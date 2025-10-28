¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¸å¡¢DX¤Î¼´Â¤ÏÆ³Æþ¤«¤é¡ÈÄêÃå¡É¤Ø ¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡¢¡ØDAPÇò½ñ2025¡Ù¤òÈ¯¹Ô
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø ´Ø¹§Â§»á¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡ËÇò½ñ 2025¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇò½ñ¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äóµ¯¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×°Ê¹ß¡¢DX¤Î²ÝÂê¤¬¡ÖÆ³Æþ¡×¤«¤é¡ÖÄêÃå¡¦³èÍÑ¡×¤Ø¤È°Ü¤ë¸½¾õ¤òÀ°Íý¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î·Ð±Ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆDAP¤Î²ÁÃÍ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤Ï¡¢¡ØDAPÇò½ñ2025¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢DXÅê»ñ¤òÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÂÖ¤È»Ø¿Ë¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÁ°²óÄ´ºº¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¬¥·ーºþ¿·²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢AI³èÍÑ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëº£¡¢DXÅê»ñ¤ò¡ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡É¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¼¨º¶¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Çò½ñÈ¯¹Ô¤ÎÇØ·Ê
2024Ç¯11·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Á°²óÄ´ºº¡ÖÂç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø2025Ç¯¤Î³³¡Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ìó7³ä¤Î´ë¶È¤¬¥ì¥¬¥·ーºþ¿·¤ËÃå¼ê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆ³Æþ¸å¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡ØDAPÇò½ñ2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢DXÅê»ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸½¾ìÄêÃå¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·Ð±ÄÀ®²Ì¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤òÆÈ¼«Ä´ºº¥Çー¥¿¤È¹ñÆâ³°¤Î»öÎã¤ò¤â¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤ä¥¯¥é¥¦¥É´ðÈ×¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÄêÃå¤ÎÊÉ¡É¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÀ¤³¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢DAP¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Î¸½¾ìÊÑ³×¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇò½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢¡ÖÄêÃå¡×¤¬´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤ËÍ¿¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¡¢À®²Ì¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨½ÐÅµ¡§¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÖÂç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø2025Ç¯¤Î³³¡Ù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ê2024Ç¯11·îÈ¯É½¡Ë
PR TIMES¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000048939.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000233.000048939.html)
¢£ËÜÇò½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
ËÜÇò½ñ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÄêÃå¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò»ýÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¡¢·Ð±ÄÀ®²Ì¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëÅÀ¤ò¡¢¡ÖÌÖÍåÀ¡×¡Ö¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë»ëÅÀ¡×¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1.ÌÖÍåÀ - DXÄêÃå¤Ë´Ø¤ï¤ëÍýÏÀ¡¦¼ÂÁ©¡¦»ÅÁÈ¤ß¤òÐíâ×
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤ò¸½¾ìÄêÃå¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ·Ï²½¤·¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤òÊñ³çÅª¤ËÀ°Íý¡£
DXÄêÃå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍýÏÀ¡¦¼ÂÁ©¡¦ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¡¦É¾²Á»ØÉ¸¡ÊKGI/KPI¡Ë¤ò°ìÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¡¢¼ÂÌ³¤È·Ð±Ä¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¼ÂÂÖÄ´ºº - ·Ð±ÄÁØ¡¦¸½¾ì¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ê¤ÉÂ¿ÁØ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÈÄêÃå¤ÎÊÉ¡É¤ò²Ä»ë²½
Âç´ë¶È¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌçÃ´Åö¼Ô¡¢·Ð±ÄÁØ¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢DXÄêÃå¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ§¼±¤ä²ÝÂê°Õ¼±¤Îº¹¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¡£
·Ð±ÄÁØ¤Ç¤ÏROI¤äÀïÎ¬Ï¢Æ°¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¤Ï¸½¾ìÄêÃå¡¦¥æー¥¶ー¶µ°é¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¡¦Â°¿Í²½¤Ê¤É¡¢Î©¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÄêÎÌÅª¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢DX¤òÀ®²Ì¤Ø¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.¥°¥íー¥Ð¥ë»ëÅÀ - À¤³¦¤ÎÄ¬Î®¤ÈÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ
²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼çÍ×¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä»öÎã¤ò»²¾È¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¤¬·Ð±ÄÊÑ³×¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡ÈÄêÃå·¿DX¡É¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬º£¸å¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Êý¸þÀ¤È¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀ®½ÏÅÙº¹¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È¹½ÁÛÂç³Ø±¡Âç³Ø ÆÃÇ¤¶µ¼ø ´Ø ¹§Â§»á¡Ê´Æ½¤¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï2018Ç¯°Ê¹ß¡¢¡ØDX¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ç¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢¥ì¥¬¥·ーºþ¿·¤ä³«È¯¼êË¡¡¢¥Ù¥ó¥Àー´Ø·¸¡¢¼ý±×²½¤Þ¤ÇÉý¹¤¯DX¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤¬¶áÇ¯½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸½¾ì¤Ë¿»Æ©¤µ¤»¤ë¡¢³èÍÑ¤Î¡ÖÄêÃå¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¡ØDX¥ì¥Ýー¥È¡Ù¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³èÍÑ¤Î¡ÖÄêÃå¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿ÊÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤Î³Ë¤Ç¤¹¡£ËÜÇò½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëDAP¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Á´ÂÎÁü¤È¸½¾ì»öÎã¤ÎÁÐÊý¤«¤é¡¢µ»½Ñ¡¢Æ³ÆþÂÎÀ©¡¢³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£DX¤ò¡ÖÆ³Æþ¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡ÖÄêÃå¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤òÀ¸¤àÆü¾ï¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª»Ø¿Ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£AI·¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥À¥×¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊDAP¡Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤ÇÁàºî¥¬¥¤¥É¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¡¦¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¥¬¥¤¥É¤ä¾ÜºÙ¤Ê¥æー¥¶ー¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤ÎÌäÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¡¢Âç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´±¸øÄ£¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥æー¥¶ー¿ô¤Ï800Ëü¿ÍÄ¶¡Ê2025Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë¡¢¹ñÆâ¥·¥§¥¢No.1¡£¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ê¤É¤òÂ¿¿ô¼õ¾Þ¤·¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Áª¤ÖJ-Startup¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AIµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¤¿DAP¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤ÎDX¡¦CX¿ä¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Æ¥Ã¥¯¥¿¥Ã¥Á¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ÎÎã¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]
