『美容家電＆健康家電マーケティングトレンドデータ2020』2018-2019年実績、『美容＆健康家電市場・関連サービストレンドデータ2023-2024』2020-2022年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして
※発表日現在の情報となります。最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。
【お問い合わせ】
https://www.ya-man.co.jp/form/
