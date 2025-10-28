株式会社 BEST HERBS・株式会社 RAJA 2026年度合同内定式を開催「Queensway」「BEST STYLE FITNESS」未来の美と健康を担う、新たな仲間たち

株式会社BESTHERBS

株式会社BEST HERBS (best-herbs.jp(https://www.best-herbs.jp/))ならびに、株式会社RAJA（代表取締役社長：塚田正之）は2025年10月10日に2026年度入社予定の内定者を対象とした合同内定式を、親会社であるツカダ・グローバルホールディングス (tsukada-global.holdings(https://www.tsukada-global.holdings/)) のグループ会社が運営する、ANA Holiday Inn 東京ベイ(公式HP(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/shinagawa/tyots/hoteldetail))の28階オーシャンブルームにて開催いたしました。

ベスト スタイル フィットネスクイーンズウェイ

本式典では、フィットネスジム「BEST STYLE FITNESS」とリフレクソロジーサロン「Queensway」それぞれの内定者が一堂に会しました。役員講話や内定証書授与といった式典に加え、先輩社員とのパネルディスカッション、さらには両ブランドの施術デモンストレーションやスタジオレッスン体験を通じて、株式会社BEST HERBSが提唱する「健やかな明日をつくる会社へ」の価値観を体感しました。

株式会社BEST HERBS 2026年度内定式 概要

【身だしなみチェックを兼ねた華やかな「スカーフ・レクチャー」】

式典開始前には、先輩社員が内定者一人ひとりに、現場で実際に着用するスカーフの結び方のレクチャーを行うというQueenswayらしい特別なひとときが設けられました。

これはプロのセラピストとして、お客様をお迎えする「身だしなみ」と「ホスピタリティ精神」を伝承するという想いが込められています。先輩社員の温かい歓迎の気持ちと共に結ばれたスカーフを纏い、内定者は式典に臨みました。

【常務取締役 塚田健斗 講話】

式典冒頭、常務取締役は、内定者の残りわずかな学生生活が実りあるものとなるよう願いを込め、次のような３つのメッセージを贈りました。「友人との時間を大切にしてください。人との繋がりは、皆さんのキャリアを築く上での大切な財産となります。」「これまでに経験のない新たな分野に、ぜひ挑戦してみてください。」「入社後、自分がどうありたいかを具体的にイメージし、明確な目標を持ってスタートラインに立ってください。」

内定者は、未来への期待に満ちたこのメッセージを真剣な眼差しで心に刻み、入社に向けて熱い決意を新たにしました。

【内定証書授与・内定者決意表明】

▶常務取締役から内定者一人ひとりに内定証書を授与▶内定者代表2名による決意表明

【パネルディスカッション・先輩に聞こう！】

第一線で活躍する若手社員４名が、内定者からの質問に答える形式のパネルディスカッションを行いました。登壇者は「入社後のギャップや大変だったこと」を率直に共有したほか、お客様からの感謝を通じて感じる「仕事のやりがい」について熱く語りました。また「休み希望の取り方」など具体的な質問にも回答し、働くリアルな魅力と安心感を伝えました。

【Queensway 施術デモンストレーション】

リラクゼーションサロン「Queensway」の現役セラピストによる施術デモンストレーションでは、内定者がお客様に安心と癒しを提供するプロフェッショナルな技術を間近で体感。このデモを通じて、Queenswayが提供する施術の質の高さと、現代社会に求められる「癒やし」の価値を改めて実感し、入社後に携わる仕事へのイメージと理解を深めました。

【BEST STYLE FITNESS スタジオレッスン体験】

リラクゼーションに続き、フィットネス事業の柱である「BEST STYLE FITNESS」のスタジオレッスン体験を実施しました。内定者は最初は恥じらいながらも、先輩社員インストラクターのリードで活気あふれるレッスンに楽しんで参加。この体験を通じて、会社のもう一つの事業の柱である「健康」の価値を体感するとともに、身体を動かすことの楽しさと一体感を共有しました。

【デザートビュッフェ・懇親会】

ホテル専属パティシエのデザートビュッフェが振る舞われ、役員・社員と内定者はホテル28階から臨む絶景を楽しみつつ親睦を深めました。

【取締役 椎名晴信 クロージングスピーチ】

式典終盤では取締役が登壇し、クロージングスピーチを行いました。今後はサービスを受ける側から提供する立場になるため、入社までの半年の間に「プロとしての意識」を養い、加えて「健康の維持」や「自己研鑽（学習の習慣化）」に励み、最高の状態で社会人としてのスタートを切ってほしいと、内定者に熱く伝えました。取締役自身の常に学び続ける姿勢も示され、未来の仲間として共に成長していくことへの強い期待が語られました。

【Mission】全てのお客様が心身ともに健康で美しく過ごす日々を願い、 生涯価値を高めるサービスを提供します。

【Concept】HERBS＝Healthy /Enjoy / Relaxation / Beauty / Spa ココロとカラダは想像以上に密接に関係する重要性を示したトリニティ ( Relax / Beauty / Wellness )バランスの提供が弊社のアイデンティティです。

