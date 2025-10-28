大戸屋福袋「まんぷく袋」11月4日(火)より予約受付開始！今年は3.2万袋限定、クラフト調お弁当バッグで新登場。

株式会社大戸屋

株式会社大戸屋(本社:神奈川県横浜市 代表:蔵人賢樹、以下大戸屋)は、2025年11月4日(火)PM12:00～2025年11月30日(日)PM11:59の期間中、限定商品や限定クーポン券の入った「まんぷく袋」の事前ネット予約を承ります。

日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、大戸屋の魅力をぎゅっと詰めた福袋を！

おうちでも大戸屋の味をお楽しみいただける人気のオリジナル商品や、全国の大戸屋ごはん処でご利用いただけるお得な「まんぷくーぽん」が入った、うれしい特典いっぱいの「大戸屋まんぷく袋」です。日本三大七味のひとつ"八幡屋礒五郎"とのコラボ七味は、2026年の干支をデザインした限定缶で登場。さらに今年は、新たに“小豆島産の海苔”を使用した「大戸屋 生のり佃煮」も仲間入りし、大戸屋のお弁当がぴったり入る「オリジナルお弁当バッグ」に詰め込みました。

今年だけの“特別な”「まんぷく袋」。ご自分用にはもちろん、お世話になった方への贈り物にもおすすめです。

■特盛まんぷく袋 ・・・5,000円(税込)

5,250円相当の大戸屋オリジナル商品＋まんぷくーぽん3,000円分×2冊 (計6,000円分)

・八幡屋礒五郎コラボ七味 ×1箱(2個セット)

・大戸屋特製黒酢あんの素(2～3人前) ×3袋

・しそひじき(50g) ×2袋

・もちもち五穀ご飯(30g) ×8袋

・ごまめしお(30g) ×2袋

・［NEW］大戸屋 生のり佃煮(100g) ×1個

・［NEW］大戸屋オリジナルお弁当バッグ ×1個

・まんぷくーぽん 3,000円分 ×2冊

【New】大戸屋生のリ佃煮

創業の想いを詰め込んだ、こだわりの一瓶

創業当時、好きな時に食べていただけるよう、海苔の佃煮ボトルキープを行なっておりました。佃煮とごはんの時間を大切にしてきた大戸屋。そんな歴史を受け継ぎ、新たにお届けするのが、こだわりの「大戸屋 生のり佃煮」です。

瀬戸内海に浮かぶ小豆島で育った、豊かな香りと柔らかい口当たりの“生のり”を100 %使用。一般的な乾海苔では味わえない、つるりとした舌触りと磯の風味がごはんを誘います。

醤油の産地としても名高い小豆島の醤油でじっくり炊き上げ、佃煮ならではの旨みと“家で食べる”にふさわしい味わいに仕立てました。毎日のごはんが、少し豊かになる一瓶として、ぜひ。

【New】大戸屋オリジナルお弁当バッグ

普段使いにぴったり、まんぷく袋限定・大戸屋オリジナルバッグ

自然な風合いで毎日使える“日常のちょっといいバッグ”として、米袋をイメージしたクラフト調の素材で仕上げました。大戸屋の人気商品をモチーフに、稲やレンコン、お正月らしいお花をあしらったオリジナルロゴをデザインし、持つたびに楽しい気分に。

中は保冷仕様で、大戸屋のお弁当が2つ分入るサイズです。仕事の日のお昼や家族とのピクニック、テイクアウトとしてそのまま持ち帰るシーンにもぴったりのバッグです。

八幡屋礒五郎コラボ七味「大戸屋七福味」 2026年干支缶ver

“八幡屋礒五郎”コラボ商品。昨年に続き2026年デザインで登場！

日本三大七味である長野の善光寺名物「八幡屋礒五郎」とコラボした大戸屋オリジナルデザイン缶の七味です。七福味「赤」と七福味「黒」の2個セット。 2026年の干支をデザインしたこの時期ならではの限定商品です。お正月の「まんぷく袋」だけの限定コラボ商品です。

【大戸屋七福味 赤】

陳皮やレモンの優しい香りと黒胡椒や花椒で程よくしびれる辛みを感じます。どんな定食にも合うように配合をしたこだわりの七味です。

【大戸屋七福味 黒】

辛みは抑え、コク深さを感じつつも、柚子や紫蘇の香り漂うさっぱり七味。大戸屋の黒酢あん定食との相性抜群です。しゃぶしゃぶサラダにもおすすめ。

「まんぷくーぽん」について

1冊、300円割引券の10枚綴りクーポン券が２冊入り。日本全国の大戸屋ごはん処(フードコート店舗も含む ※対象外店舗あり)にて、1会計につき1,000円(税込)毎に1枚ご利用いただけます。

【注意事項】

※クーポン券は切り離し、会計時に店員にお渡しください。

※購入後は当日からご使用いただけます。

※ご利用枚数に上限はございません。

※他割引・サービス特典・アプリポイント特典との併用はできません。

※アプリポイントはお値引き後の支払額が対象です。

※テイクアウト、オードブル、物販品のご購入にもご利用いただけます。

但し、デリバリー、まんぷく袋購入時はご利用いただけません。

※株主優待ポイントは値引後のお会計額に対してご利用いただけます。

※換金及びお釣りのお渡しはできません。

※転売は固くお断りしております。換金はできません。

※ご利用有効期間：2025年12月26日(金)～2026年6月25日(木)迄

【クーポンご利用対象外店舗】

防衛省店

おうちで大戸屋「人気のオリジナル商品」

おうちで味わうお店のこだわり！

人気No.1の大戸屋特製「黒酢あんの素」や、混ぜて炊くだけで大戸屋の五穀ご飯が作れる「もちもち五穀ご飯」など、おうちで手軽に大戸屋の味をお楽しみいただける、大人気のオリジナル商品です。

