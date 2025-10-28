株式会社ミギナナメウエ、新卒就活エージェントサービスである「よりそい就活」の提供開始

株式会社ミギナナメウエ

よりそい転職、即戦力RPO、ウィズバディなどの人材事業を展開する株式会社ミギナナメウエ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：古鍜冶 賢、以下『当社』）は、本質的な就職活動をサポートする「よりそい就活」の提供を2025年10月1日より開始いたしました。

◆「よりそい就活」提供の背景

これまで当社では、社会人向けの転職支援サービス「よりそい転職」を通して、数多くの求職者様のキャリア支援を行ってまいりました。

その中で「就職活動」という人生の最初の分岐点において、自己理解やキャリア像を深められず「なんとなくで就職先を決めてしまう方が非常に多い」という状況を痛感していました。

実際、入社後3年以内の離職率が30％を超える現代社会の背景には、自己理解の浅さや、企業・仕事への解像度の低さが大きく影響しています。そこで私たちは、学生一人ひとりの「本音」に寄り添い、将来の可能性を広げるための就活支援を行う新サービス「よりそい就活」を立ち上げました。

「内定をゴールにしない、入社後活躍につながる納得感あるキャリア選択」をテーマに、支援を通して“成果に向き合う姿勢”や“自分の強み・価値観”を言語化し、学生と企業双方にとって最適なマッチングを実現してまいります。

■顧客様(学生)からの口コミ

自己分析をしても自分の強みがわからず、就活の方向性に迷っていたときに「よりそい就活」を利用しました。面談では「これまでのなんとなく頑張ってきたこと」を深掘っていただき、自分でも気づいていなかった強みや価値観、行動パターンを整理できました。面接で話す内容も具体的になり、最終的には納得する企業で内定を頂くことができました。（Mさん／27卒）

■顧客様(企業)からの口コミ

「よりそい就活」経由でご紹介いただく学生は、いずれも自己分析がしっかりと行われており、面接時の受け答えにも一貫性があります。自分の価値観や強みを言語化できているため、採用側としても“入社後の働く姿”をイメージしやすいです。



また、紹介精度が非常に高く、弊社のカルチャーや求める人物像を丁寧に理解したうえでご提案いただける点に信頼を感じています。学生の「本音」と企業の「リアル」の両方に寄り添ってくださるので、結果的にミスマッチが少なく、選考通過率も高い印象です。単なるマッチングではなく、“長期的に活躍できる人材”を紹介してくれるパートナーとして、今後も継続的にご依頼したいと思っています。（人材ベンチャー／人事責任者）

◆新卒採用をご検討中の企業様へ

新卒エージェントサービス「よりそい就活」では、キャリアアドバイザーのサポートのもと、徹底的な自己分析を行なった学生が多数登録しています。

新卒採用をお考えの企業様は、ぜひ一度お問い合わせくださいませ。

◆会社概要

ミギナナメウエ グループについて (https://migi-nanameue.co.jp)

本社所在地：東京都渋谷区東1-22-11 THE FIRST SHIBUYA 3F~5F

代表取締役：古鍜冶 賢

設立：2018年9月

事業内容：採用支援事業・人材紹介事業・システム開発支援事業 キャリアコーチング事業 など

日本を代表する会社を作るというビジョンのもと、本質的な事業の創造をミッションにIT・人材の領域で問題解決を行っています。

業界にとらわれないポートフォリオ経営で、創業以来毎年売上高200％以上の成長を継続しています。

◆事業概要

■採用支援事業

膨大な採用ノウハウを元に、プロの人事が完全オーダーメイドの内容で面接業務以外の採用業務をまるっと代行します。

20万件以上の独自データを活用しながら、採用マーケティングを取り入れた支援でエンジニア採用をはじめ新卒から中途・CXOクラスなど幅広い業界・業種における採用活動を幅広く支援します。

“採用に困ったら「即戦力RPO」”と、採用代行・コンサルティング領域において第一想起していただけるサービスを目指し、日々お客様に価値提供を行なっています。

■中途人材の紹介事業

『なんとなくではなく、納得できる転職』というキャッチフレーズで、第二新卒中心に転職支援を行っています。月間4000名以上の人材の登録があり、そこから自己分析を通して求職者の軸を定めることで企業と求職者のミスマッチのないマッチングを行い、高い定着率と入社後の高い満足度を実現しています。



■新卒人材の紹介事業

「よりそい就活」は、“入社後活躍・定着につながる納得就活”をテーマに、一人ひとりの学生に本気で寄り添う就活支援サービスです。

累計1,000名以上のキャリア支援を行ってきたアドバイザーが、学生の強み・価値観・将来像を深く理解し、自己分析から企業選び、面接対策、入社後のキャリア設計までを一気通貫でサポート。表面的な選考対策にとどまらず、学生の思考背景まで深く掘り下げることで、企業にとっても定着・活躍につながる本質的なマッチングを実現します。

■キャリアコーチング事業

『日本の労働意欲をポジティブにする』というビジョンのもと、顧客様の思考や行動の背景に向き合い、自己に対する解像度上げと「本質的に向いている仕事」の発見・実現までをサポートします。累計1500名の転職支援を行なった講師達が、当社オリジナルのカリキュラムを通して顧客様一人ひとりに寄り添い、今後のポジティブな人生に向けて伴走します。

◆採用情報

株式会社ミギナナメウエでは、キャリアアドバイザー/採用コンサルタント/マーケター/人事責任者/管理本部長候補などのポジションで採用をしています。

ぜひ、下のURLより採用情報をご覧ください。

