『インフィニティニキ』Ver1.11「再逢季」は10月28日より開幕。願いの平原で無限の創造力を解き放とう！

INFOLD PTE. LTD.

Infold Gamesは、希望と新生のオープンワールドRPG『インフィニティニキ』において、本日10月28日にVer1.11「再逢季」をリリースしました。メインストーリー追加や、風物クエストの開催、新☆5セットコーデ【無名無我】の登場などをお知らせします。

■新バージョン「再逢季」開幕

願いの平原を沸かせる大会が、いよいよ開幕！大会に参加して、無限の創造力を解き放とう！

3つの流派が誘いを競い、チャンピオンへの道には数々の試練と挑戦が待ち受ける。

そして、燭台が過去を照らし、旧友が再び出会うとき、悲しみよりも鮮明なのは、いま共に過ごすこの瞬間の光。

信じてください、すべての出会いは奇跡です。



▼「再逢季」バージョンPV

https://youtu.be/a_mTwS_9Ai4

■メインクエスト「西風が運ぶ物語」開放

埠頭で航路の開放状況を確認しているニキ。

そこでイザンの地からやってきた探検家と出会い、新たな冒険を始める……



【開催期間】10月28日（火）メンテナンス後～

【開放条件】メインクエスト「願いの金薔薇」をクリア

■風物クエスト「個性満開！ドリームコーデコンテスト」開催

【イベント紹介】

マーベル大陸全体を覆うスタイリストのイベント「個性満開！ドリームコーデコンテスト」。

今回は、願いの平原で開催されるこの大会に、大陸中からスタイリストたちが集結し、三つの流派を結成した。

お気に入りの流派に加入し、様々なイベントコンテンツに参加しましょう！



【報酬一覧】ダイヤ、記念トロフィー、カスタマイズ称号、限定衣装、限定プロフィールなど

【開催期間】10月28日（火）メンテナンス後～11月26日（水）04:49

【開放条件】メインクエスト「出発！願いの夢倉庫へ」をクリア

■新☆5セットコーデ【無名無我】が期間限定で登場

期間中に限定共鳴「進むは我が途」で共鳴を行うと、新登場の☆5セットコーデ【無名無我】を獲得できます。

【セットコーデ紹介】

月光の朧げなささやきに耳を済ますと、それは彼女に、彷徨う記憶が空っぽの庭に散らばっていると告げた。そして彼女は、絶え間なく続く呪の声の中、一つひとつの自分の名前を拾い上げた。



▼コーデ紹介PV

https://www.youtube.com/watch?v=-jtA9JPgFhA

【セット効果】

スキル「灯前の影、心底の私」を獲得し、ニキが灯火を吹き消すと、揺れる光と影のあわいからもう一人の「セルフ」が現れる。この幻影のポーズやコーデを変更したり、一緒にデュオポーズやダンスを演じることができます。

【進化報酬】

☆5セットコーデ【無名無我】を進化MAXにすると、追加で【無執無憂・メイク】を獲得できます。また、衣装エフェクトも進化し、新たな待機モーションが開放され、一部パーツは仕様を切り替えるようになります。

【新規合計共鳴回数報酬】

「進むは我が途」で共鳴を160回行うと、置物【彷徨の階段】を追加で獲得できます。【彷徨の階段】を広い場所に置き、撮影や鑑賞ができます。

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。



【開催期間】10月28日（火）メンテナンス後～11月26日（水）04:49

■バージョン内容まとめ

Ver1.11では、ダイヤ×3000以上、天啓水晶×15、限定セットコーデ、限定家具、限定プロフィール＆称号などの豪華報酬を獲得できます。

▼公式X | Ver1.11再逢季 | バージョン内容まとめ

https://x.com/InfinityNikkiJP/status/1982306274848174370

※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

■作品概要

「インフィニティニキ」は、Infold Gamesが開発したニキシリーズの第5作目で、UE5エンジンで構築されたマルチプラットフォームのオープンワールドゲームです。

シリーズの特徴である着せ替え要素とオープンワールドの探索要素を巧みに融合させた本作は、ジャンプアクション、ギミックといった多様なゲームプレイを取り入れ、独創性ある豊かな体験を提供しています。

ニキとモモはマーベル大陸に旅立ち、風土や文化の異なる幻想的な国々を巡ります。その旅の途中で、様々な人々や奇想溢れる生き物たちと出会い、数多くの魅力的なコーデを手に入れることができます。

■ゲーム概要

タイトル：インフィニティニキ

ジャンル：希望と新生のオープンワールドRPG

配信形式：スマートフォン（iOS/Android）、PC、PS、Steam、Epic

販売価格：基本無料（アイテム課金制）

グローバル配信日：2024年12月5日

■最新情報はこちら

公式サイト：https://infinitynikki.infoldgames.com/ja/home(https://infinitynikki.infoldgames.com/ja/home)

公式X：https://x.com/infinitynikkijp(https://x.com/infinitynikkijp)

公式YouTube：https://www.youtube.com/@InfinityNikkiJP(https://www.youtube.com/@InfinityNikkiJP)

公式Discord：https://discord.com/invite/dA3mqGg9Py(https://discord.com/invite/dA3mqGg9Py)

■Infold Gamesについて

Infold Gamesは、ゲームの共感性と没入感を重視し、「豊かな精神世界の構築」と「全ての人にポジティブな力を与える」ことを目指して設立されました。この理念を基に、グローバル戦略の下で視野をさらに広げ、創意工夫によって世界にエネルギーを与えていきます。

Infold Gamesが手がける恋シリーズの新作『恋と深空』は、2024年1月18日にリリースされて以来、多くの国と地域で目覚ましい成果を挙げました。ハイクオリティな3D没入型恋愛シミュレーション体験が多くのユーザーを惹きつけ、各国の無料ゲームランキングとセールスランキングでトップを飾りました。また、ニキシリーズの最新作『インフィニティニキ』は、2024年12月グローバルリリース以来、世界中のプレイヤーから好評を得ました。

本社をシンガポールに構えるInfold Gamesは、現在ロサンゼルス、東京、ソウルなどの主要都市に支社を設立しています。各拠点では「自社作品で全ての人にポジティブな力を与える」という使命を共有し、創造力を核とした原動力によって、継続的に良質な作品を提供し続けていきます。同時に、Infold Gamesは積極的に世界の優秀な企業や人材と協力し、共にエンターテインメント業界の繁栄と発展を推進してまいります。

(C)2024 Infold Games, ALL RIGHTS RESERVED.

メディア関係者向け

本件に関するお問い合わせは「Infold Gamesプレス窓口」までご連絡ください。

メールアドレス：pr_global@infoldgames.com