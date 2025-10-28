堂場瞬一史上、最高のスポーツ小説！究極のラグビー小説『フルハウス』が刊行！

株式会社 東京創元社

これは、日本人として初めてニュージーランド代表チーム、オールブラックス入りしたラガーマンの物語である。

堂場瞬一スポーツ小説の頂点とも言うべき傑作が登場！

『フルハウス』 堂場瞬一 装画：YU YAMAMOTO 装幀：中村聡

警察小説、企業小説、政界小説、スポーツ小説……と、幅広いジャンルで次々にベストセラーを生み出している堂場瞬ーさんの最新作『フルハウス』が10月22日に東京創元社より刊行されました。

本書は、世界に冠たるラグビーチーム・オールブラックスへの入団を果たした日本人ラガーマン・早見剛大の奮闘を描いた物語。かつてともにプレーをした仲間がいる日本代表との対戦、ラガーマンの友情や絆、葛藤を見事に描破した究極のラグビー小説です。

ご自身もラガーマンであった著者だからこそ描ける迫力満点の試合場面は、まるで実際に観戦しているかのような臨場感に包まれ、読者は知らずに拳を握り、肩に力が入ること間違いなしです。

堂場瞬一さんからは「ラグビーの〈すごみ〉と〈楽しさ〉を徹底的に追求した」というコメントも届いています。

■『フルハウス』刊行記念トークイベントの開催も決定！

『フルハウス』の刊行を記念して堂場瞬一さんのトークLive＆サイン会を枚方蔦屋書店様で開催いたします。ゲストにラグビージャーナリスト・村上晃一さんを迎え、『フルハウス』の創作秘話はもちろん、ラグビーやスポーツ全般への愛に満ちたトークセッションが繰り広げられます！

ここでしか聞けない貴重なお話も!?

ふるってご参加ください。

詳細はリンク先をご覧ください。

日時：2025年11月3日（月・祝） 15：00～

場所：枚方T-SITE 4F イベントスペース

https://store.tsite.jp/hirakata/event/t-site/49155-1209210812.html」

■出版社の垣根を超えた、堂場瞬一全国ツアー「the 200」が開催中！

2025年中の刊行書籍200冊突破を記念して、現在、全国の読者の皆さんに直接感謝を伝える「the 200」ツアーを実施中。

出版社の垣根を超えた全国書店でのイベント開催、店頭訪問などなど、堂場瞬一さんが日本中を駆け巡っています。

そんなツアーの裏側を、担当編集者や堂場さん自らがレポートした公式noteが絶賛公開中です。

■堂場瞬一全国ツアー「the 200」公式note

https://note.com/the200

■堂場瞬一が描く異色の警察小説『コーチ』がドラマ化！好評放送中。

悩みを抱える刑事たちが《コーチ》と出会い”成長していく姿”を描いた、異色の警察エンターテインメントとしてテレビ東京系列で好評放送中です。ドラマ第2話（10月24日放送）ではなんと堂場瞬一さんご本人がラグビーチームのヘッドコーチ役として出演！話題になりました。

■書誌情報

フルハウス

堂場瞬一

判型：四六判並製

ページ数：332ページ

発売日：2025年10月22日

ISBN：978-4-488-02934-0

Cコード：C0093

価格：1,980円（税込）

装画：YU YAMAMOTO

装幀：中村聡

内容紹介：

ラグビーにおける「フルハウス」とは、一試合で同じ選手が、トライ、コンバージョンゴール、ペナルティゴール、ドロップゴールをすべて決めることを言う。

本書は、日本人として初めてニュージーランド代表チームのオールブラックス入りしたラガーマン、早見剛大の物語である。2027年ラグビー・ワールドカップ、プール戦でオールブラックスは日本代表とぶつかる。かつて日本で一緒にプレーしていた仲間との激突！ ラガーマンの孤独、友情、絆、葛藤……。

自らもラガーマンであった著者が、そのラグビー愛のすべてを込めて書き上げた究極のラグビー小説。堂場瞬一スポーツ小説の頂点とも言うべき傑作！

■著者プロフィール

堂場瞬一（どうば・しゅんいち ）

1963年茨城県生まれ。読売新聞社勤務のかたわら小説執筆を開始。2000年に『８年』で第13回小説すばる新人賞を受賞。警察小説、スポーツ小説などで多くの読者を獲得している。著書に「刑事・鳴沢了」シリーズ、「ラストライン」シリーズ、「警視庁追跡捜査係」シリーズ、「警視庁総合支援課」シリーズ、「ボーダーズ」シリーズ、『ポピュリズム』、『綱を引く』など多数。小社からは、『穢れた手』、『決断の刻』『コーチ』の既刊がある。

株式会社東京創元社

所在地 ：〒162-0814 東京都新宿区新小川町1-5

代表取締役：渋谷健太郎

URL ：https://www.tsogen.co.jp/np/index.html