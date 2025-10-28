自動車用アクティブアクスルステアリングの世界市場2025年、グローバル市場規模（アクティブフロントアクスルステアリング、アクティブリアアクスルステアリング）・分析レポートを発表
2025年10月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自動車用アクティブアクスルステアリングの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自動車用アクティブアクスルステアリングのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容

■ 市場概要
本調査によると、世界の自動車用アクティブアクスルステアリング市場は2023年においてXXX百万米ドルと評価され、2030年までにXXX百万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間中の年平均成長率はXXX％と見込まれています。本市場は自動車産業の発展に密接に連動しており、特に自動運転技術や高精度操舵制御システムの普及が市場拡大を後押ししています。
世界自動車工業機構（OICA）の統計によると、自動車生産台数および販売台数は2017年に過去10年間で最高水準となり、生産が9,730万台、販売が9,589万台に達しました。その後、2018年には世界経済の減速により市場は縮小傾向となり、2022年には生産台数が8,160万台まで減少しています。世界の自動車生産は、アジア・欧州・北米の3大陸に約90％が集中しており、アジアが全体の56％、欧州が20％、北米が16％を占めています。国別では中国、米国、日本、韓国、ドイツ、インド、メキシコなどが主要な生産国であり、中国が約32％を占める最大の自動車生産国です。特に日本は輸出台数で世界最大を誇り、2022年には350万台以上を輸出しました。

■ 産業構造と市場動向
本レポートは、自動車用アクティブアクスルステアリング産業のサプライチェーン全体の発展過程と市場状況を詳細に分析しています。対象分野は、乗用車向け（アクティブフロントアクスルステアリングおよびアクティブリアアクスルステアリング）と商用車向け（同様の構成）に分かれています。
また、先進国および新興国における主要企業の動向、最先端技術、特許出願状況、応用事例、そして市場トレンドを包括的に整理しています。
市場全体としては、環境規制の強化、安全性能向上の要求、運転支援技術の発展が重要な推進力となっています。特に車両の操縦安定性や取り回し性を改善するアクティブステアリング技術は、高級車から中型車、さらには商用車へと採用が広がっています。

■ 地域別分析
地域別では、北米と欧州が政府の技術開発支援策や安全規制強化を背景に、安定的な成長を遂げています。消費者の安全志向や運転支援技術への関心が市場を支えています。一方、アジア太平洋地域、特に中国が世界市場を牽引しています。中国では国内需要の強さに加え、政策的支援と生産基盤の強化が進み、技術開発力とコスト競争力の両立を実現しています。日本、韓国、インドなどでも電動化と統合ステアリング技術の導入が加速しています。
南米、中東・アフリカ地域では成長段階にありますが、インフラ整備と商用車需要の拡大が中長期的な市場拡大要因とみられます。

■ 市場分析の枠組み
本レポートでは、市場をマクロおよびミクロの両視点から分析しています。
まず、市場規模とセグメンテーションでは、販売数量、売上高、タイプ別および用途別の市場シェアを算出しています。タイプ別では「アクティブフロントアクスルステアリング」と「アクティブリアアクスルステアリング」に区分され、用途別では「乗用車」と「商用車」に分類されています。

