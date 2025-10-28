こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆阪神・淡路大震災から30年 災害時訓練で救命スキルを競う◆ 医師・看護師・救急救命士らがチームで挑む「千里メディカルラリー」～関西大学の学生が運営に協力し、大会映像を制作・即日上映～
国内外から23チームが集う救急医療コンテスト「第22回千里メディカルラリー」が、11月2日（日）に関西大学高槻ミューズキャンパスで開催されます。総合情報学部の学生団体「MCS」が大会映像を撮影・編集し、閉会式で即日上映。開会式には吹田市、高槻市の両市長が参加します。
【本件のポイント】
・救急医療の全国コンテスト「第22回千里メディカルラリー」を関西大学ミューズキャンパスで開催
・関大生が運営に協力し、大会映像を制作。閉会式で即日上映
・地域医療機関と消防機関との連携強化を目指し、救急医療の質向上を促進
メディカルラリーは、1990年代に「命を救う技術を、仲間と競い合い、高め合う挑戦の場」としてチェコで誕生しました。2002年に千里救命救急センターが日本に持ち帰り、2025年で22回目の開催となります。
医師・看護師・救急救命士などの医療チームが全国から集い、救急医療の技能向上を競うコンテストで、急病や災害発生時の対応を実際に近い状況で再現。チーム医療のスキルを磨くとともに、各地域の医療機関と消防機関との連携体制を強化することを目的としています。参加チームは会場内に設けられたシナリオステーションを順番に巡りながら、救急医療の模擬状況に挑戦します。採点者による評価に基づいて、総合得点で順位が決定されます。
また、関西大学総合情報学部の学部届出団体「MCS（メディア・クリエイティブ・サポーターズ）」が2024年に続いて大会運営に協力。競技の様子を撮影・編集し、閉会式で即日上映することで大会の熱気を伝え、参加者と観客を盛り上げます。
＜第22回千里メディカルラリー in 関西大学高槻ミューズキャンパスの概要＞
【会場】 関西大学高槻ミューズキャンパス（大阪府高槻市白梅町7-1）
【日時】 2025年11月2日（日） ※競技時間9時～17時（予定）
【実施】 主催：大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター
共催：関西大学社会安全学部
主管：大阪府済生会千里病院 千里救命救急センター
運営協力：関西大学総合情報学部、陸上自衛隊中部方面衛生隊
【後援】 大阪府、吹田市、高槻市、日本救急医学会、日本災害医学会
【参考URL】 https://www.senri.saiseikai.or.jp/sccmc/medicallarry/
▼本件の詳細▼
関西大学プレスリリース
https://www.kansai-u.ac.jp/ja/assets/pdf/about/pr/press_release/2025/No49.pdf