いずれの商品も、大戸屋独自に厳選した特定の保存料・着色料・香料・調味料を使用しておりません。不使用としている添加物は、大戸屋ホームページで公開しています。

→ https://www.ootoya.com/menu/about/index.html

ご予約方法、その他詳細について

【ご予約方法（事前ネット予約）】

2025年11月4日(火)PM12:00～2025年11月30日(日)PM11:59の期間中、以下のご予約ページより"店舗受け取り"のご予約を承ります。

＜店舗受け取りのご予約・ご注文サイトはこちら↓＞

https://net-order.ootoya.com/special/2026/

事前ネット予約可能日：2025年11月4日(火)PM12:00 ～ 2025年11月30日(日)PM11:59

店舗受け取り可能日：2025年12月26日(金) ～ 2026年1月14日(水) ※定休日・年末年始店休日を除く

※事前予約数量は約1.9万袋となります。各店の予約数量に達した時点で事前予約の受付を終了いたします。

※各店の事前予約販売数量は異なります。

※店舗により営業日が異なります。受け取り日を指定できない日もございます。（定休日・年末年始など）

※一度のご購入は5個までとさせていただきます。

※購入後の数量変更・注文内容の変更はお受けできません。キャンセルにて再度ご購入をお願いいたします。

※アプリ会員様でログイン状態でご注文されている場合は、注文履歴からキャンセルできます。

※ご注文内容の「受け取り日変更」および「キャンセル」をご希望の場合は、アプリのマイページより受取日3日前まで変更いただけます。（アプリ会員の方のみ。ゲスト会員の方はお客様相談室にお問い合わせいただきます）詳細は購入後のメールに記載がございます。

※当日のキャンセルはお受けできません。予約の変更をご希望される場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いいたします。

【店頭販売】

2025年12月26日(金)～2026年1月14日(水)の期間は、事前予約の店頭受け取りの他、店頭販売も行います。

※事前予約分とは別に、店頭販売分約1.3万袋をご用意しております。

※こちらはご予約いただけませんので、販売日以降店舗にて直接お求めください。

※数量限定となりますので各店在庫がなくなり次第終了となります。店頭販売分は店舗により販売しない場合や在庫数が異なります。

※店舗によっては個数制限を設けている場合がございます。在庫状況・販売方法は各店舗へお問合せください。

※今年はECサイトでの販売はいたしません。

【事前ネット予約なし・店頭販売なし】

〈東京都〉防衛省店

〈千葉県〉船橋フェイスビル店／イオン市川妙典店／千葉マリンピア店

〈愛知県〉尾張旭店

〈長野県〉イオンモール須坂店

【事前ネット予約のみ・店頭販売なし】

〈岩手県〉盛岡みたけ店

〈栃木県〉ベルモール宇都宮店／FKD宇都宮インターパーク店

〈群馬県〉けやきウォーク前橋店

〈東京都〉外苑前店／王子北本通り店

〈静岡県〉サントムーン柿田川店

〈愛知県〉名古屋栄店／クロスモール豊川店／デリスクエア今池店／愛知蟹江店／小牧店／鳴子店／半田市役所リコリス店

〈岐阜県〉モレラ岐阜店／美濃加茂店／マーゴショッピングセンター店

〈兵庫県〉三宮センタープラザ店

〈三重県〉四日市笹川店／津山の手店

〈和歌山県〉和歌山カーニバル店

〈高知県〉知寄町店

〈島根県〉松江学園通り店

〈佐賀県〉佐賀北バイパス店

〈沖縄県〉津嘉山店

【事前ネット予約なし・店頭販売のみ】

〈神奈川県〉横浜ジョイナス店／横浜西口店／ジョイナス二俣川店／関内セルテ店／湯吉郎店

【販売開始日が異なる店舗】

〈秋田県〉イオンモール秋田店（1/1より店頭販売を開始いたします）

大戸屋公式アプリについて

大戸屋アプリをダウンロードして会員登録すると、大戸屋をお得にご利用いただけるうえ、予約の変更やキャンセルも簡単です。まんぷく袋の事前予約に備えて、ぜひ会員登録を！

＜大戸屋公式アプリダウンロードはこちらから！＞

https://yappli.plus/ootoya_press

公式アプリ限定クーポン、ポイントサービス、お弁当注文など便利でお得なサービスをアプリひとつでご利用頂けます。

クーポンや様々な特典は 大戸屋HP・公式アプリ・公式SNSにて随時発表予定ですので、楽しみにお待ちください。

◆大戸屋ごはん処◆

これまでも、そしてこれからも。

私たちがずっと大切にしていくこと。

それは、人の健康を第一に考えること。



ほっとする美味しさをつくるのはもちろん、

毎日、毎食、食べてもいいよう栄養に気を配る。



日本の台所で育まれてきた知恵と工夫で、

世界中のお客様の心と体を満たしたい。



想いをつなぎ、食を届け、人生を良くしていく。

ちゃんと、すこやか。

これは、私たち大戸屋の約束です。

■大戸屋ホームページ：https://www.ootoya.com/

■Facebook：https://www.facebook.com/ootoya/

■Instagram：https://www.instagram.com/ootoya.jp/

■X：https://twitter.com/Ootoya_Gohan

株式会社大戸屋

URL https://www.ootoya.com/

業種 飲食店・宿泊業

本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜４F

電話番号 045-577-0114

代表者名 蔵人賢樹

設立 2011年5月