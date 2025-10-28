【全米金額シェアNo.1(※1)】母乳育児サポートブランド「Lansinoh(R)（ランシノ）」が日本本格上陸！

ピジョン株式会社

ピジョン株式会社（本社：東京、社長：矢野 亮）は、米国発の母乳育児サポートブランド「Lansinoh(R)（ランシノ）」の日本国内での本格展開を、2025年11月より開始いたします。

「Lansinoh(R)」は、乳頭クリームや母乳パッドをはじめとする母乳育児に寄り添った製品を中心に展開し、母乳育児関連商品全米金額シェアNo.1(※1)を獲得するなど、世界50ヵ国以上のご家族から支持されているブランドです。この度、一部オンラインストア及び、一部ベビー用品専門店などでの販売を順次開始し、日本市場への本格参入を果たします。

1984年に創業したLANSINOH LABORATORIES,INC.（本社：米国ヴァージニア州、以下：ランシノ社）が展開するブランド「Lansinoh(R)」は、研究に裏付けされたユニークで革新的な商品の数々を通じて、約40年にわたって産前産後の母親におけるトータルソリューションを提供してきました。

当社は、母親に寄り添い高品質な母乳育児関連商品を提供し続けているランシノ社に共鳴し、2004年に子会社化。2024年8月より一部商品を日本国内でも販売してまいりました。

こども家庭庁が2023年に行った調査(※2)によると、生後1～2ヵ月未満の乳児を持つ母親の約9割が子どもに母乳を与えています。一方で、授乳による身体的・精神的な負担を感じている母親は少なくありません。こうした状況を踏まえ、当社は「Lansinoh(R)」を日本で本格上市することで、母乳育児を少しでも望む全ての母親に寄り添い、伴走したいと考えました。また、近年の育児スタイルや育児用品へのニーズの多様化を背景に、本ブランドを日本で展開することで、母親やそのご家族に新たな選択肢を提供いたします。

2025年11月以降、「Lansinoh(R)」ブランドのバームやニップルシールドなどを日本国内で順次販売いたします。当社がすでに展開している商品とあわせて、産前産後の痛みや悩みに伴走することで、母親が一人の女性として輝く社会の実現を目指してまいります。

※1 Circana 社 Retail Tracking Service 調べ、対象カテゴリ：Natural Feeding、対象期間：2024年1月1日から2024年12月31日までの52週間、対象地域：Total US-MULO＋Amazon、金額シェアにおいてNo.1

※2 出典：「令和5年乳幼児身体発育調査」（こども家庭庁）

■母乳育児サポートブランド「Lansinoh(R)（ランシノ）」とは

【ブランドの歩み】

創業者 Resheda Hagen

「Lansinoh(R)」を展開するランシノ社は、1984年にアメリカ・ヴァージニア州で誕生した母乳育児関連用品の製造・販売企業です。

創業者Resheda Hagen（レシェダ・ハーゲン）は、第一子の出産後、授乳による乳首の強い痛みやひび割れに悩まされただけでなく、相談できるコミュニティや、安心して使えるケア製品が見つからないという現実にも直面しました。

天然由来の保湿成分「ラノリン」に着目した彼女は、母子ともに安心して使えるよう、独自の精製プロセスを開発。そして、天然由来の単一成分100％配合の乳頭クリームを製品化し、悩みを抱える世界中の母親たちを支えるためランシノ社を立ち上げました。

「Stand with the mothers（我々はすべての母親と共にある）」。ランシノ社が掲げるこのミッションには、創業者の強い願いが込められています。彼女の精神は「Lansinoh(R)」のあらゆる製品に息づいており、母親たちが決して孤独ではないことを思い出させてくれます。

【代表商品】

乳頭クリーム、母乳パッド、母乳保存バッグなどで全米金額シェアNo.1(※3)を獲得。また、ハンズフリーでさく乳ができるウェアラブルさく乳器や病産院用商品など、母乳育児関連商品を中心にお客様から強い支持を得ています。近年では、産前・産後ケアカテゴリや女性ケアカテゴリも展開し、妊娠中および産後の女性をより包括的にサポートするべく、ブランドの商品ラインアップを強化しています。

※3 Circana 社 Retail Tracking Service 調べ、対象カテゴリ：Nipple Creams、Nursing Pads、Milk Storage、対象期間：2024年1月1日から2024年12月31日までの52週間、対象地域：Total US-MULO＋Amazon、金額シェアにおいてNo.1

■国内展開スケジュール（予定）

2024年8月より販売を開始した「Lanolin Nipple Cream（ラノリンニップルクリーム）」に加え、2025年11月には新たに「バーム」及び「ニップルシールド」の発売を予定しています。なお、「Lansinoh(R)」各商品は、一部オンラインストア及び一部ベビー用品専門店などで順次取り扱いが開始される予定です。

■国内展開済み商品

Lanolin Nipple Cream（ラノリンニップルクリーム）

高純度の天然由来の保湿成分「ラノリン」を100%配合した乳頭クリーム。妊娠・授乳中のデリケートな乳頭や乳房などのケアや乾燥肌のお手入れにはもちろん、赤ちゃんの保湿ケアにもお使いいただけます。

税込価格：10g 1本入り 1,100 円、10g 2本入り 1,980 円

URL：https://lansinoh.jp/products/1040258

■ブランド公式アカウント

・Lansinoh Japanブランドサイト：https://lansinoh.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/lansinoh_japan/

各公式アカウントでは、40年以上にわたり世界50ヵ国以上のご家族に支持されてきた当ブランドの情報を随時お届けします。

Instagramを見る :https://www.instagram.com/lansinoh_japan/

商号：LANSINOH LABORATORIES,INC.（ランシノラボラトリーズ）

代表取締役社長：Kevin Vyse-Peacock（ピジョン取締役上席執行役員）

所在地：99 Canal Center Plaza, Suite 550, Alexandria, VA 22314, USA

事業内容：母乳育児関連用品の製造・販売

設立：1984年

URL：https://lansinoh.jp/