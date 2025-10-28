Gartner(R)（ガートナー）のAsia/Pacific Context: Public Cloud IT Transformation Servicesにおけるマジック・クアドラントレポートに掲載

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、アジア太平洋地域における Public Cloud IT Transformation Services(※) の Notable Vendor（注目すべきベンダー） の1社として、Gartner（ガートナー）の「Asia/Pacific Context: Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services」に掲載されました。アイレットは、過去公開されていた「Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services, Asia/Pacific」に2020年、2022年、2024年と掲載され、この度4回目の掲載となりました。

※企業のシステムをパブリッククラウドに最適化して変革するための支援サービス

■Gartner（ガートナー）のマジック・クアドラントレポートについて

Gartner（ガートナー）のマジック・クアドラントレポート「Asia/Pacific Context: Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services」では、“アジア太平洋地域の多様な市場において、企業はアジリティ向上のためにパブリッククラウドソリューションを活用する傾向が強まっている。マネージドサービスプロバイダー（MSP）は、IT 成熱度の異なるレベルに合わせた移行、開発、継続的な運用を支援する上で重要な役割を果たしている。”と言及しています。

アイレットは今回、アジア太平洋地域における Public Cloud IT Transformation Services のマジック・クアドラントにて、注目すべきベンダーの1社として2025年版の同レポートに掲載されました。

Gartner(R), Asia/Pacific Context: Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services, Tom Sieber et al., 16 October 2025

https://www.gartner.com/document-reader/document/7070498（要 Gartner 購読権）

また、2020年、2022年、2024年に公開されていた「Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services, Asia/Pacific」に続き、4度目の掲載となります。

Gartner(R), Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services, Asia/Pacific, DD Mishra et al., 26 March 2024 (このリサーチはすでにアーカイブされています)

Gartner(R), Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services, Asia/Pacific, DD Mishra et al., 31 January 2022 (このリサーチはすでにアーカイブされています)

Gartner(R), Market Guide for Public Cloud Managed and Professional Services, Asia/Pacific, DD Mishra et al., 19 October 2020 (このリサーチはすでにアーカイブされています)

Gartner は、Gartner リサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartner リサーチの発行物は、Gartner リサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。

Gartner は、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

GARTNER は、Gartner, Inc.および/または米国とその他の国におけるその関連会社の商標およびサービスマークであり、MAGIC QUADRANT は、Gartner, Inc.および/またはその関連会社の登録商標であり、本書では許可を得て使用しています。All rights reserved.

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。