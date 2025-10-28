こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リポビタン製品の売り上げの一部を寄付「子どもたちのみらいのために 未来応援プロジェクト2025」を実施！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、株式会社ツルハホールディングスご協力の下、北海道・東北・中国・静岡・四国エリアの同社・ツルハドラッグ、ウォンツ、ドラッグストアウェルネス、杏林堂薬局、レデイ薬局各店舗における、リポビタン各種製品の売り上げの一部を寄付する「子どもたちのみらいのために 未来応援プロジェクト2025」を11月1日（土）より実施いたします。
当社が発売する「リポビタンＤ」（指定医薬部外品）は、夢や目標に向かって前向きに頑張る人々を応援するコミュニケーション活動を行っております。その一環として、未来へあゆむ子どもたちをサポートする取り組みを行うにあたり、ご賛同いただいた株式会社ツルハホールディングスご協力の下、「子どもたちのみらいのために 未来応援プロジェクト」を2021年より実施しております。
2024年のプロジェクトでは、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県のツルハドラッグ各店舗、鳥取県・島根県・広島県・山口県のウォンツおよびドラッグストアウェルネス各店舗、静岡県の杏林堂薬局各店舗、岡山県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県のレデイ薬局にて、リポビタン各種製品をお買い上げいただいた金額の1％にあたる3,270,873円を、各地域のこども食堂ネットワークや関連団体に寄付しました。
【寄付実施先】
・こども食堂北海道ネットワーク
・公益社団法人ハタチ基金
・とっとり子どもの居場所ネットワークえんたく
・しまね子ども食堂ネットワーク
・NPO法人広島こども食堂支援センター
・山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワーク
・静岡県こどもの居場所応援基金
・一般社団法人岡山こども食堂支援センター
・認定NPO法人徳島こども食堂ネットワーク
・香川県子どもの未来応援ネットワーク
・えひめ地域こども食堂ネットワーク
・NPO法人こうち食支援ネット
2025年も同様の地域で取り組みを継続し、子どもたちを応援してまいります。
当社は、今後もリポビタンを通じて、夢や目標に向かって前向きに頑張る人々に寄り添い、様々な応援活動を実施してまいります。
◇プロジェクト概要
【プロジェクト名】
子どもたちのみらいのために 未来応援プロジェクト2025
【対象店舗・エリア／期間】
〈北海道エリア〉
北海道エリアにあるツルハドラッグ各店舗にて、対象製品の売り上げの1％にあたる金額を「こども食堂北海道ネットワーク」に寄付します。
・対象店舗・エリア：ツルハドラッグ 北海道全店
・実施期間：2025年11月1日～2025年12月31日
・対象製品：リポビタン各種製品
〈東北エリア〉
東北エリアにあるツルハドラッグ各店舗にて、対象製品の売り上げの1％にあたる金額を「公益社団法人ハタチ基金」に寄付します。
・対象店舗・エリア：ツルハドラッグ 東北地方全店
（青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・新潟県）
・実施期間：2025年11月1日～2025年12月31日
・対象製品：リポビタン各種製品
〈中国エリア〉
中国エリアにあるウォンツ、ドラッグストアウェルネス各店舗にて、対象製品の売り上げの1％にあたる金額を「とっとり子どもの居場所ネットワークえんたく」「しまね子ども食堂ネットワーク」「NPO法人広島こども食堂支援センター」「山口県こども食堂・子どもの居場所ネットワーク」に寄付します。
・対象店舗・エリア：ウォンツ全店／ドラッグストアウェルネス全店
（鳥取県・島根県・広島県・山口県）
・実施期間：2025年11月1日～2025年12月31日
・対象製品：リポビタン各種製品
〈静岡エリア〉
静岡エリアにある杏林堂薬局各店舗にて、対象製品の売り上げの1％にあたる金額を「静岡県こどもの居場所応援基金」に寄付します。
・対象店舗・エリア：杏林堂薬局 静岡県全店
・実施期間：2025年11月1日～2025年12月31日
・対象製品：リポビタン各種製品
〈四国・岡山エリア〉
四国・岡山エリアにあるレデイ薬局各店舗にて、対象製品の売り上げの1％にあたる金額を「一般社団法人岡山こども食堂支援センター」「認定NPO法人徳島こども食堂ネットワーク」「香川県子どもの未来応援ネットワーク」「えひめ地域こども食堂ネットワーク」「NPO法人こうち食支援ネット」に寄付します。
・対象店舗・エリア：レデイ薬局 岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県全店
・実施期間：2025年11月1日～2025年12月31日
・対象製品：リポビタン各種製品
【対象製品】
対象店舗で取り扱いのあるリポビタン各種製品
（取扱品目については各店舗でご確認ください）
◇ 生活者の方からの製品に関するお問い合わせ
お客様119番室 TEL：03-3985-1800
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社
担当 ：コーポレートコミュニケーション部
TEL ：03-3985-1111（代表）