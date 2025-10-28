【ニトリ初】限りある資源を守るため、寝具カバーのリサイクル回収を11月3日（月）より期間限定で実施いたします！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年11月3日（月）～1月11日（日）の期間限定で、全国のニトリ・ニトリEXPRESS・デコホーム・島忠・島忠ホームズ・ニトリホームズの店舗にて、ご不要な寝具カバーのリサイクル回収を実施いたします。

ニトリグループは、「つかいおわったあと」までを考える企業を目指し、処分時のお客様の困りごとを解決すると同時に、限りある資源を守るため、商品のリサイクル回収の取り組みを推進しております。この度、さらなる資源循環促進のため、ニトリ初の試みとなる寝具カバーのリサイクル回収を期間限定で実施いたします。

寝具カバーは暮らしを彩る大切なアイテムです。季節の移り変わりに合わせて、インテリアコーディネートを楽しんでいただきたいからこそ、「つかいおわったあと」にも責任を持ち続けたいと考えています。

ご自宅にご不要な寝具カバーがある方、お買い替えをご検討の方は、この機会にぜひ、ニトリにお持ち込みください。

もちろん他社の寝具カバーもお持ち込み可能です。お持込みいただきました寝具カバーは、ウエス（油や汚れをふき取る布製品）としてリサイクルし、一部自社を含む国内外の工場などで再活用いたします。

リサイクル回収詳細

●お持ち込み対象品

まくらカバー掛ふとんカバーBOXシーツ（ベッド用シーツ）敷ふとんカバー

●お持込み対象外商品

タオルケットキルト加工など中わた入りの商品毛足のある商品

●お持ち込み条件

・他社の寝具カバーもOK! 販売元にかかわらずお持ち込みください。

・洗濯をしてお持ち込みください。（新品は洗濯不要）

・油や薬剤、泥やカビなど汚れが付着したものは不可となります。

・乾いた状態でお持ち込みください。

・お持ち込み品はお返しできません。

・配達時の回収は行っておりません。

・未成年の場合、回収には保護者の方の同伴が必要です。

・ニトリメンバーズ会員ご加入の方が対象となります。

●回収対象店舗

「ニトリ」「ニトリEXPRESS」「デコホーム」「島忠」「島忠ホームズ」「ニトリホームズ」全店舗

※「N＋」では実施しておりません。予めご了承ください。

「つかいおわったあと」もニトリが窓口であり続けます。

商品をつかいおわったあとも、“いつでも”ニトリにお持ち込みいただき、安心してつぎのお買い物を楽しんでいただきたいと考えております。カーテン・タオル・羽毛布団の回収も常時受付中です。

ニトリのサステナビリティサイト：https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sdgs/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/sdgs/)

ニトリグループは持続可能な「暮らしの豊かさ」の実現を目指します。

私たちニトリグループは「暮らしの豊かさを世界の人々に提供する。」というロマン（志）を掲げ、その実現に向け歩みを進めております。持続可能な「暮らしの豊かさ」実現に貢献するための、2050年に向けた目標である「NITORI Group Green Vision 2050」のなかで、サーキュラー（循環）ビジネスの推進の一環として、「回収した商品の資源化率100％をめざす」という目標を掲げています。

ニトリグループはお客様より回収した大切な資源を循環させ、限りある資源を守り、お客様とともに持続可能な未来を目指してまいります。

■関連サイト

【ニトリのサステナビリティ】カーテン回収の取り組み

https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/curtainsdgs/

【ニトリのサステナビリティ】羽毛布団回収の取り組み

https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/downsdgs/

【ニトリのサステナビリティ】タオル回収の取り組み

https://www.nitori-net.jp/ec/characteristic/towelsdgs/