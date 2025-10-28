花王の新ヘアケアブランド「MEMEME」とブルーハムハムが初コラボ！特別デザインボトルセットが11月8日より全国で数量限定発売
CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、SNS総再生数8.5億回突破のキャラクター「ブルーハムハム」と、2025年8月に誕生した花王株式会社の新ヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」が初めてコラボレーションした、特別デザインボトルセットが11月8日より数量限定で発売されることをお知らせいたします。
今回のコラボレーションでは、髪も気分も弾むブーストケア体験を提案してきた「MEMEME」の世界観に、「ブルーハムハム」の自由で遊び心あふれるキャラクター性を掛け合わせ、手に取るたびに気分が弾むようなデザインに仕上がっています。シャンプーは流星群を、トリートメントは超新星をイメージしたデザインをベースに、「ブルーハムハム」らしいUFOや惑星などのモチーフが散りばめられた、見るたびに新しい発見があるパッケージとなっています。また、「ブルーハムハム×MEMEME」コラボ動画を「ブルーハムハム」公式アカウントおよび「MEMEME」公式アカウントにて11月3日より公開予定です。
■「ブルーハムハム×MEMEME」特別デザインボトルセット発売日
2025年11月8日（土）
※一部店舗によっては対象商品の取り扱いがない場合がございます。あらかじめご了承ください。
※在庫が無くなり次第終了となります。
コラボレーション概要
■商品概要
ミーミーミー モイストブーストシャンプー・トリートメントセット「ブルーハムハム」特別デザイン
ヘアカラーやアイロンをしていても、毛先までぷるんと弾むうるツヤ髪へ。
限定パッケージ
特別デザインボトル
・ビタミン・ミネラル美髪MIX成分*1配合（保湿）
・ダメージ補修成分*2配合 ～キューティクルと、髪内部にアプローチ～
・うるツヤブースト美容液成分α*3配合（ツヤ付与）
・サルフェートフリー／合成着色料フリー
・UP! ME BLEND レッドキウイ×フリージアの香り
＜シャンプー特長＞
無敵モードのうるツヤ髪へ
・すぐにモコモコ泡立ち、サッとすすげる
・アミノ酸系洗浄成分*4使用
・ノンシリコーン処方
＜トリートメント特長＞
次世代型*5 爆発的になじむトリートメント
・半透明なうるぷるテクスチャーが瞬時になじむ
*1 シャンプー：ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、海藻エッセンス（マコンブエキス）、ポリクオタニウム-52
トリートメント：ビタミンE誘導体（酢酸トコフェロール）、海藻エッセンス（マコンブエキス）、グリセリン
*2 シャンプー：ラノリン脂肪酸、シャインセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）、PPG-3カプリリルエーテル
トリートメント：ラノリン脂肪酸、シャインセラミド（ビスメトキシプロピルアミドイソドコサン）
*3 加水分解ケラチン、加水分解シルク、加水分解コンキオリンタンパク、ローヤルゼリーエキス、乳酸、リンゴ酸、ベンジルアルコール
*4 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウロイルサルコシンTEA
*5 花王比
■「ブルーハムハム×MEMEME」コラボ動画：
本コラボにあわせ、「ブルーハムハム×MEMEME」のコラボ動画を公開予定です。「ブルーハムハム」たちがお風呂でわちゃわちゃと動き回る様子を描き、遊び心をくすぐる映像となっています。動画は、「ブルーハムハム」公式SNSアカウントおよび「MEMEME」公式SNSアカウントにて公開いたします。
・公開予定日：2025年11月3日（月）
「ブルーハムハム」について
■ ブルーハムハム：
音を食べて生きている“宇宙ハムスター”、ブルーハムハム。不運なことに地球旅行の途中で迷子になり、地球人に拾われる。人間社会のさまざまな音を食べて、その美味しさに驚愕。地球上のいろんな音楽を味わうことが夢に。
・公式サイト：https://bluehamham.com/
・X：https://x.com/THEBLUEHAMHAM
■「ブルーハムハム」作者 有村泰志：
デザイナー兼アニメーション作家。作品を投稿している自身のSNS総フォロワーは700万人を超える。代表作「ブルーハムハム」は海外ファンも多く、ZeddやPorter Robinson、Siaなどアーティストとのコラボも多数。アイテム販売やイベント開催など活動の幅を広げている。
YouTube： https://www.youtube.com/@ArimuraTaishi12
X：https://x.com/15424578268
「MEMEME」について
「MEMEME」は、「PLAY! ME<毎日過去最高のわたしを楽しもう>」というブランドコンセプトのもと、毛先までぷるんと弾むうるツヤ髪に仕上げるアイテムを通じて、髪も気分も弾むブーストケア体験を提供します。ワクワクする使用感といつもと同じ使い方で、簡単にうるツヤ髪に仕上げるラインアップです。自分の「好き」を大切にし、理想の自分をめざす人たちに向け、毎日鏡の前に立つ自分の気分を高める存在になりたいと願っています。
・公式サイト：https://mememe-official.jp/
・Instagram：https://www.instagram.com/mememe_boost_jp/
・X：https://x.com/mememe_boost_jp
・TikTok：https://www.tiktok.com/@mememe_boost_jp
※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。
(C)︎ArimuraTaishi・CHOCOLATE