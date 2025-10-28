【生活者の運動実態を調査】約8割が運動不足を自覚している　運動継続の壁は「モチベーションが続かない」が1位

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、15～79歳の方を対象に調査した「生活者の運動実態調査」（実施期間：2025年9月8日～9月12日）の結果をご報告いたします。

【調査結果】

・TOPICS１.

運動不足を感じる人は約8割。運動継続の壁は「モチベーションが続かない」

・TOPICS２.

「ほとんど運動しない」が約4割。男性の方が運動を習慣化している傾向

・TOPICS３.

運動を始めたきっかけは「健康維持のため」が最多。70代では8割を超える

・TOPICS４.

運動場所は「近所の公園・屋外」と「自宅」が中心

・TOPICS５.

運動の効果は「気分のリフレッシュ」が1位。高年層が「体調改善」を実感

【調査結果詳細】

- TOPICS１.運動不足を感じる人は約8割。運動継続の壁は「モチベーションが続かない」

運動不足をどの程度感じているかを尋ねたところ、「よく感じる」（39.7%）と「ときどき感じる」（36.7%）を合わせると8割近くに上り、日常的に運動不足を自覚している人が多いことが分かった。

運動を続ける上で最も高いハードルについては「モチベーションが続かない」（31.1%）がトップで、「体力が続かない」（19.2%）、「時間がない」（16.1%）と続いた。

また、運動を続けるためにあったらよいサポートとしては「気軽に利用できる施設」（37.2%）が最多となり、2位の「一緒に運動する仲間」（23.7%）よりも10ポイント以上高かった。

▼運動不足を感じるか

▼運動を続ける上で最も高いハードル (n=1,320)(％)

▼運動を続けるためにあったらよいサポート ※複数選択 (n=1,320)(％)

- TOPICS２.「ほとんど運動しない」が約4割。男性の方が運動を習慣化している傾向

普段の運動頻度については、「ほとんど運動をしない」が全体の38.9%で最多となった。一方で、「ほぼ毎日」（19.8%）、「週3～４日程度」（14.2％）、「週1～2日程度」（19.5%）の合計が53.5％となり、習慣的に取り組む層が過半となった。

男女差を見ると、女性は「ほとんど運動しない」と回答した割合が男性よりも高く、男性は「ほぼ毎日」から「月1～2日程度」まで、全ての運動している頻度の回答が女性を上回っていた。男性の方が比較的運動を習慣化している傾向がうかがえた。

▼普段の運動頻度 (n=1,320)(％)

- TOPICS３.運動を始めたきっかけは「健康維持のため」が最多。70代では8割を超える

運動を始めたきっかけを聴取したところ、「健康維持のため」が最多で全体の6割を超えた。次いで「体重管理のため」（37.0%）、「ストレス解消のため」（23.1%）となった。

年代別に見ると、「健康維持のため」と回答する割合は年代が上がるほど増加し、10代では33.8%、70代では84.6%だった。10代は「体重管理のため」が最も高く36.4%だった。

▼運動を始めたきっかけ ※運動時間がゼロと回答した人を除く ※複数回答 (n=867)(％)

- TOPICS４.運動場所は「近所の公園・屋外」と「自宅」が中心

運動を行う場所は「近所の公園・屋外」（49.7%）と「自宅」（45.8%）が上位となった。続く「ジム・フィットネスクラブ」は16.7%だった。

ジム・フィットネスクラブ利用者の施設の利用頻度を見ると、「週1～2日程度」（35.2%）が最も多く、「週3～4日程度」（31.7%）、「ほぼ毎日」（17.2%）が続いた。一方で「利用しているがほとんど通っていない」と回答する人も4.1%存在し、利用実態にばらつきがあることが分かった。

▼運動を行う場所 ※複数回答 (n=867)(％)

▼ジム・フィットネスクラブ利用者の頻度 (n=145)(％)

- TOPICS５.運動の効果は「気分のリフレッシュ」が1位。高年層が「体調改善」を実感

運動を始めてよかったことは、「気分がリフレッシュする」（37.7%）が全体で最も多く、「体調が良くなった」（27.7%）、「体重が減った／筋肉がついた」（24.3%）が続いた。

「体調が良くなった」については年代の高い層が実感している傾向で、10代は1割台、20～40代は2割台、50～60代は3割台前半と高くなっていき、70代では4割近かった。運動がメンタル面だけでなく、身体的な健康改善にもつながっている様子がうかがえた。

▼運動を始めてよかったこと ※複数回答 (n=867)(％)

【調査概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/846_1_06a425a0480865d86f1cece0c8c737c4.jpg?v=202510281227 ]

※調査結果は小数点第2位を四捨五入しています

【引用・転載の際のクレジット表記のお願い】

調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。

■関連URL

株式会社ロイヤリティ マーケティング マーケティング詳細紹介サイト：https://biz.loyalty.co.jp/

公開レポート（自主調査結果を掲載）：https://biz.loyalty.co.jp/report/

公開データ：https://biz.loyalty.co.jp/lp/publicdata/

コラム：https://biz.loyalty.co.jp/column/

※報道関係者の方は、メディア関係者限定公開のお問い合わせ先

広報部にご連絡をお願い申し上げます。