“遠回りしない”U.S.CPA学習へ、アビタス教材に「アダプティブ演習モード」搭載

国際資格講座などを展開するパスメイクグループのアビタス（本社東京都渋谷区、代表宇坂純）は、アビタスのU.S.CPA（米国公認会計士、以下USCPA）講座学習者が使用するオリジナル教材に、弱点克服を目的とした「アダプティブ演習モード」を搭載しました。本機能は、創業以来30年間で独自に集積したデータを活用する「Abitus Intelligence」に基づき、日本人学習者・合格者のデータをもとに日本で開発されたUSCPA講座としては業界初※1 のアダプティブラーニング（個別最適化学習）機能の実装・リリースとなります。

アビタスは、30年にわたり日本語で学べるオリジナルのUSCPA資格講座を提供し、これまでにUSCPA合格者約7,700人を輩出しております。加えて、日本ではアビタスでの学習者が日本在住合格者の90%※2 を占めており、アビタスは膨大な日本人合格者学習データを保有する国内業界一のUSCPA講座提供者です。この日本最大のUSCPA日本人学習者と合格者データを活用する「Abitus Intelligence」により、個々の受講生に最適化できる学習支援機能を実現しました。

■アダプティブラーニング（個別最適化学習）とは

アダプティブラーニングは、学習者一人ひとりの理解度や特性に応じて、学習内容等を最適化する教育手法です。データ分析技術を活用し、個別最適化された学習体験を提供することで、教育効果や学習効率の向上・モチベーション維持といった効果が報告されています。米国ではアダプティブラーニングの活用により、USCPA学習時間の数百時間削減や、短期合格への寄与などの成果が報告されています。しかし、米国プロバイダー※3 が提供する同機能は主としてアメリカ人学習者のデータを基に設計されているため、会計初学者が多い日本人にとって最適な基準ではありません。

■日本人受講生に最適化された「アダプティブ演習モード」

USCPA試験対策のために受講生は多量の問題演習を行う必要がありますが、従来は受講生自身がその中から自らの弱点を見極め、対策を立てる必要がありました。そこでアビタスは、「Abitus Intelligence」の中核となる長年蓄積してきた日本人合格者の分析データと学習ログを融合し、弱点克服を目的とするアダプティブラーニング機能を独自に開発しました。本機能では、受講生一人ひとりの学習データをもとに最適な問題演習を提示します。正答率、演習回数、演習期間などを組み合わせて選択することで効率的に学習できるほか、おすすめ演習として日本人合格者データをもとにした「受講生平均を下回る問題」「合格者平均を下回る問題」を用意しており、受講生が効率的かつ効果的に弱点克服ができるようになり、より短期間での合格実現を目指すことができます。

設定画面

また、日本最大のUSCPA学習者と日本人合格者データを持つアビタスは、昨年「合格可能性判定機能」の提供を開始しています。今回リリースしたアダプティブ演習モードも併せることで、一人ひとりの受講生を最適ルートで合格へ導く、時間生産性の高い学習体験が一層強化されます。アビタスは今後も、「Abitus Intelligence」を駆使し、テクノロジーを活用した学習支援機能の強化とサービスの進化を通じて、受講生の皆様のUSCPA最短合格をサポートしてまいります。

※1 アビタス調べ（米国も含めた各社教材を対象）

※2日本在住合格者数（NASBA調べ）および、アンケート結果（アビタス合格者数は）の数値を元に算出（NASBA：National Association of State Boards of Accountancyの略、全米州政府会計委員会）

※3 USCPAのレビューコースプロバイダー（試験対策講座提供会社）

■USCPA(米国公認会計士)とは

USCPAは、米国各州が認定をするアメリカの公認会計士資格です。会計士として身に着けるべき幅広いビジネス知識だけでなく、それらを全て英語で習得することができる資格です。活躍フィールドは、監査法人での会計監査業務のみならず、コンサルティングなどの専門職としての活躍も可能です。さらに、商社や金融など一般事業会社で活躍される方も多い資格です。特に、グローバルビジネスにおいては、会計×英語の掛け合わせたスキルセットはまだまだ希少性が高く、社内キャリアアップはもちろん、新卒就活や転職市場においても高く評価をされます。USCPAを取得し、大きく年収を上げ、ビジネスの最前線で活躍されている方が多くいらっしゃいます。

■国際資格の専門校アビタス（公式サイト https://www.abitus.co.jp/）

アビタスは、グローバル人材教育事業を展開しており、米国公認会計士(USCPA)や公認内部監査人(CIA)等の国際資格講座、米国MBAをはじめとする学位と修了証プログラムを個人に提供することを通じて国際競争力の高い人材の育成を行っている、日本における社会人教育のリーディングカンパニーです。また、企業への研修プログラム提供や、キャリアを支援する人材紹介事業も行っています。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」を全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

