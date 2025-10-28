2026年大河ドラマの前に読むべき一冊！『秀吉再考』2025年10月28日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『秀吉再考』（著：倉山満）を2025年10月28日（火）に発売しました。

豊臣秀吉は、悪か善か！？

当時の世界情勢、現代政治の視点、法制史的意義、

そして皇室、全く新しい視点で読み解く秀吉像！

本当の天才は信長ではなかった？

教科書も大河ドラマでも絶対に触れないタブーとは。

世界史の中の豊臣政権の位置付けからインテリジェンス。

そして歴史のIFも検証します。

主な内容

◇秀吉には友だちがいない!!だから二千年に一度の人たらしの名人に。

◇なぜ秀吉は貧弱な体なのに出世できたのか

◇最近の歴史観に異議！信長の天下統一に時代の必然などないのでは？

◇信長のポンコツ家臣団と現代でも使える号令、命令、訓令

◇比叡山焼き討ちは現代の国際法に照らすと実は合法!?

◇信玄の死の確認などは、北朝鮮指導者の生死確認に近い

◇戦国時代はプロパガンダと間接侵略で勝負が決まる

◇光秀と秀吉はインテリジェンス・オフィサー？どちらが悪人か？

◇秀吉側近の泣きたくなるような三バカ家臣

◇二〇二六年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』の主人公、豊臣秀長ってどんな人？

◇みんな大好き信長方面軍は、本当に方面軍だったのか？

◇包囲戦はノーリスクどころか、一つのミスで破滅

◇秀吉黒幕説が成立しない決定的理由

◇中国大返しよりも決定的に重要だった心理戦と覚悟

◇光秀が勝つのはナポレオンになるしかなかった

◇清須会議後の地政学と、光秀だけを悪者にした秀吉・家康のプロパガンダ

◇ゼレンスキーと上杉景勝

◇百年ぶりに譲位を行った秀吉の業績

◇権威を使い倒した秀吉が「開かれない皇室」を作った

◇豊臣平和令は近代法に先駆けていた

◇豊臣秀吉は近代の扉をも開いた

◇北条が信長には従い、勝てるわけがない秀吉に抗った本当の理由

◇秀吉から学べる、自力救済の禁止の意味と文明国の条件

◇プレ三十年戦争、極東戦線

◇伴天連追放令は実に極めて判断だった

◇頭がおかしいと思われた朝鮮出兵だが、再検証してみると……

◇秀吉の朝鮮出兵の問題は、完全に勝てる戦を負けたから

◇豊臣政権が続かなかった最大の理由は秀次事件

◇結局、秀吉政権が存続できる条件は？

本文より一部抜粋

日本人で知らない人はいない、不世出の英雄です。それでいて、秀吉を描くのは極めて難しいのです。

なぜ、難しいのか。

秀吉は江戸時代から昭和の敗戦まで、そして戦後しばらくは、“日本一出世した男”として明るい善玉のイメージで描かれるのが、もっぱらでした。しかし、二十世紀が終わりになるころから、その残虐性が強調されるようになってきました。

秀吉を善玉として描くか、悪玉として描くか。はたと悩んだのですが、結局ありのままの秀吉を、ありのままに描けばいいのだと気づきました。本書は秀吉の最新研究を踏まえ、ありのままの秀吉をありのままに描きます。

ただ、それでもやはり、秀吉が難しいのに変わりありません。なぜなら、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の、いわゆる“三英傑”の中で、秀吉だけは本物の天才だからです。(中略)

秀吉の何がどう凄いのか。

本書では、当時の世界情勢の流れを俯瞰し、現代の政治を読み解くにも使える視点を使い、秀吉の法制史的意義を提示し、そして皇室の役割を見直します。(本文より)

【プロフィール】

倉山満（くらやま・みつる）

憲政史研究家。1973年(昭和48年)、香川県生まれ。（一般社団法人）救国シンクタンク理事長・所長。1996年、中央大学文学部史学科国史学専攻卒業後、同大学院博士後期課程単位取得満期退学。在学中より国士舘大学日本政教研究所非常勤研究員を務め、2015年まで日本国憲法を教える。2012年、希望日本研究所所長を務める。主な著書に、『ウッドロー・ウィルソン全世界を不幸にした大悪魔』（PHP新書）『検証検察庁の近現代史』（光文社新書）『嘘だらけの日米近現代史』などをはじめとする「嘘だらけシリーズ」『13歳からの「くにまもり」』（いずれも扶桑社新書）、『大間違いの太平洋戦争』（KKベストセラーズ）、『バカよさらば プロパガンダで読み解く日本の真実』『若者に伝えたい 英雄たちの世界史』『救国のアーカイブ』『皇室論』（いずれもワニブックス刊）など多数。現在、ブログ「倉山満の砦」やコンテンツ配信サービス「倉山塾」や「チャンネルくらら」などで積極的に言論活動を行っている。

【書籍情報】

『秀吉再考』

著者：倉山満

ワニブックス刊

発売日：2025年10月28日

価格：1,650円（税込）

ISBN：978-4-8470-7578-0

